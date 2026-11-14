Xennials: Wer sind diese Kinder des Übergangs?

Geboren an der Grenze von Generation X und Millennials, wuchsen die Xennials während der digitalen Übertragung auf. Woher kommt dieser Name, welche Jahre umfasst er und was erlaubt er eigentlich zu verstehen? Von Kassetten bis Smartphone, hier sind die historischen Sehenswürdigkeiten und Grenzen dieses Generationenlabels.

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Sie konnten ein Band zurückspulen, bevor sie lernten, wie man im Internet navigiert, und dann das Smartphone im Erwachsenenalter entdecken. Xennials beziehen sich normalerweise auf Personen, die zwischen 1977 und 1983 an der Grenze der Generation X und Millennials geboren wurden. Das Wort setzt einen Namen auf eine Übergangserfahrung. Es ist weder eine offizielle demographische Kategorie noch ein für alle gültiges psychologisches Porträt.

Diese Tranche erreichte 43 bis 49 Jahre im Jahr 2026. Heute bringt es daher Quadrennials zusammen, von denen sich die ältesten 50 nähern. Aber ein Geburtsdatum reicht nicht aus, um zu erklären, wie jemand arbeitet, informiert oder seine Kinder aufzieht. Um die Xennials zu verstehen, ist es besser, die Geschichte des Begriffs und die Geschichte der Technologien zu verfolgen als ein kollektives Temperament.

Xennials, eine Grenze statt einer Generation

Der Name versammelt das X von « Generation X » und einen Teil von « Millennials ». Es kommt nicht von einer Volkszählung. Merriam-Webster schrieb seine Kreation der amerikanischen Autorin Sarah Stankorb in einem Text zu, der am 25. September 2014 mit Jed Oelbaum veröffentlicht wurde. Beide Autoren verglichen ihre Lesungen dieser Zwischenposition, anstatt das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage zu liefern.

Die Präsentation dieses Textes rief Geburten von 1979 bis 1983 hervor. Der Bereich von 1977 bis 1983, der häufig von Merriam-Webster aufgenommen wurde, ist daher eine Verwendung, keine unveränderliche Grenze. In diesen Jahren gibt es noch einige Kürzungen. Eine Person, die kurz davor oder kurz danach geboren wurde, kann sich in den Erinnerungen erkennen, die mit dem Wort verbunden sind, ohne dass es eine wissenschaftliche Frage löst.

In den Stecklingen, die 2019 vom Pew Research Center ausgestellt wurden, wurden Millennials zwischen 1981 und 1996 geboren. Die Xennials überlappen im gegenwärtigen Sinne das Ende der Generation X und den Beginn der Millennials. Sie fügen sich nicht als zusätzliche Gruppe mit vollkommen engen Grenzen zwischen die beiden ein. « Millennial » bedeutet nicht « geboren im Jahr 2000 »: das älteste bereits um die Jahrtausendwende ins Erwachsenenalter eingetreten.

Analoge Kindheit, aber nicht ohne Technologie

Das Bild der Kassette fasst die Geschichte ziemlich gut zusammen, vorausgesetzt, es wird nicht für eine Zugehörigkeitsbescheinigung verwendet. Sonys Walkman TPS-L2, datiert 1979 in den Sammlungen des Museum of Modern Art, illustriert transportable Musik auf materiellen Medien. Es war ein Bedarf für einen Apparat und eine Kassette; das Lied kam nicht von einer Plattform auf Nachfrage. Das Coverfoto stellt dieses Objekt dar, nicht das tägliche Leben aller Kinder der Zeit.

Der Begriff « analoge Kindheit » erfordert jedoch eine Korrektur. Es bedeutet nicht eine Kindheit ohne Computer, Videospiele oder Bildschirme. In ihrer Geschichte von 2014 beschreibt Sarah Stankorb eine progressive Passage: Einige Computerwerkzeuge waren bereits vorhanden, aber E-Mail, Online-Austausch und Mobiltelefone nahmen später einen anderen Platz ein. Sein Zeugnis erleuchtet eine amerikanische Reise; Es misst keine universelle Erfahrung.

Der relevante Kontrast betrifft daher weniger das Vorhandensein von Maschinen als den Ort der Verbindung bei gewöhnlichen Tätigkeiten. Das Hören einer Aufzeichnung, das Betrachten eines Dokuments oder das Anrufen von jemandem könnte separate Objekte mobilisieren. Die Integration mehrerer dieser Funktionen in ein netzwerkverbundenes Gerät stellt eine konkrete Transformation dar, ohne alle alten Nutzungen über Nacht obsolet zu machen.

Das Web kommt, wenn sie wachsen

Ein paar Dates machen es möglich, aus der Nostalgie herauszukommen. CERN erinnert daran, dass Tim Berners-Lee 1989 das World Wide Web erfunden hat. Am 30. April 1993 stellte die Institution die Web-Software in den öffentlichen Bereich, ein wichtiger Schritt in ihrer Verbreitung. Personen, die zwischen 1977 und 1983 geboren wurden, erreichten das Alter von 10 bis 16. Dies bedeutet nicht, dass sie alle in diesem Jahr auf das Internet zugegriffen haben.

Es besteht auch die Notwendigkeit, das Internet Web zu unterscheiden: Seiten, die durch Links verknüpft sind, fassen nicht das gesamte Netzwerk und seine Dienste zusammen. Zu sagen, dass diese Kohorte « vor dem Internet geboren » wurde, wäre daher irreführend. Was für seinen Kalender charakteristischer ist, ist, dass er vor der massiven Verbreitung der Verbindung in den Häusern aufgewachsen ist.

US-Umfragen liefern ein Maß für diesen Fortschritt. In einer im dezember 2003 veröffentlichten rezension stellte das pew research center fest, dass 14% der amerikaner 1995 als online-nutzer identifiziert wurden. Ab märz 2000 hatten 46% der erwachsenen in den vereinigten staaten das web oder e-mail benutzt. Diese Daten sind für die Vereinigten Staaten, nicht für die Weltbevölkerung.

Für den Zeitraum 1977-1983 entsprechen diese beiden Benchmarks den Jahren 12 bis 18 Jahre, dann 17 bis 23 Jahre. Die Verbreitung des Internets hat somit je nach Person, College, High School, Hochschule oder erste Jobs begleitet. Derselbe Bericht hob die Verbindung zwischen Verbindung, Bildungsniveau und Haushaltseinkommen hervor: Zwei gleichaltrige Jugendliche hatten nicht unbedingt die gleichen Zugangsmöglichkeiten.

Das Smartphone findet sie bereits Erwachsene

Am 9. Januar 2007 präsentierte Apple das iPhone in San Francisco. Seine Pressemitteilung beschreibt ein Gerät, das Telefon-, Musikplayer- und Internetfunktionen, einschließlich E-Mail, Navigation und Karten, zusammenführt. Dieser industrielle Maßstab sollte nicht mit der Erfindung des Mobiltelefons verwechselt werden, noch sollte er verwendet werden, um zu behaupten, dass es vorher kein Smartphone gab.

Menschen in der Xennial-Gruppe erreichen ihr 24- bis 30-Jähriges. Sie waren somit in der Lage, digitale Anwendungen vor der Generalisierung der verbundenen taktilen Telefone zu lernen. Dies ist der Unterschied zwischen dem Erkennen von E-Mails auf einem Computer und dann mit mehreren Diensten in der Tasche. Auch hier sagt das Datum einer kommerziellen Präsentation nichts über das tatsächliche Kaufdatum jedes Haushalts aus, geschweige denn in allen Ländern.

Ein gemeinsames Gedächtnis macht keine Persönlichkeit

Das Wort wird zerbrechlich, wenn es verwendet wird, um zu sagen, dass Xennials natürlich autonomer, anpassungsfähiger oder ausgeglichener sein würden als ihre Ältesten und Kadetten. Eine technische Umstellung zeigt keine dieser Eigenschaften. In einer Entwicklung im Mai 2023 erinnert das Pew Research Center daran, dass Generationen nicht wissenschaftlich abgegrenzt sind und dass Unterschiede innerhalb von Gruppen gleichermaßen wichtig sind, um das Verhalten zu verstehen.

Eine weitere Vorsichtsmaßnahme besteht darin, drei Dimensionen zu trennen: Alter, Periode und Geburtskohorte. Die Forscher Arnold Lau und Courtney Kennedy erklären, dass diese Effekte keine einzige Untersuchung beeinträchtigen. Ein Verhalten, das im Alter von 45 Jahren beobachtet wird, kann zum Zeitpunkt des Lebens gelten; eine Veränderung kann mehrere Altersgruppen gleichzeitig betreffen; ein Verlauf kann auch mit dem Zeitpunkt der Geburt verknüpft werden. Sie zu verwirren, führt leicht zu falschen Generationenporträts.

Für eine libanesische oder nahöstliche Leserschaft muss man endlich den amerikanischen Ursprung dieses Labels im Auge behalten. Ausrüstungspläne, Familienmittel und Schulwege können nicht aus einer Geschichte aus den Vereinigten Staaten abgeleitet werden. Anstatt nur zu fragen: « Bist du zwischen 1977 und 1983 geboren? », Machen drei Fragen die Geschichte präziser: Wo hast du deine erste E-Mail geschickt, wann hast du eine regelmäßige Verbindung und wann wurde dein Telefon zu einem Web-Zugangstool?

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