Das nationale Fenster wurde am 21. November für kleine Unternehmen geöffnet, die am Rande der Demonstrationen vom 17. Oktober bis 19. November beschädigt wurden. Der Zuschuss variiert von EUR 1.000 bis EUR 10.000, durch Beschluss einer regionalen Kommission. Bewerbungen werden bis zum 31. Dezember um 23:59 Uhr online gestellt.

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Handel und andere kleine Unternehmen, die während der Unruhen am Rande der Demonstrationen vom 17. Oktober bis 19. November 2026 beschädigt wurden, können staatliche Beihilfen beantragen. Das nationale Fenster wurde am 21. November geöffnet. Je nach Fall kann die Regionalkommission zwischen 1.000 und 10.000 Euro bewilligen. Das Formular ist bis zum 31. Dezember um 23:59 Uhr Pariser Zeit geöffnet.

Umsatzrückgang von mindestens 25%

Der Erlass vom 19. November, veröffentlicht im Amtsblatt vom 20. November, trat am 21. November in Kraft. Das Wirtschaftsministerium kündigte am selben Tag die Öffnung des Fensters an. Die Regelung betrifft Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten, einschließlich Einzelunternehmern, deren Haupttätigkeit sich im Erlass vom 19. November widerspiegelt. Der monatliche Referenzumsatz muss weniger als 833 333 EUR betragen. Die Umsatz- und Personalschwellen werden auf Gruppenebene für die Unternehmen bewertet, die Teil des Unternehmens sind.

Für Schäden am 17. und 18. Oktober muss der Oktoberumsatz um mindestens 25% gesunken sein. Für diejenigen, die vom 19. Oktober bis zum 19. November litten, kann der Rückgang im Oktober oder November gesehen werden. Der Vergleichspunkt ist der monatliche Durchschnitt des Umsatzes für das im Jahr 2025 abgeschlossene Jahr oder, wenn das in diesem Jahr abgeschlossene Jahr nicht vorliegt, der Umsatz vom September 2026. Insbesondere muss das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit aufgenommen und bis zum 31. August 2026 im nationalen Unternehmensregister eingetragen haben und über seine Steuerberichterstattungspflichten auf dem Laufenden sein.

Eine Datei pro beschädigter Einrichtung

Auf dem offiziellen Portal Digital Approach ist das Formular 161645 nummeriert. Bei Schäden in mehreren Betrieben ist je Betrieb ein Vordruck einzureichen. Insbesondere fordert die Plattform die Einreichung einer Beschwerde, die SIREN des Unternehmens, seine Bankdaten, den relevanten Umsatz und gegebenenfalls den Nachweis des Versicherers oder Sachverständigen.

Der Zuschuss ist nicht automatisch und bedeutet keine vollständige Rückerstattung von Schäden. Die Regionalkommission entscheidet auf der Grundlage der Betriebsverluste, der Art und des Umfangs des Schadens und der Förderfähigkeit anderer öffentlicher Beihilfen. Sie kann zusätzliche Unterlagen anfordern; Das Unternehmen hat dann 15 Tage ab Erhalt der Anfrage, um zu antworten. Die Direktion für Rechts- und Verwaltungsinformationen legt fest, dass die Begünstigten ihren Anspruchsnachweis fünf Jahre lang aufbewahren müssen.

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