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Das libanesische Ministerium für Jugend und Sport feierte am Samstag, den 21. November, den 83. Jahrestag der Unabhängigkeit mit Pfadfindern und Führern auf dem Märtyrerplatz in Beirut. Ministerin Nora Bayrakdarian forderte die jungen Menschen auf, den öffentlichen Dienst und die nationale Einheit zur Verpflichtung des täglichen Lebens zu machen.

Die Zeremonie, die am Vorabend des Nationalfeiertags in Zusammenarbeit mit der Föderation der libanesischen Pfadfinder und der libanesischen Föderation der Pfadfinderinnen und Mädchenführer stattfand, brachte die Pfadfinderverbände des Landes zusammen. Das Ministerium stellt fest, dass die Nationalhymne und der Gruß an die Flagge der Rede des Ministers vorausgingen.

« Flagge, Heimat »

Der Slogan der Versammlung lautete « Eine Flagge, eine Heimat: vom ganzen Libanon bis ins Herz Beiruts ». Nora Bayrakdarian präsentierte die Unterschiede in Traditionen, Habseligkeiten und Regionen als Reichtum für den Libanon. Sie erinnerte auch daran, dass ihrer Ansicht nach die Wahrung der Unabhängigkeit den Schutz der Institutionen, die Achtung des Gesetzes und die Fähigkeit der Libanesen zur Zusammenarbeit erfordert.

Scouting als Schule der Staatsbürgerschaft

Der Minister erklärte, dass sie Scouting in den Mittelpunkt der Zeremonie gestellt hatte, weil er die Jugend lehrte, Verantwortung zu übernehmen und ihrer Gemeinschaft zu dienen. Es lobte Verbände und ihre Freiwilligen für ihre Arbeit im humanitären, sozialen und Bildungsbereich.

An Beamte, Pfadfinder und Führer bat sie, nicht darauf zu warten, dass der Libanon sich ändert, um an ihn zu glauben, sondern sich selbst zu seiner Zukunft beizutragen. Sie lud sie ein, ihr Pfadfinderversprechen in die Praxis umzusetzen und die nationale Einheit zur täglichen Wahl zu machen.

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