Die Pilger von Abu Mina brachten Wasser oder Öl in kleine Terrakotta-Gourdes. Einer von ihnen zeigt Saint Menas zwischen zwei Kamelen. Als er sich seinem koptischen Fest nähert, kehrt er zu diesen Objekten, zu den Überresten des ägyptischen Heiligtums und zu den Werken zurück, die den Ort noch schützen.

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Bis zu zehn Zentimeter hoch trägt eine Terrakottaflasche, die im Metropolitan Museum of Art aufbewahrt wird, das Bild des Heiligen Menas zwischen zwei Kamelen. Pilger berichteten in diesen Gourdes über Wasser oder Öl aus dem ägyptischen Heiligtum Abu Mina. Als sich das koptische Fest vom 24. November nähert, erzählt dieses Objekt, wie ein Wallfahrtsort das Bild des Heiligen weit über sein Grab hinaus verbreitete.

Im Kürbis, Wasser oder Öl des Heiligtums

Die Met stammt aus dem 4. bis 7. Jahrhundert und wird wahrscheinlich in Abu Mina, südwestlich von Alexandria, hergestellt. Das Terrakotta ist nicht glasiert. Ein kurzer Kragen überwindet einen flachen Streifen und zwei Griffe Rahmen. Das Relief verbindet den zentralen Charakter mit zwei Kamelen. Der Museumshinweis stellt das Objekt nicht als Beweis für eine bestimmte Reise dar: Er erklärt die Verwendung dieser Art von Glühbirnen, die es ermöglichten, Wasser oder Öl aus dem heiligen Ort nach Hause zu bringen. Die Kopie x.197 wird laut Museum nicht angezeigt.

Der Louvre bewahrt mehrere Objekte aus derselben Familie. Auf einem von ihnen, aus Terrakotta mit einer zweiteiligen Form, ist Menas auch mit einem Dromedar verbunden. Eine weitere Tür zur Menas-Front zwischen zwei liegenden Dromedaren und auf der Rückseite eine Dekoration, die das Museum dem Heiligen Thekel zuschreibt. Diese Unterschiede erinnern uns daran, dass nicht alle Gourdes genau das gleiche Bild aufnehmen. Wir können Praktiken und hingebungsvolle Figuren lesen, ohne ihren Inhalt zu der Zeit anzunehmen, als jedes Objekt eine Sammlung betrat.

Was die beiden Kamele darstellen

Das Synaxar, die liturgische Sammlung, die das Leben der Heiligen erzählt, erinnert an das Martyrium von Mari Mina, sagt der Thaumaturg, die 15 Hathor. Dieses Datum entspricht in diesem Jahr Dienstag, 24. November. In dem von der koptischen Tradition übermittelten Bericht ist Menas ein gemarterter christlicher Soldat; Kamele sind mit der Rückkehr seiner Überreste nach Ägypten verbunden. Das Terrakotta bestätigt, dass diese Szene auf hingebungsvollen Objekten dargestellt wurde. Es erlaubt allein nicht, die Episoden der Geschichte zu überprüfen.

Abu Mina, vom Grab zur Wallfahrtsstadt

Die Überreste geben eine Vorstellung vom Ausmaß der Versammlung zu dieser Zeit. Um das dem Märtyrer zugeschriebene Grab versammelte die Stadt Abu Mina Kirchen, ein Baptisterium, Straßen, Häuser und Werkstätten. Das ägyptische Ministerium für Tourismus und Altertümer beschreibt auch einen Ort für Pilger. Dies sind die Überreste dieses alten christlichen Zentrums, das 1979 zum Weltkulturerbe erklärt wurde, und nicht das koptische Kloster, das die UNESCO als Abu Mina bezeichnet.

Das moderne Kloster St. Mina grenzt an den Ort. Im Mai 2025 besuchte Papst Tawadros II. die Überreste, bevor er zum Kloster ging, wo er die Kathedrale und das Heiligtum von Papst Kyrillos VI. Besichtigte. Der Bericht der Kirche unterscheidet die beiden Phasen. Am 9. April 2026 dokumentierte das Patriarchat auch eine Gründonnerstagsliturgie in diesem Kloster. Dieses Amt bezeugt, dass der Ort immer ein Ort der Anbetung ist; Er sagt nicht, ob die Gläubigen heute die gleichen Gourdes wie in alten Zeiten tragen. Die UNESCO stellt auch die Klostergemeinschaft als einen der Partner bei der Erhaltungsarbeit vor, ohne sie mit der archäologischen Stätte zu verwechseln.

Aus der Liste in Gefahr, bleibt die Website überwacht

Der Anstieg des Wasserspiegels, insbesondere im Zusammenhang mit der Bewässerung, hat die Überreste geschwächt. Nach Entwässerungs- und Wasserkontrollarbeiten entfernte das Welterbekomitee Abu Mina 2025 von der Welterbeliste in Gefahr. Die Website bleibt ein Weltkulturerbe.

Im Jahr 2026 begrüßte der Ausschuss die kontinuierliche Überwachung der Tischebene und die Stabilisierung der Strukturen. Es ermutigte die Aufrechterhaltung eines Wasserkontroll-Rettungssystems und forderte Ägypten auf, bis zum 1. Dezember 2027 erneut Bericht zu erstatten. Die Veröffentlichung der gefährdeten Liste markiert somit eine Verbesserung der Erhaltung, nicht das Ende der Wartung: Die Ruinen bezeugen immer die Stadt, die Pilger mit ihren kleinen Gourden verlassen haben.

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