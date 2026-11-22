Preise, Mieten und Familienvermögen belasten junge Europäer nicht gleichermaßen. Die Daten unterscheiden zwischen Kaufkosten, Platzmangel und Abreise aus dem Elternhaus. Diese Entschlüsselung erklärt die Indikatoren, ihre Grenzen und die Unterschiede zwischen den Ländern, ohne jede einzelne Situation auf einen einzigen europäischen Durchschnitt zu reduzieren.

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Bei europäischem Wohnungsbau geht es nicht nur um steigende Preise. Es trennt auch diejenigen, die bereits eine Ware haben, von denen, die ihre erste Installation finanzieren müssen. Die von Eurostat am 9. November 2026 veröffentlichten Daten geben Aufschluss über diese Schwierigkeit: 2025 übertraf das Verhältnis zwischen Immobilienpreisen und Haushaltseinkommen das Niveau von 2015 in der Europäischen Union um 6,8%. Die Ausgangsbedingungen bleiben jedoch je nach Land, Beschäftigung und Familienressourcen sehr unterschiedlich.

Dieser Durchschnitt bedeutet nicht, dass eine Wohnung 6,8% mehr kostet als das Gehalt eines jungen Menschen. Der Indikator vergleicht die Preisentwicklung mit dem verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen. Es misst eine Zeitverzögerung, nicht die Anzahl der Jahre des Gehalts, die zum Kauf benötigt werden. Nationale Ungleichheiten verhindern auch eine einheitliche Opposition zwischen einer etablierten und einer ausgeschlossenen Generation.

Preise, die sich vom Einkommen entfernen

Zwischen 2015 und 2025 stieg die Immobilienpreis-Einkommens-Quote in 17 Mitgliedstaaten und sank in weiteren 10 Mitgliedstaaten. Portugal verzeichnete den größten Anstieg mit 60,8% im Vergleich zu den Niederlanden mit 34,3%. Andererseits sinkt dieses Verhältnis vor allem in Rumänien und Finnland.

Dieses Ranking ruft zur Vorsicht auf: Es beschreibt Entwicklungen, nicht eine Liste der am wenigsten teuren Länder. Eine sinkende Quote garantiert keine Wohnung in der Nähe eines Arbeitsplatzes oder einen zugänglichen Kredit.

Die Zahlen von 2026 verlängern den Druck. Im zweiten Quartal stiegen die Immobilienpreise in der EU innerhalb eines Jahres um 4,7%. Die Mieten stiegen um 3%. Über ein Viertel lagen die Zuwächse bei 1,2 % bzw. 0,7 %.

Für Haushalte sind daher Kauf und Miete nicht zwei gleichermaßen geschützte Ausgänge. Der Kaufpreis bestimmt einen Teil der benötigten Finanzierung. Die Miete sammelt jeden Monat einen Bruchteil des Einkommens, das nicht mehr verschont werden kann. Diese europäischen Indikatoren ersetzen jedoch kein individuelles Budget: Die Höhe des Beitrags, die Darlehensbedingungen, die Gebühren und die Lokalisierung bleiben entscheidend.

Wohnraum für junge Europäer: Platzmangel

Die Schwierigkeit zeigt sich auch in den Besatzungsbedingungen. Im Jahr 2025 lebten 26,9 % der 15-29-Jährigen in überfüllten Wohnungen in der Europäischen Union. Der Anteil der Gesamtbevölkerung betrug 16,8 %.

Eurostat misst hier keinen Eindruck von Promiskuität. Die Berechnung berücksichtigt die Anzahl der Zimmer und die Zusammensetzung des Haushalts, insbesondere das Alter der Kinder und die Anwesenheit von Paaren. Dieser Indikator beschreibt daher eine räumliche Einschränkung, die sich von dem gezahlten Preis unterscheidet.

Die geographischen Unterschiede sind beträchtlich. Die Überbevölkerung betraf 60,4% der jungen Menschen in Rumänien und 54,9% in Lettland, verglichen mit 3,5% in Zypern. Es sinkt auch mit dem Alter in der europäischen Jugend: 30,1% für die Altersgruppe 15-19, verglichen mit 21,8% für die Altersgruppe 25-29.

Diese Unterschiede erfordern eine Unterscheidung zwischen Situationen. Ein Teenager, der bei seinen Eltern lebt, ein Co-Location-Student und ein junges Paar suchen nicht die gleiche Unterkunft. Derselbe nationale Prozentsatz beschreibt nicht ihre jeweiligen Zwänge.

Haus verlassen bedeutet nicht kaufen

Im Jahr 2025 betrug das geschätzte Alter des Ausscheidens aus dem Elternhaus in der Union 26,3 Jahre, verglichen mit 26,2 Jahren im Jahr 2024. Seit 2002 ist er fast 26 Jahre alt. Die Serie erlaubt es uns daher nicht zu sagen, dass die Wohnautonomie überall stark fällt.

Die Unterschiede zwischen den Ländern bleiben stark. Dieses Alter übersteigt 30 Jahre in Kroatien, Griechenland, der Slowakei, Spanien und Italien. Es ist etwa 21-22 Jahre alt in Finnland und Dänemark.

Der Indikator ist eine Schätzung, die auf dem Zusammenleben mit den Eltern basiert. Es ist weder das Alter des ersten Kaufs noch das endgültige Installationsdatum. Verlassen kann bedeuten, allein zu mieten, eine Wohnung zu teilen oder einem Ehepartner beizutreten.

Auch die Beschäftigung zählt. Eurostat stellt fest, dass mehrere Länder mit früheren Abgängen eine Beschäftigungsquote von 20 bis 29 Jahren über dem europäischen Durchschnitt haben. Dieser Befund beschreibt eine Assoziation. Es erlaubt nicht, dass alle Unterschiede nur den Löhnen zugeschrieben werden, unabhängig von Bildung, öffentlicher Politik oder Familiengewohnheiten.

Auch ein Bruch zwischen Jugendlichen

Generationenübergreifende Opposition reicht nicht aus, um den Zugang zu Eigentum zu verstehen. Zwei Personen gleichen Alters und mit engem Einkommen können unterschiedliche Einkaufskapazitäten haben.

Die Arbeit der OECD zeigt die Rolle der Elternschaft. Ein Familienhelfer kann ein Beitrag sein, den Zugang zu einem Darlehen erleichtern oder die Form einer Überweisung annehmen. Wenn die Preise steigen, können diese Ressourcen es ermöglichen, zu kaufen, dass das aktuelle Einkommen nicht allein finanzieren würde.

Das Immobilienvermögen unterscheidet somit Haushalte innerhalb derselben Generation. Die Schwierigkeit besteht nicht nur zwischen jungen Menschen und älteren Menschen. Es trennt auch diejenigen, die Familienunterstützung mobilisieren können, von denen, die ihre Ersparnisse vollständig ausgleichen müssen.

Diese Lesart vermeidet eine weitere Abkürzung: Der Besitz einer Wohnung bedeutet nicht, ein hohes Einkommen oder reichlich Liquidität zu haben. Umgekehrt reicht es nicht aus, ein Mieter zu sein, um eine prekäre Situation zu charakterisieren. Die Stabilität des Mietvertrags, die Gesamtkosten und die Qualität des Wohnraums müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

Hilfe muss ein echtes Angebot erfüllen

Die im März 2026 veröffentlichte vergleichende Studie des Youth Wiki untersucht die Wohnungspolitik für Jugendliche in 34 europäischen Ländern. Sie hob mehrere Hindernisse hervor: unzureichender sozialer Wohnungsbau, begrenzte Erschwinglichkeit und geringere finanzielle Ressourcen.

Die im Juni veröffentlichte institutionelle Zusammenfassung stellt fest, dass weniger als die Hälfte der untersuchten Länder Mietmaßnahmen speziell für junge Menschen vorschlagen. Er betont auch territoriale Unterschiede. Große Städte kombinieren hohe Kosten, während einige ländliche Gebiete Wohnraum, aber unzureichende Dienstleistungen haben.

Für Studenten und Vermögenswerte, die die europäische Mobilität berücksichtigen, übersteigt die konkrete Frage daher den durchschnittlichen nationalen Preis. Wohnraum, der mit dem Studien- oder Arbeitsort, dem Transport und dem verfügbaren Budget vereinbar ist, muss vorhanden sein. Eine theoretische Hilfe löst nicht das Fehlen eines Angebots; billigeres Wohnen ersetzt keinen zugänglichen Arbeitsplatz.

Illustration: Wohngebäude in Florenz, 16. Mai 2006. Fotoarchiv ohne Hinweis auf die Situation der Bewohner. Vladimir Menkov / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0; Libnanews Dressing unter derselben Lizenz.

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