Südlibanon: die Kosten für die Rückkehr auf die Felder

Im Südlibanon versuchen Landwirte, ihre Aktivitäten trotz unzugänglichem Land, zerstörter Bäume und erwarteter Entschädigung wieder aufzunehmen. In Houla und Chaaytiyeh zeigen zwei Zeugnisse unterschiedliche Bedürfnisse. Nizar Hani behauptet, dass der Plan voranschreitet, mit Schadensverifizierung und Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Dienstleistungen im Süden.

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Die Rückkehr in ein Dorf reicht nicht aus, um eine Farm zu übernehmen. Im Südlibanon beschreiben Landwirte immer noch unzugängliches Land, zerstörte Bäume und erwartete Entschädigung. Ihre Aussagen, die in einem libanesischen Pressebericht vom 14. November 2026 gesammelt wurden, weisen auf die Kosten eines Neustarts und von Unterstützungsprogrammen hin. Landwirtschaftsminister Nizar Hani sagte, die Antwort werde umgesetzt.

Das Dossier betrifft nicht die Ankündigung einer neuen nationalen Bilanz. Es beleuchtet die praktischen Schwierigkeiten der Erholung, einige Monate nach den ersten Bewertungen. Der Zugriff auf ein Paket, die Liquidität und die Suche nach einem produktiven Werkzeug sind drei verschiedene Probleme. Die Routen von Ahmad Diab, Houla, und von Oday Muslimi, Chaaytiyeh, zeigen die Auswirkungen.

Bauern des Südlibanon: Wiederaufnahme auf einem anderen Land

Ahmad Diab kultivierte etwa 25 Dunum Bohnen und Weizen in Houla. Nach seiner Aussage am 14. November war er nicht in der Lage, die Ausbeutung dieses Landes wieder aufzunehmen. Er mietete daher ein weiteres Stück Land in Chaqra, um zu versuchen, sich wieder mit seiner Tätigkeit zu verbinden. Die Vertreibung betrifft nicht nur seinen Wohnort: Sie verändert auch die materiellen Bedingungen seiner Arbeit.

Der Bauer behauptet, dass das Ministerium seine Verluste nach dem Krieg von 2024 verzeichnete. Sie stellt jedoch fest, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt keine Entschädigung erhalten hat. Dieses Zeugnis betrifft seine persönliche Situation. Es kann nicht gesagt werden, dass im gesamten Süden keine Hilfe gezahlt wurde. Es zeigt jedoch, dass ein identifizierter Schaden und eine erhaltene Zahlung zwei verschiedene Schritte bleiben.

Die Nutzung von Pachtflächen entspricht der Notwendigkeit, zu produzieren, ohne auf die Rückkehr zum ursprünglichen Parzellen zu warten. Es erfordert auch den Aufbau der notwendigen Ressourcen für eine neue Kampagne. Der Bericht beschreibt Einsparungen durch Krieg und Vertreibung, während der Kauf von Saatgut und Inputs der Ernte vorausgehen muss. Zukünftige Einnahmen finanzieren diese ersten Ausgaben nicht sofort.

In Chaaytiyeh gehen Zitronenbäume nicht zurück

Oday Muslimani berichtet, dass er die Zitronenbäume seiner Farm zerstört fand, als er nach Chaaytiyeh zurückkehrte. Er will neu pflanzen, sagt aber, dass er nicht die notwendigen Mittel hat. Er ruft auch die Angst vor einer Wiederaufnahme des Krieges hervor. Auf seinem Konto werden der Geldmangel und das Sicherheitsrisiko verstärkt: Die Einstellung der verbleibenden Ressourcen wird schwieriger, wenn ihr Ergebnis wieder verloren gehen kann.

Die Zerstörung von Bäumen unterscheidet sich vom Verlust einer einzigen Ernte. Der Bericht hebt die Zeit hervor, die benötigt wird, um die Plantagen zu ersetzen und ihre Produktion wiederzuerlangen. Die Rückforderung umfasst daher einen Zeitraum, in dem die Instandhaltungskosten vor dem Einkommen zurückkehren. Für muslimi ist die landwirtschaft ihre hauptressource, keine leicht auszusetzende ergänzende aktivität.

Die in der Akte beschriebenen Maßnahmen umfassen den Ersatz beschädigter Bäume, die Sanierung von Obstgärten und Reben sowie deren Erhaltung bis zur Wiederherstellung. Diese Arbeit reagiert auf bleibende Schäden. Eine weitere Notwendigkeit ist die Unterstützung von Betriebsmitteln und saisonalen Einkommen: Landwirten, die noch in der Lage sind zu wachsen, soll es ermöglicht werden, kein zusätzliches Erntejahr zu verlieren.

Ministerium unterscheidet Zählung vor Ort und Überprüfung

Nizar Hani versichert im selben Bericht, dass der Ministerplan in Kraft bleibt. Er erklärte, dass die betroffenen Gebiete in zwei Phasen untersucht worden seien. Vor dem Start von Projekten müssen aufgezeichnete Schäden am Boden überprüft werden. Dieses Verfahren muss ihren Umfang und ihre Art vor dem Eingreifen angeben.

Der Minister erklärt auch, dass landwirtschaftliche Dienstleistungen im Süden weiterhin funktionieren. Die Zentren in den besetzten Gebieten wurden nach seiner Erklärung nach Nabatiyah und Saida verlegt. Ihre Bewegung soll den Service für die Betreiber trotz des Verlusts des Zugangs zu bestimmten Standorten aufrechterhalten.

Hani behauptet, dass die Hilfe regelmäßig in verschiedenen Regionen verteilt wird. Angesichts dieser Präsentation sagten einige befragte Landwirte, sie warteten immer noch auf ihre Entschädigung. Die beiden Ergebnisse sind nicht automatisch inkompatibel: Die Ausführung kann einen Teil der Dateien betreffen, ohne alle Anforderungen zu erfüllen. Der Bericht enthält keine nominative Bilanz, um jede Anfrage, Entscheidung und Zahlung in Einklang zu bringen.

Produktionsverluste übersteigen Materialschaden

Eine vom Landwirtschaftsministerium am 17. Juni 2026 veröffentlichte Auswertung zeigt diese Schwierigkeiten. Es wurde mit dem Nationalen Rat für wissenschaftliche Forschung und den Partnern der Vereinten Nationen durchgeführt und die Produktionsverluste auf 530,5 Millionen US-Dollar geschätzt. Der direkte Schaden betrug 41,2 Millionen. Diese bereits veröffentlichten Beträge stellen keine neue Summe zum 14. November dar.

Das Dokument unterschied auch 56.320 Hektar, die von Produktionsverlusten betroffen waren, und 1.380 Hektar, die direkt saniert werden mussten, mit Ausnahme von Feldfrüchten. Die Oberflächen beschreiben daher nicht dasselbe Phänomen. Ein Land kann seine Produktion durch mangelnden Zugang oder Arbeit verlieren, ohne dass seine gesamte Ausrüstung zerstört wird. Umgekehrt können beschädigte Obstgärten eine nachhaltige Rekonstruktion erfordern.

Diese Unterscheidung verbindet die beiden im November gemeldeten Situationen. Diab sucht nach einem anderen Land, um seine Ernten zu verfolgen. Muslimi muss die Mittel wiederherstellen, um auf seiner eigenen Farm zu produzieren. Eine begrenzte Reaktion auf den einzigen sichtbaren Schaden würde nicht die gleichen Bedürfnisse decken wie die Unterstützung für verlorene Einnahmen oder Ausgaben für die nächste Saison.

Geräteankündigungen, aber keine Lieferbilanz

Am 9. November kündigte Joseph Aoun die Finanzierung von 1.500 Gewächshäusern und 50 Wasserpumpen an. Diese Einrichtungen müssen die Landwirtschaft auf zugänglichem Land unterstützen. Diese Ankündigung, die bereits von Libnanews detailliert beschrieben wurde, stellt keine Aufzeichnung der tatsächlich gelieferten Anlagen dar. Auch können nicht alle früheren Forderungen als beglichen angesehen werden.

In der Zeugenaussage vom 14. November geht es beim Warten um die Möglichkeit, wieder zu arbeiten, nicht nur um die Existenz eines Programms. Für Ahmad Diab geht es heute durch ein gemietetes Grundstück in Chaqra. Für Oday Muslimi hängt es davon ab, wie man seine Zitronenbäume neu pflanzt. Der Zeitplan für die Beihilfen bleibt somit im Einklang mit dem für landwirtschaftliche Arbeiten.

Archivillustration: Deir Mimas, 7. August 2019. Dieses Foto stellt nicht den Schaden von 2026 dar. Foto Prodrummer619 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; Libnanews dressing unter der gleichen Lizenz.

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