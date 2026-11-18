Nvidia bestätigt die Stärke des Verkaufs von künstlicher Intelligenz, hat aber geringere Margen. Europäische Inflation, US-Ölvorräte und Vertriebsergebnisse runden die Tabelle ab. Im Libanon zeigen BDL-Vermögen, Wiederaufbau- und Immobilienkredite, warum zugesagte Finanzierung, verfügbare Liquidität und konkrete Erfolge unterschieden werden müssen.

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Die Ergebnisse von Nvidia bestätigen die Stärke der Ausgaben für künstliche Intelligenz, ohne Fragen zu Margen und dem Preis für dieses Wachstum zu beseitigen. Die Inflationszahlen in Europa deuten darauf hin, dass Energie weiterhin die Volkswirtschaften beeinflusst. Im Libanon nimmt die Frage eine andere Form an: Wie können Buchhaltungsressourcen, genehmigte Finanzierungen und Kreditankündigungen in Produktionskapazitäten und tatsächlich verfügbares Wohnen umgewandelt werden? Das Wirtschaftsdossier vom 18. November bringt diese Entwicklungen näher zusammen, ohne ihre Zeitpläne oder ihre Mechanismen zu verwechseln.

Die folgenden Börsenbeobachtungen sind ausdrücklich datiert und stellen keine globale Schlussbilanz dar. Die berichteten Kurse werden nicht als Echtzeit präsentiert. Europäische Beobachtungen bleiben Morgenrekorde: Sie sollten nicht als Schließungen interpretiert werden. Die amerikanischen Daten beschreiben eine offene Sitzung; asiatische Referenzen entsprechen Zäunen. Der um 15.30 Uhr UTC veröffentlichte US-Ölbericht unterscheidet sich von früheren Preisen.

Globale Märkte: weniger einheitliche Flugbahnen als eine Panikbewegung

In Asien schließt Hang Seng am 18. November um 23.294 Punkte, ein Minus von 0,91%, während Nikkei mit 59.024 Punkten ein Plus von 0,28% erzielt. Der japanische Topix fiel um 0,42% auf 3824 Punkte. Diese gerundeten Werte entsprechen denen des RTHK-Berichts, der um 17.55 Uhr in Hongkong oder 9.55 Uhr UTC herausgegeben wurde. Shanghai wuchs um 0,09% und Shenzhen um 0,2%, nach der gleichen Synthese.

Die Divergenz zwischen Nikkei und Topix ist wichtig. Zwei Indizes desselben Landes können sich ohne Widerspruch in die entgegengesetzte Richtung entwickeln: Sie gruppieren nicht genau dieselben Unternehmen und legen sie nicht auf die gleiche Weise fest. Es lädt uns ein, Sektoren und große Kapitalisierungen zu betrachten, anstatt den Tag mit einer Formel an der « Japanischen Börse » zusammenzufassen. Der internationale Vergleich erfordert auch die Berücksichtigung von Währungen: Eine Performance in lokaler Währung entspricht nicht automatisch der Rendite eines Anlegers, der sein Vermögen in Dollar berechnet.

In Europa platziert der Reuters-Punkt bei 0933 UTC den Stoxx 600 bei 651,24 Punkten, ein Plus von 0,1%. Technologische Werte kompensieren den Rückgang des Bergbaus. ASML und ASM verdienen rund 3%, während der Kernsektorindex 2,8% verliert. Diese Aussage beschreibt den Beginn der Sitzung, nicht ihren Abschluss. Legrand und Schneider Electric machen ebenfalls Fortschritte in diesem Bericht, der das Interesse der Investoren an Elektrozulieferern über die Verarbeiter hinaus verdeutlicht.

An der Wall Street berichtete Reuters um 9:30 Uhr in New York, um 14:30 UTC, einen S & P 500 mit 7355,69 Punkten, ein Plus von 0,21% und einen Nasdaq Composite mit 24,486.175 Punkten, ein Plus von 0,65%. Der Dow Jones fiel um 0,26% auf 50.627,36 Punkte. Es handelt sich um einleitende Bemerkungen der Agentur, deren Frist hier nicht garantiert ist; sie beschreiben nicht die gesamte Sitzung oder ihr Ergebnis. Die Lücke zwischen den drei Indizes zeigt vor allem, dass die anfängliche technologische Erholung nicht einheitlich auf den Markt übergeht.

Nvidia: Starke Verkäufe, geringere Zukunftsmarge

Konten von Nvidiasie wurden am 17. November nach der amerikanischen Sitzung veröffentlicht. Das am 25. Oktober zu Ende gegangene Geschäftsjahr erzielt einen Umsatz von 115,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 103 Prozent über ein Jahr, darunter 107,6 Milliarden US-Dollar für Rechenzentren. Die Bruttobuchhaltungsmarge beträgt 74,8 %. Für das nächste Quartal prognostizierte die Gruppe einen Umsatz von 130 Milliarden US-Dollar mit mehr oder weniger 3% und eine Bruttomarge zwischen 71% und 72%. Dieser Zeitraum umfasst eine zusätzliche Woche; Die Annahme umfasst nicht die Einnahmen aus Computergeräten für Rechenzentren in China.

Laut Reuters, die den LSEG-Konsens zitiert, steht die Umsatzprognose im Vergleich zu einer Erwartung von 125,25 Milliarden Dollar. Sie übertrifft sie damit um rund 3,8 %. Diese Berechnung deckt eine zentrale Prognose ab, nicht einen bereits erzielten Umsatz. Es ist auch nicht notwendig, die beiden Quartale mechanisch zu vergleichen, ohne sich an ihren Dauerunterschied zu erinnern.

Wirtschaftliches Lesen hat zwei Dimensionen. Das Tätigkeitsvolumen zeigt die Fähigkeit des Lieferanten an, die Nachfrage in Verkäufe umzuwandeln. Die Marge misst den Anteil des Umsatzes, der nach den Kosten der verkauften Produkte vor den anderen Kosten einbehalten wurde. Starkes Wachstum kann mit einer geringeren Rentabilität der Einheiten koexistieren. Dies führt allein nicht zu einer Verschlechterung der Nachfrage: Kosten, Produktpalette und industrieller Zeitplan können diese Beziehung ändern. Die Veröffentlichung erlaubt keine willkürliche Zuordnung einer beabsichtigten Variation zu einem einzelnen Faktor.

Bei Halbleiterkunden bleibt der Test anders. Der Kauf von Geräten schafft eine Rechenkapazität, aber noch kein gleichwertiges Rezept. Die Maschinen müssen gefüttert, angeschlossen, verwendet und verkauft werden. Das Ergebnis eines Herstellers ist daher kein direktes Maß für die Rentabilität aller Anwendungen von KI. Es bietet Informationen über eine Phase in der Wertschöpfungskette, die wesentlich ist, sich aber von der von Unternehmen unterscheidet, die die Nutzung monetarisieren möchten.

Amerikanische Verteilung: Das Wort « angepasst » reicht nicht aus

Zielanzeige18. November des Quartalsumsatzes von 27,1 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 7,1%. Der vergleichbare Umsatz stieg um 5,6%, 4,6% in den Geschäften und 9,8% im digitalen Bereich. Der Gewinn pro Aktie beträgt 2,65 US-Dollar, sowohl in der Rechnungslegung als auch bereinigt. Dieser Betrag beinhaltet jedoch einen Gewinn von 0,50 USD pro Aktie im Zusammenhang mit der Rückerstattung von IEEPA-Zollabgaben. Der Konzern hebt seinen jährlichen Umsatzausblick auf rund 6% Wachstum.

TJX, Eigentümer von T.J. Maxx und Marshalls, veröffentlicht seinerseits einen Umsatz von 15.952 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 6% und einen Anstieg der vergleichbaren Verkäufe um 4%. Sein Gewinn pro Aktie von 1,39 wird nach Anpassung zu 1,34 $. Im Gegensatz zu Target schließt diese zweite Zahl den Nettonutzen von Zollerstattungen aus. Die bereinigte Vorsteuermarge beträgt 12,5%, um 0,2 Prozentpunkte. Das Unternehmen führt insbesondere den Anstieg der Fracht- und Kraftstoffkosten als Druck auf seine Kosten an.

Diese Veröffentlichungen machen eine häufige Schwierigkeit beim Lesen der Ergebnisse konkret. Ein angepasster Indikator ist keine universelle Wirtschaftskategorie: Jedes Unternehmen muss die entfernten oder zurückgehaltenen Artikel erklären. Der direkte Vergleich zweier angepasster Vorteile kann einen irreführenden Eindruck erwecken, wenn einer ein außergewöhnliches Rezept enthält und der andere nicht. Kontoabstimmungen sollten gelesen werden, gefolgt von einem Vergleich der homogenen Perimeter.

Der Anstieg der vergleichbaren Verkäufe ist ein weiterer Indikator, der sich vom Ausbau des Netzes unterscheidet. Es begrenzt die Wirkung von Öffnungen und Verschlüssen, wie in jeder Gruppe definiert. Es reicht jedoch nicht aus, Mengen zu messen: Ein teurerer Korb kann die Einnahmen steigern, ohne die Anzahl der verkauften Produkte identisch zu erhöhen. In ähnlicher Weise ersetzt die Leistung von zwei Händlern keine nationale Verbrauchsstatistik. Sie beleuchteten Geschäftsmodelle, Kunden und spezifische Ausgabenkategorien.

Europäische Inflation: Öl des Tages ist nicht der Preis des Monats

Eurostat veröffentlichtam 18. November eine jährliche Inflation von 4% im Euroraum im Oktober, nach 3,8% im September. Energie trägt 1,89 Punkte zu dieser Rate und Dienstleistungen 1,55 Punkte. Lebensmittel, Alkohol und Tabak tragen 0,29 Prozentpunkte, nicht-energetische Industriegüter 0,30 Prozentpunkte bei. Die Rundung erklärt, dass diese Komponenten die angezeigte Gesamtmenge nicht genau rekonstruieren.

Im Vereinigten Königreich kündigte das Office for National Statistics im Oktober einen Anstieg von 3,6% gegenüber einem Jahr an, nach 3,5%. Der CIHI-Index, der die Wohnkosten von Hausbesitzern umfasst, beträgt 3,7%. Der Verkehr, insbesondere der Kraftstoff, ist der wichtigste Beitrag zur Beschleunigung der Jahresrate; Restaurants und Hotels spielen in die entgegengesetzte Richtung. ICC und ICHC dürfen nicht als zwei austauschbare Bezeichnungen für dieselbe Maßnahme verwendet werden.

Diese Zahlen beschreiben die Oktoberpreise. Ein Tropfen Öl für ein paar Stunden am 18. November macht sie nicht ungültig. Zwischen dem Rohölpreis, dem Ankauf von Raffinerien, den Brennstoffbeständen und den von den Haushalten gezahlten Preisen treten mehrere Verzögerungen auf. Der jährliche Trend hängt auch vom Vergleichsniveau zwölf Monate zuvor ab. Eine moderate monatliche Erhöhung kann die Jahresrate beschleunigen, wenn die Preise im gleichen Zeitraum des Vorjahres weniger gestiegen sind.

Für Unternehmen verändert diese Unterscheidung die Vorbereitung von Budgets. Bereits abgeschlossene Preise, kurzfristige Neukäufe und indexierte Ausgaben müssen getrennt werden. Eine sich stabilisierende Energierechnung reduziert nicht unbedingt die Kosten für den Vorschock. Was Dienstleistungen betrifft, können Gehälter, Mieten und Verwaltungskosten Erhöhungen mit einem anderen Zeitplan übertragen. Die Entscheidung einer Zentralbank ergibt sich daher nicht automatisch aus einem einzigen Ölpreis oder einer einzigen monatlichen Veröffentlichung.

Öl: US-Aktien liefern neue Informationen

Bei 1142 UTC berichtete Reuters, dass Brent im Januar 2027 auf 92,73 US-Dollar pro Barrel, ein Minus von 0,4 Prozent, und WTI Dezember 2026 auf 85,06 US-Dollar, ein Minus von 1,1 Prozent, fallen würde. Dies sind Laufzeitverträge und ein gemeldeter Intraday-Punkt, keine Lieferpreise im Libanon oder Schlusskurse. Vor allem geht diese Beobachtung dem offiziellen Aktienbericht der Vereinigten Staaten voraus: Diese frühere Variation kann nicht durch ein Dokument erklärt werden, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht wurde.

Um 10.30 Uhr an der Ostküste der Vereinigten Staaten, um 1530 UTC,energy Information Administration veröffentlichtdaten für die Woche, die am 13. November endete. Kommerzielle Rohölbestände ohne strategische Reserven stiegen um 3,4 Millionen Barrel auf 417,8 Millionen Barrel. Sie bleiben etwa 3% unter ihrem fünfjährigen saisonalen Durchschnitt. Die Benzinbestände stiegen um 5,2 Millionen Barrel und die Destillate um 1,6 Millionen. Die Nutzungsrate von Raffinerien beträgt 95,7%.

Ein Anstieg der Lagerbestände allein bedeutet nicht einen Zusammenbruch des Verbrauchs. Vorräte entstehen aus Inputs, Outputs und Transformationen: Produktion, Importe, Exporte und Raffinerieaktivitäten erfolgen gleichzeitig. Roh- und raffinierte Produkte sind getrennt zu untersuchen. Eine Raffinerie kann ihre Einkäufe von Rohöl reduzieren, während sie bereits hergestellte Produkte produziert; Umgekehrt kann eine Erhöhung der Raten das Volumen von einer Kategorie in eine andere verschieben.

Diese offizielle Veröffentlichung sollte nicht mit der zuvor veröffentlichten privaten Schätzung des American Petroleum Institute verwechselt werden. Unterschiede zwischen den beiden Umfragen sind möglich und rechtfertigen keine Vermischung ihrer Zahlen. Für den Leser ist die nützliche Information zu wissen, von welchem Körper jede Serie kommt, welche Woche sie abdeckt und ob sie einen Bestand oder einen Fluss misst. Eine Anzahl von Fässern und eine Anzahl von Fässern pro Tag beantworten nicht die gleiche Frage.

Libnanews Grafik, EIA Daten veröffentlicht am 18. November um 15:30 Uhr UTC. Skalieren Sie von Grund auf.

Währung: eine tägliche Referenz, kein Bankkurs

Europäische Zentralbank veröffentlichtfür den 18. November einen Referenzzinssatz von 1,0968 USD pro Euro. Die entsprechenden Referenzen sind 174,85 Yen und 0,83290 Pfund Sterling pro Euro. Die Zentralbankkonsultation findet in der Regel um ca. 14.10 Uhr in Mitteleuropa statt, d.h. 13.10 Uhr UTC, vor der Veröffentlichung um ca. 16.00 Uhr, d.h. 15.00 Uhr UTC. Die EZB legt fest, dass diese Werte informativ sind und von ihrer Verwendung als Transaktionspreis abraten.

Zu diesem Zweck entspricht eine Rechnung von 100.000 Euro 109.680 US-Dollar vor Gebühren. Diese Berechnung erleichtert einen Budgetvergleich; sie verspricht dem Importeur diesen Preis nicht. Die tatsächlich erhaltene Rate hängt vom Vermittler, der Stunde, dem Betrag und den Provisionen ab. Ein Unternehmen hat möglicherweise auch seine Währungen gekauft oder einen anderen Vertragspreis vereinbart.

Für den Libanon, wo viele Preise und Zahlungen in Dollar ausgedrückt werden, bleibt die Rechnungswährung des Lieferanten entscheidend. Ein in Euro gekauftes Produkt hat nicht das gleiche Risikoprofil wie ein in Dollar gekauftes Produkt, auch wenn es im selben Geschäft verkauft wird. Das Einkommen aus der Diaspora führt eine andere Kombination von Währungen ein. Es gibt also keinen einzigen günstigen oder ungünstigen Effekt des Wechselkurses auf alle Haushalte und Unternehmen.

Libanon: BDL-Vermögen ist keine Nettoreserve

Zweimonatsbilanz der Libanesischen Zentralbankam 15. November stiegen seine Währungsreserven auf rund 11,529 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 11,465 Milliarden US-Dollar am 31. Oktober. Die aus der offiziellen Akte berechnete Erhöhung beläuft sich auf 64,12 Millionen. Conversions verwenden £ 89.500 für einen Dollar, wie im Dokument angegeben. Diese Daten wurden von Libnanews separat beschrieben; Ihr Interesse in diesem Fall ist ihr Umfang, nicht eine Extrapolation des Anstiegs.

Die Position beschreibt einen Bruttovermögenswert. Sie misst keine Nettoreserven nach Abzug von Verbindlichkeiten oder einen Betrag, der frei verfügbar ist, um alle Einleger zurückzuzahlen. Sie ist in einer separaten Zeile dargestellt. Seine Bewertung sinkt über dem 15., was keinen Verkauf von Metall beweist: Eine Preisänderung kann den Buchwert ohne entsprechende physische Bewegung ändern. Die Bilanz erlaubt es auch nicht, die zusätzlichen 64,12 Millionen für einen einzigen Grund zu verwenden.

Die praktische Konsequenz ist, dass ein Liquiditätsindikator den Anleihen, auf die er reagiert, näher gebracht werden sollte. Ein Institut kann bedeutende Vermögenswerte halten und zur Zahlung verpflichtet sein, wenn deren Laufzeit, Währung oder Verfügbarkeit nicht mit den fälligen Beträgen übereinstimmen. Umgekehrt kann eine Verbesserung einer Vermögensposition real sein, ohne die gesamte Haftungsstruktur aufzulösen. Es ist diese Artikulation, die wichtig ist, um die Finanzierungskapazität zu bewerten, anstatt eine isolierte Zahl, die als das Ende der Krise dargestellt wird.

Wiederaufbau: Vom Kredit genehmigt zur Baustelle

In einem am 17. November geführten und am 18. November von AP veröffentlichten Interview hält Anna Bjerde, Chief Operating Officer der Weltbank, den Wiederaufbau im Libanon für zu langsam. Das Büro in Nawaf Salam beruft sich auf die Verzögerungen bei der Ratifizierung des Darlehens und die Verschlechterung der Sicherheit; Es kündigt Projekte in Höhe von 70 Millionen US-Dollar an, die vor Ende des Jahres gestartet werden sollen. Dies ist ein angekündigter Zeitplan, die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen.

Die Dokumentation des Entwicklungs- und Wiederaufbaurates beschreibt LEAP als einen Rahmen von 1 Milliarde US-Dollar, der ursprünglich von der Weltbank finanziert wurde. Die verbleibenden 750 Millionen Dollar stellen einen Finanzierungsbedarf dar, keinen bereits verfügbaren Betrag. Die ersten Komponenten umfassen Trümmer, Straßenzugänge und die Wiederherstellung wesentlicher Dienstleistungen. Die Vorbereitung der Studien und die Durchführung der Arbeiten werden in der Zusammenstellung des Projekts unterschieden.

Diese Architektur erklärt, warum die Ankündigung eines Umschlags nicht ausreicht, um die wirtschaftliche Aktivität zu messen. Ein Projekt muss ausgewählt, studiert, zugewiesen und ausgeführt werden. Zahlungen folgen Vertragsbedingungen und überprüfbaren Schritten. Landsicherheit, Zugang zu Standorten und die Fähigkeit der Verwaltungen, Verfahren zu bearbeiten, bestimmen die Geschwindigkeit, mit der ein genehmigter Kredit zu einer nutzbaren Straße oder einem reparierten Wassersystem wird.

Für lokale Unternehmen hängt das Opportunitätsbuch somit von den tatsächlich eröffneten Ausschreibungen und den Zahlungsmodalitäten ab, nicht nur von der Obergrenze des Programms. Für die Bewohner ist die richtige Maßnahme der wiederhergestellte Service. Die Konsolidierung dieser beiden Horizonte schafft übertriebene Erwartungen: Die Finanzierung kann legal erworben werden, während die konkreten Vorteile in weiter Ferne liegen. Die Herausforderung besteht nicht darin, zwischen Geld und Institutionen zu wählen, sondern sicherzustellen, dass beide gemeinsam vorankommen.

Wohnraum: Kredite identifiziert, zusätzliche Finanzierung noch diskutiert

Joseph Aoun, Präsident und CEO der Habitat Bank Antoine Habib, gibt am 18. November Darlehen in Höhe von rund 100 Millionen US-Dollar an rund 1.500 Familien bekannt. Gemäßdas offizielle protokoll des vorsitzeses präsentiert auch ein produkt, das am 9. november eingeführt wurde, um den kauf und die installation von fertighäusern zu finanzieren: beträge reichen von 20.000 bis 100.000 us-dollar mit einer laufzeit von bis zu 20 jahren.

Habib berichtete, dass der Arabische Fonds für wirtschaftliche und soziale Entwicklung rund 115 Millionen Dollar aus einem Umschlag von 165 Millionen Dollar transferiert hatte. Er erwähnte Gespräche mit anderen Fonds, ohne zusätzliche unterzeichnete Beträge anzukündigen. Diese Daten sind die des Führers, die vom Ratsvorsitz gemeldet wurden. Die verkürzte Bauzeit, die sie vorschlägt, fällt in den Rahmen der Produktpräsentation, nicht eine einheitliche Garantie für jedes Grundstück und jede Datei.

Der Mechanismus verdient Aufmerksamkeit, weil er eine lange Ressource mit dem Bedarf an Wohnraum verbindet. Aber ein Kredit beseitigt nicht die anderen Bedingungen eines Projekts: Eigentum und Eignung des Landes, Genehmigungen, Verbindungen und Rückzahlungsfähigkeit bleiben getrennte Fragen. Die Laufzeit des Darlehens muss mit der Stabilität des Haushaltseinkommens in Einklang gebracht werden. Erschwingliche monatliche Zahlungen sind heute nicht genug, wenn zukünftige Einnahmen unsicher sind oder in einer anderen Währung als Schulden ausgedrückt werden.

Schließlich sollte die Zahl der begünstigten Familien von der Zahl der fertiggestellten Wohneinheiten unterschieden werden. Die Finanzierung kann dem Projekt und seinen Auszahlungen vorausgehen. Ebenso wird ein an ein Institut übertragener Umschlag nicht automatisch vollständig an seine Kunden verteilt. Diese Schritte verringern nicht den Umfang des Programms; sie ermöglichen es, seine Ausführung zu überwachen, ohne eine finanzielle Ankündigung in ein bereits erzieltes wesentliches Ergebnis zu verwandeln.

Verstehen: Ergebnis, Cashflow und Finanzierungskapazität

Das Konzept, das mehreren Nachrichten des Tages gemeinsam ist, ist der Unterschied zwischen Buchhaltungseinkommen und Bargeld. Ein Unternehmen kann einen Verkauf registrieren, bevor es bezahlt wird. Es kann auch ein Darlehen erhalten, das sein Bankkonto erhöht, ohne einen Gewinn zu erzielen. Umgekehrt verbraucht der Kauf einer Maschine sofort Geld, während die Buchhaltungskosten über mehrere Jahre verteilt werden können. Diese Verschiebungen sind keine Anomalien: Sie reagieren auf unterschiedliche Messobjekte.

Nehmen wir eine fiktive Firma, die für $ 100.000 auf Kredit verkauft und $ 80.000 in Ausgaben sofort zahlbar trägt. Seine Aktivität kann zu einem positiven Ergebnis führen, muss aber das Intervall finanzieren, bevor sich der Kunde beruhigt. Wenn diese Zahlung verspätet eintrifft, kann es trotz einer zufriedenstellenden Geschäftsmarge an Liquidität fehlen. Ein Darlehen bietet eine vorübergehende Lösung, während es Zinsen und eine Rückzahlungsverpflichtung schafft. Die Qualität des Kunden und die Zahlungsdauer werden dann genauso wichtig wie der Verkauf selbst.

Der Bedarf an Betriebskapital beschreibt unter anderem dieses in Lagerbeständen und Forderungen gehaltene Geld unter Berücksichtigung der von den Lieferanten benötigten Zeit. Es steigt oft, wenn ein Unternehmen sein Geschäft schnell entwickelt. Wachstum kann daher Bargeld verbrauchen, bevor es produziert wird. Daher kann die Analyse eines Lieferanten von KI, eines Vertriebshändlers oder eines Bauunternehmens nicht auf die Steigerungsrate der Verkäufe beschränkt werden.

Bei libanesischen Nachrichten vermeidet diese Unterscheidung drei Fehler. Die Vermögenswerte der Zentralbank sind nicht mit einem ausschüttungsfähigen Gewinn vergleichbar. Ein Rekonstruktionsumschlag ist keine Zahlung, die bereits von Unternehmen erhalten wurde. Ein Immobilienkredit ist noch kein geschäftiges Haus. Die entsprechende Folgemaßnahme besteht darin, jede Ressource mit ihren Verpflichtungen, ihrem Zeitplan und den erwarteten konkreten Ergebnissen zu verknüpfen. Es sind diese Passagen zwischen Konten, Zahlungen und Aktivität, die den Wirtschaftszahlen ihren tatsächlichen Umfang geben.

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