USJ: Neun soziale Projekte auf dem Campus South

Auf dem Campus der USJ South Lebanon präsentierten 67 Studenten neun soziale Projekte. Mehrere Vorschläge befassen sich mit dem täglichen Bedarf: Reduzierung der Lebensmittelverschwendung, Erleichterung der Wiederverwendung von Kleidung oder die Verbindung der Bewohner zu Gemeinschaftsdiensten. Die Ausbildung ist Teil des europäischen SE.TC-Programms. Dieser kollektive Arbeitsbericht bedeutet nicht, dass bereits neun Dienste für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Partnerschaften mit kommunalen und wirtschaftlichen Akteuren sollten Teams helfen, ihre Ideen zu entwickeln.

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Siebenundsechzig Studenten vom Südlibanon Campus der Saint Joseph University (USJ) präsentierten neun soziale Projekte. Die Universität berichtete über diese Ausbildung am 10. November 2026. In Bramieh, in der Nähe von Saida, arbeiteten die Teams an konkreten Bedürfnissen: erschwingliche Lebensmittel, Inklusion, Gemeinschaftsdienste und Wiederbeschäftigung.

Das Programm ist Teil des europäischen SE.TC-Projekts zu sozialem Unternehmertum in Krisenzeiten. Dina Sidani, Campusdirektorin, betreute das Training. Die Teilnehmer umfassten Management, Engineering, Data Science und Spezialausbildung.

Soziale Projekte, die im täglichen Bedarf verwurzelt sind

Unter den Vorschlägen konzentrierte sich Tima Aoun auf Lebensmittelabfälle und den Zugang zu billigeren Mahlzeiten. Mit Anywear schlägt Nicole Constantine vor, Verkauf, Miete und Geschenk von gebrauchter Kleidung zu kombinieren. Dabbirli, angeführt von Rafka Antoun, zielt darauf ab, Bewohner und lokale Hausdienstleister näher zusammenzubringen.

Angela Akoum präsentierte Next Level City und konzentrierte sich auf inklusiven Sport für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Diese Initiativen wurden nach einer Schulung vorgestellt. Diese Einschätzung ist keine Ankündigung der Öffnung von neun Diensten für die Öffentlichkeit.

Ausbildung von Lehrern

Das SE.TC-System beschränkt sich nicht auf einen Ideenwettbewerb. Gefördert von Erasmus+, verbindet es libanesische und europäische Institutionen, um die Lehre des sozialen Unternehmertums zu entwickeln. Zu den Partnern gehören USJ, die Libanesische Universität und die Universität für Weisheit sowie Institutionen in Italien und Irland.

In einer am 15. Januar 2025 veröffentlichten Rezension beschrieb La Wisdom eine erste Umfrage unter 305 Studenten und 54 Lehrern von vier libanesischen Universitäten. Die Arbeit identifizierte zwei Hindernisse: unzureichender Zugang zu Ressourcen und mangelnde institutionelle Unterstützung. Die Lehrer forderten auch bessere Lehrmethoden und Lehrpläne.

Diese Vorbereitungsphase sollte die nachfolgenden Schulungen und Workshops leiten. Das angekündigte Ziel war es, die Lehrer auszustatten, um die Schüler zu begleiten, und ihnen dann zu helfen, ein identifiziertes soziales Bedürfnis in einen machbaren Vorschlag zu verwandeln.

Umsetzungspartner

Das Abschlusstreffen brachte die Teams auch in Kontakt mit der lokalen Gemeinschaft und wirtschaftlichen Akteuren. Die Herausforderung besteht nun darin, Partnerschaften zu finden, um ihre Vorschläge zu testen und zu entwickeln.

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