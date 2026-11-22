Gadi Eisenkot schlägt eine Reihe von Gesprächen mit Benyamin Netanyahus Likud vor. Das Sonntagstreffen war bereits geplant. Es wurde keine Einigung angekündigt.

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Gadi Eisenkot, verantwortlich für die Bildung der nächsten israelischen Regierung, schlug am Samstag, den 21. November vor, eine Reihe von Verhandlungen mit dem Likud von Benjamin Netanjahu zu beginnen. Ein Treffen zwischen den Teams war bereits für Sonntag, den 22. November geplant. Der Likud stellte seine Bedingungen, ohne dass ein Koalitionsvertrag angekündigt wurde.

Sonntagstermin war bereits geplant

In einer am Samstagabend ausgestrahlten Erklärung berichtete die Yashar-Partei, dass ihr Führer ihre Verhandlungsführer gebeten hatte, ihre Likud-Kollegen zu einer intensiven Reihe von Diskussionen einzuladen. Der Likud kündigte am Sonntag die Wiederaufnahme des Handels an. Eisenkot schlägt daher vor, einen bereits geplanten Termin zum Ausgangspunkt für nachhaltigere Gespräche zu machen, nicht einen ersten Kontakt zwischen den beiden Formationen zu eröffnen.

Der ehemalige Premierminister Naftali Bennett, der Regierungschef, unterstützte am Samstag die Suche nach einer erweiterten Regierung, bekräftigte jedoch, dass er nicht dem Lager von Netanyahu beitreten würde und dass eine solche Regierung von Eisenkot angeführt werden sollte. Yashar und B Dieser Austausch sollte nicht mit einem Treffen zwischen Yashar und Likud verwechselt werden.

Likud stellt Bedingungen

In einer separaten Erklärung präsentierte Netanyahus Partei am Samstagabend ihre Bedingungen für eine Gewerkschaftsregierung. Insbesondere forderte er die Aufhebung der politischen Ausgrenzung des scheidenden Ministerpräsidenten und die Ablehnung der Errichtung eines palästinensischen Staates. Er wollte auch eine Vereinbarung über den Status der Schüler in religiösen Schulen, mit ultra-orthodoxen Führer. Dies sind die Anforderungen des Likud, keine Bestimmungen, die von den anderen Schulungen akzeptiert werden. Die Partei gab nicht bekannt, dass sie die gesamte Yashar-Verhandlungsrunde akzeptiert.

Präsident Isaac Herzog beauftragte Eisenkot, am 8. November eine Regierung zu bilden. Während der Konsultationen hatten 67 Gewählte empfohlen, dass er das Mandat erhält, verglichen mit 46 für Netanyahu, während sieben keine Kandidaten empfohlen hatten. Diese Empfehlungen betrafen die Wahl der Verhandlungsperson. Sie stellen kein Vertrauensvotum für eine Koalition oder eine Verpflichtung der Parteien zur Teilnahme dar.

Das Grundgesetz gibt Eisenkot 28 Tage ab dem Mandat, eine Regierung zu bilden. Der Präsident kann diese Frist um höchstens 14 Tage verlängern. Eine neue Exekutive muss dann das Vertrauen der Knesset gewinnen. Vorerst greift die angekündigte Wiederaufnahme der Beratungen dieser Abstimmung nicht vor.

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