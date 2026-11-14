Korb: Libanon bereitet Japan und China vor

Libanon begann seine Vorbereitungen, um Japan und China am 26. und 29. November in Zuk Mikael zu empfangen. Ahmad Farran bringt fünfzehn Spieler vor seiner endgültigen Auswahl zusammen. Zwei Freunde in Jordanien gehen diesen Terminen voraus, die um 21.00 Uhr vom offiziellen Ticketschalter der beiden Heimtreffen angekündigt wurden.

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Die libanesische Basketballauswahl begann am Freitag, den 13. November, um sich auf die Treffen gegen Japan und China vorzubereiten. Ahmad Farran beschwor fünfzehn Spieler, bevor er seine zwölfköpfige Gruppe beibehielt. Der Libanon erhält Japan am 26. November, gefolgt von China am 29. November im Nouhad Naufal-Komplex in Zuk Mikaël, um sich für die Weltmeisterschaft 2027 zu qualifizieren.

Beide Termine zu Hause werden um 21 Uhr bekannt gegeben. Beirut Zeit vom offiziellen Ticketschalter. Zwei Freundschaftsspiele in Jordanien am 19. und 21. November müssen dieser Qualifikationssequenz vorausgehen.

Libanesischer Basketball: 15 Spieler bereiten sich auf November vor

Ahmad Farrans Gruppe umfasst Ali Mezher, Ali Mansour und Jad Khalil. Wael Arakji, der sich von einer Verletzung erholt, nimmt nicht an dieser Vorbereitung teil. Jihad al-Khatib ist auch wegen Verletzung abwesend.

Weitere eingeladene Spieler sind Amir Saud, Karim Zeinoun, Omar Jamaleddine, Joe Abu Samra, Sergio Darwich, Mark Khoury, Youssef Khayat, Hayk Gyokchyan, Gerard Hadidian, Omar El Jamal, Derek Funderburk und Karim Ezzeddine. Er trat der Gruppe nach seinen Auftritten mit La Wisdom bei.

Farran erwartet auch die Rückkehr von Sergio Darwich und Mark Khoury, die in Japan sind. Ihre Ankunft wird rund um den 19. November angekündigt. Die fünfzehn Spieler sind daher noch nicht die endgültige Liste der zwölf für offizielle Spiele beibehalten.

Zwei Proben in Jordanien vor Zuk Mikael

Das Vorbereitungsprogramm sieht zwei Konfrontationen mit der jordanischen Auswahl vor Ort vor: Donnerstag, den 19. und Samstag, den 21. November. Diese freundlichen Treffen gehen dem Empfang Japans um einige Tage voraus.

Ahmad Farran weist darauf hin, dass seine Spieler die Rallye nach mehreren Wettbewerben mit ihren Vereinen angehen. Er zitiert arabische Termine, Turniere in Dubai und Syrien sowie die ersten Tage der libanesischen Meisterschaft. Der Züchter unterstreicht sein Wettbewerbstempo und seine Motivation, vor der libanesischen Öffentlichkeit zu spielen.

Das Personal muss ohne Arakji in der offensiven Organisation komponieren. Die Anwesenheit von drei Führungskräften in der erweiterten Liste bietet mehrere Lösungen zur Vorbereitung der beiden Treffen. Die endgültige Zusammensetzung wird nach der Reduktion dieser Gruppe bekannt sein.

Japan am 26., China am 29. November

Am Ticketschalter werden beide Spiele am gleichen Ort und zur gleichen Zeit angezeigt: Donnerstag, 26. November um 21 Uhr gegen Japan und Sonntag, 29. November um 21 Uhr gegen China. Der Nouhad Naufal Komplex befindet sich in Zuk Mikael.

Diese Treffen sind Teil der asiatischen Qualifikationskampagne für die Weltmeisterschaft in Katar im Jahr 2027. Libanon strebt eine fünfte Teilnahme nach den Ausgaben 2002, 2006, 2010 und 2023 an. Vor den beiden Heimterminen wird Farran jordanische Freunde haben, um seine letzten Entscheidungen zu stoppen.

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