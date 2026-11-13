Bkerké unterstützt Verhandlungen und Hilfe für den Süden

Der Rat der katholischen Patriarchen und Bischöfe unterstützt die Verhandlungen der Regierung zur Beendigung des Krieges. Sein Kommuniqué vom 13. November fordert den Rückzug Israels und behält die Waffen den legitimen Kräften vor. Er startete auch eine Initiative der Solidarität zwischen Diözesen und Gemeinden für Grenzdörfer. Eine Kommission unter Leitung von Elias Nassar wird die Hilfe koordinieren. Der Text verteidigt die sichere Rückkehr von Binnenvertriebenen und fordert Schutz vor den Folgen des Endes der UNIFIL-Mission.

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Am Freitag, den 13. November, bekräftigte der Rat der katholischen Patriarchen und Bischöfe des Libanon seine Unterstützung für die Verhandlungen der Regierung zur Beendigung des Krieges. In seinem Abschlusskommuniqué in Bkerké forderte er den Rückzug Israels, ein Waffenmonopol für legitime Kräfte und eine Entscheidung über Krieg und Frieden für die verfassungsmäßigen Behörden. Er kündigte auch eine Initiative der Solidarität zwischen Diözesen und Gemeinden für die südlichen Grenzdörfer an.

Der Text schließt die neunundfünfzigste ordentliche Tagung des Rates vom 9. bis 13. November unter dem Vorsitz des maronitischen Patriarchen Béchara Rai ab. Der Generalsekretär, Pater Jean Younes, verlas es vor. Die syrisch-katholischen Patriarchen Ignace Youssef III Younan, der griechisch-melkitische Katholik Youssef Absi und der armenische Katholik Raphaël Bedros XXI nahmen an der Arbeit mit den Bischöfen und den Leitern der Kongregationen teil.

Bkerké unterstützt Regierungsverhandlungen

Der Rat stellt seine diplomatische Unterstützung in eine Reihe von Souveränitätsanforderungen. Sie fordert den Staat auf, seine Autorität im ganzen Land auszuüben. Entscheidungen über Krieg und Frieden müssen ausschließlich von ihren verfassungsmäßigen Institutionen getroffen werden. Die Waffen müssen von der libanesischen Armee und den legitimen Sicherheitskräften gehalten werden.

In diesem Zusammenhang unterstützen katholische Führer die diplomatischen und Regierungsverhandlungen, die darauf abzielen, den Krieg zu beenden und die Einstellung der Feindseligkeiten zu konsolidieren. Sie fordern den Rückzug der israelischen Streitkräfte aus allen besetzten libanesischen Ländern. Sie fordern auch die vollständige Umsetzung der Resolution 1701 des Sicherheitsrates und anderer relevanter internationaler Resolutionen.

Gleichzeitig fordert der Rat den Libanon auf, sich von regionalen Konflikten fernzuhalten und seine Unabhängigkeit und territoriale Integrität zu wahren. Er forderte die Politiker auf, sich auf nationale Interessen und Dialog statt auf Konfrontation zu konzentrieren. Diese Leitlinien verlängern die Forderung von Béchara Rai vom 8. November nach einem dauerhaften Frieden und einer einzigen nationalen Behörde.

Das Kommuniqué verbindet auch die Erholung des Landes mit der Achtung der Verfassung, der Unabhängigkeit der Justiz und dem Kampf gegen Korruption. Der Schutz öffentlicher Gelder und Freiheiten ist eine der Bedingungen für die Wiederherstellung des Vertrauens zwischen den Bürgern und dem Staat.

Eine Hilfsinitiative für Grenzdörfer

Die humanitäre Komponente reagiert auf den Aufruf der Bürgermeister von fünf Dörfern im Süden. Der Rat startet eine kirchliche Solidaritätsinitiative, zu der katholische Diözesen und Kongregationen beitragen werden. Sie muss auf dringende humanitäre Bedürfnisse in Grenzregionen reagieren.

Eine bischöfliche Kommission unter Vorsitz von Bischof Elias Nassar wird die Bewohner überwachen, die Hilfe koordinieren und Unterstützung mobilisieren. Sie bringt die Bischöfe der betreffenden Diözesen und Vertreter der im Süden anwesenden Frauen- und Männerkongregationen zusammen. Ihre Gesprächspartner werden der libanesische Staat, der Heilige Stuhl, internationale Organisationen und humanitäre Organisationen sein.

Die Ernennung von Bischof Nassar zum Haupt war am Donnerstag, dem 12. November, angekündigt worden. Im Abschlusskommuniqué wird diese Entscheidung getroffen und die Verbindung zwischen der Kommission und der Solidaritätsinitiative geklärt. Der Rat fordert die Katholiken des Libanon und der Diaspora auf, dazu beizutragen. In diesem Text wird weder ein Finanzrahmen noch ein Zeitplan für die Verteilung festgelegt.

Die Bürgermeister von Rumaysh, Debel, Ain Ebel, Alma al-Sha`b und Qauzah hatten zehn Anträge an die katholischen Führer gestellt. Ihr Aufruf vom 9. November umfasste sichere Straßen, Pflege, Schulen, Einkommen und die Rückkehr von Binnenvertriebenen. Sie forderten auch eine Kommission, die die Hilfe koordiniert und Projekte mit den Behörden und Gebern überwacht.

Bei der Eröffnung der Sitzung hatte der Apostolische Nuntius Paolo Borgia den Rat aufgefordert, vor Ende der Arbeit eine konkrete Initiative zu ergreifen. Die Bischöfe begrüßen nun seine humanitären und diplomatischen Bemühungen sowie die medizinische, erzieherische und humanitäre Hilfe des Heiligen Stuhls.

Aufenthalt vor Ort und Ermöglichung der Rückkehr von Binnenvertriebenen

Der Rat bekräftigt seine Solidarität mit allen vom Krieg betroffenen Menschen ohne Unterschied in der Religion. Er nennt die Populationen von Bint Jbeil, Tyrus, Zahrani, Nabatiyah, Marjayoun und Hasbaya sowie die anderer Regionen des Südens und Bekaa.

Besonders begrüßt er die Bewohner von Debel, Rmeich und Ain Ebel, die in ihren Dörfern geblieben sind. Seiner Ansicht nach ist die Bewahrung der historischen christlichen Präsenz im Süden eine gemeinsame nationale Verantwortung, verbunden mit der Vielfalt des Libanon und der Koexistenz zwischen seinen Gemeinschaften.

Der Text verteidigt das Recht, auf seinem Land sicher zu bleiben und das aller Vertriebenen zu einer freiwilligen, sicheren und würdigen Rückkehr. Insbesondere erwähnt er die Familien von Qauzah, Alma al-Sha`b und Yarun. Sie fordert den Staat und die internationale Gemeinschaft auf, die Zivilbevölkerung zu schützen und ihre Bewegungsfreiheit zu garantieren.

Kontinuität der Pflege und Bildung ist ausdrücklich in diesen Anfragen enthalten. Der Rat fordert auch den Wiederaufbau zerstörten Eigentums und eine gerechte Entschädigung für die Betroffenen. Die Nassar-Kommission wird diese Bedürfnisse mit den aus den Dörfern mobilisierten Institutionen und Organisationen überwachen müssen.

Angst vor einem Vakuum nach der UNIFIL

Die Patriarchen und Bischöfe äußern ihre Besorgnis über die möglichen Folgen des Endes der UNIFIL-Mission. Sie beziehen sich auf Sicherheits-, humanitäre und wirtschaftliche Risiken. Sie fordern Maßnahmen, um ein Sicherheitsvakuum zu vermeiden und die Fortsetzung der humanitären Hilfe sicherzustellen.

Diese Sorge wurde bereits in den Appell der fünf Bürgermeister aufgenommen. Sie befürchteten Auswirkungen auf den Verkehr, die Entlastung, aber auch auf Arbeitsplätze, Unternehmen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der internationalen Präsenz. Im Abschlusskommuniqué wird dieses Ersuchen an die Behörden weitergeleitet, ohne dass Ersatzvereinbarungen angekündigt werden.

Über den Süden hinaus fordert der Rat das Finanzministerium auf, die Beiträge zu den freien Bildungs-, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen zu zahlen. Sie fordert die kirchlichen und humanitären Organisationen auf, ihre Ressourcen besser zu koordinieren und ihre transparente Verwaltung zu gewährleisten. Ziel ist es, ihre Dienste für alle Bürger aufrechtzuerhalten und bedürftigen Familien Hilfe zu leisten.

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