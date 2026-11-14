Die Benzinpreise im Libanon hängen nicht allein von Brent ab. George Brix erklärt die Rolle von verbesserten Produkten, den letzten 15 Zitaten, Transport und Versicherung. Dieser Mechanismus beleuchtet die Marktverzögerungen, ohne dass der Guaran vor dem nächsten Winter einen ähnlichen Rückgang bei Benzin und Diesel erzielt.

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Die Kraftstoffpreise des Libanon folgen nicht der Barnet-Mechanik, die auf dem Markt erschien. George Bracks, Präsident der Union der Gasplaner, verweist auf diese Unterscheidung in seinen öffentlichen Erklärungen am 14. November 2026. Die libanesische Skala basiert auf Preisen für Nettoprodukte, zu denen Fracht- und andere Preiskosten hinzukommen; daher reicht die Reduzierung des Rohöls nicht aus, um das nächste volle Öl vorherzusagen.

Diese Interpretation kommt mit Verbrauchern, die Unterschiede zwischen internationalen und lokalen Tarifen verstehen wollen, und bedeutet nicht, dass jede Änderung prinzipiell gerechtfertigt sein kann, und um die Hersteller zu vergleichen, muss der gleiche Zeitraum mit den gleichen Kosten in Einklang gebracht werden, und der unmittelbare Preis des Barrels allein beschreibt nicht die Kosten für den in den Libanon gelieferten Kraftstoff.

Benzinpreise im Libanon: Produkt gekauft mehrere

Brent bezieht sich auf das Signal von Benzin-Rohöl und Diesel, die Produkte für verschiedene Zwecke veredeln und dass Brax auf den Preisen dieser Produkte besteht, insbesondere gefolgt vom Gericht, und eine Prüfung benötigt, um den libanesischen Markt zu verstehen, vorbehaltlich der Kraftstoffimporte.

Ihre Preise entsprechen ihrer Verfügbarkeit und Nachfrage. Der professionelle Direktor beschreibt eine nachhaltigere Nachfrage nach Dieselkraftstoff, wenn er sich dem Winter nähert, unter Berufung auf Heizung, Energieerzeugung und Schifffahrt. Gasolin erfüllt nicht genau den gleichen Bedarf und daher können sich beide Hersteller unterschiedlich entwickeln, selbst wenn sie aus demselben Rohstoff stammen.

Bracks schätzt, dass Benzin weiter reduziert werden kann, während Diesel unter Druck bleiben wird, und dies ist seine Vorhersage, kein neuer formeller Zoll oder Sicherheit für die kommenden Wochen, und die Angebots- und Nachfragebedingungen könnten diesen Kurs ändern, und das Angebot, Rohöl als Versprechen eines ähnlichen Rückgangs aller Kraftstoffe freizugeben, würde eine solche Diskriminierung verschwinden lassen.

Fünfzehn Zitate statt einer sofortigen Sitzung

Laut Georges Brax basiert die Preiszusammensetzungstabelle auf den letzten fünfzehn Zitaten von raffinierten Produkten; Dieses Signal veranschaulicht die zweite Abweichung: Zeit; keine signifikante Veränderung, die heute beobachtet wird, ersetzt sofort alle in der Rechnung verwendeten Werte; Frühere Preise wiegen weiter, solange sie in den gewählten Zeitraum zurückkehren.

Der Mechanismus erlaubt keine feste Frist von 15 Tagen; 15 Preisveröffentlichungen und 15 Kalendertage sind keine gegenseitigen Einheiten; die folgende Anpassung wird auch nicht abgezogen, ohne tatsächlich Werte abzuziehen; die Erklärung betrifft die Logik des Kontos, nicht die Reaktivierung der aktuellen Skala.

Um die Regression zu bewerten, sind daher mehrere vergleichbare Notierungen zu beachten; eine Reihe von Reduzierungen des überarbeiteten Produkts hatte nicht die gleiche Wirkung wie ein einziger Rückgang des Rohöls; im Gegenteil, eine einmalige Wiederbelebung des Internets berechnet nicht direkt die Zunahme der Dieselbox; der Bezugszeitraum und der Kontrollzeitraum müssen vor jedem Vergleich festgelegt werden.

Fracht- und Rechnungszuschlag

Der internationale Preis des Produkts ist nicht der Preis des gelieferten Kraftstoffs, und Bax bezieht sich auf die Rolle des Seeverkehrs, der Versicherung und der Steuern, die im Entwurf des innerstaatlichen Gesetzes festgelegt sind, und die Verbesserung kann durch eine weitere Spannung ausgeglichen werden; ohne Zusammenbruch kann die Änderung des endgültigen Betrags nicht vollständig auf Öl zurückzuführen sein.

Insbesondere hebt der Leiter der Tankstellen Libanons Exposition gegenüber externen Störungen hervor. Das Land muss seine raffinierten Produkte kaufen und transportieren; daher beeinflussen Spannungen auf Seerouten die Lieferkette, die den Wert der Nutzlast übersteigt; diese Abhängigkeit unterscheidet sich vom lokalen Verbrauch.

Der Rückgang der Haushaltskäufe garantiert somit keine entsprechende Senkung der Einfuhrkosten; Referenzpreise sind auf viel größeren Märkten zu finden; Transport- und Versicherungskosten entsprechen ihren eigenen Bedingungen; und der Rückgang des lokalen Marktes kann mit hohen Stückkosten einhergehen.

Die Prognosen unterscheiden sich immer noch von den geltenden Tarifen

In seinen Erklärungen vom 14. November fordert Bracks die Diversifizierung der Energiequellen, die als Mittel zur Verringerung der Exposition gegenüber wiederkehrenden Krisen beschrieben wird, und es wird auch festgestellt, dass Importeure Lagerbestände gehalten haben, um den Markt zu versorgen. Diese professionelle Beurteilung wird nicht von einem detaillierten öffentlichen Inventar begleitet, um hier eine genaue Autonomie zu berechnen.

Der Verbraucher muss daher drei getrennte Informationen bleiben: Der Rohölpreis, die relevanten Kraftstoffsätze und die geltenden lokalen Tarife helfen den ersten beiden bei der Erklärung der Entwicklung und ersetzen nicht die dritte. Die nächste Preisskala wird die tatsächliche Anpassung widerspiegeln, ohne die Erwartung von Benzin in eine Dieselverpflichtung umzuwandeln.

Zum Beispiel spiegelt die ehemalige Benzinpumpe in Jonni, ein erhaltenes Bild, das im März 2022 bei der Lipnos Bank veröffentlicht wurde, nicht den aktuellen Zustand der Stationen wider. » Libnaniu « .

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