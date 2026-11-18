Die Bank of Lebanon reduziert die Zinsen für bestimmte Bankinvestitionen weiter. Im Süden droht Israel und behauptet eine Operation. Der Wiederaufbau wartet auf Baustellen. Aoun und Salam untersuchen Elektrizität. E1 bleibt verschoben, ohne Absage. Im Golf zählt ADNOC 11 Verwundete und einen Vermissten nach dem Angriff auf sein Schiff.

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Mittwoch, 18. November 2026, 18 Uhr Ausgabe in Beirut.Die Libanesische Zentralbank bereitet eine weitere Senkung der an die Banken für bestimmte Fremdwährungsinvestitionen gezahlten Zinsen vor. Im Süden begleitet Israel seine Operationen mit neuen territorialen Bedrohungen. Der langsame Wiederaufbau steht weiterhin im Mittelpunkt der Gespräche mit den Gebern. Im Golf unterhält ADNOC einen Rekord von elf Verletzten und einem vermissten Seemann nach einem Angriff eines Schiffes.

BDL: Zinsen für bestimmte Investitionen im Januar weiter reduziert

Das Intermediary Circular 782 vom 13. November bringt die Zinsen für Bankeinlagen bei der Bank of Lebanon auf 95 Prozent. Die gleiche Regel gilt für Fremdwährungszertifikate, die von BDL ausgestellt werden und von Banken gehalten werden, die im Libanon tätig sind. Sie tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.

Die Reduzierung betrug 90% unter der 2026-Regel. Der Restanteil erhöht sich somit von 10 % auf 5 % der Referenzzinsen. Zahlungen auf nicht frischen Konten bleiben in der betreffenden Währung. Diese Maßnahme betrifft die Vergütung von Bankinvestitionen bei der Zentralbank: Sie stellt keinen neuen Abschlag von 95 % der Haupteinlagen von Privatpersonen dar.

Süd, territoriale Bedrohung und Operation in Har Dov behauptet

Israels Verteidigungsminister, Israel Katz, drohte am Mittwoch, die besetzten Gebiete im Falle einer weiteren Eskalation auszuweiten. Es verband auch den israelischen Rückzug mit der Entwaffnung der Hisbollah. Diese Worte stärken Israels Position; Sie allein entsprechen nicht einem neuen territorialen Fortschritt.

Die israelische Armee kündigte auch am 18. November die Zerstörung einer Untergrundstruktur an, die der Hisbollah im Har Dov-Gebiet zugeschrieben wird. Seiner Aussage zufolge haben Brigade 810 und die Yahalom-Einheit in den letzten 24 Stunden interveniert. Die Armee beschreibt Wohn- und Kommandogebiete. Art, Zugehörigkeit und Nutzung der Arbeit wurden nicht unabhängig voneinander belegt. Keine menschlichen Ergebnisse oder verifizierte Dimensionen begleiten diese Ankündigung.

Wiederaufbau: Finanzierung muss in Bauprojekte umgesetzt werden

In einem am 17. November geführten und am Mittwoch veröffentlichten Interview hebt Anna Bjerde, Managing Director of World Bank Operations, das langsame Tempo des Wiederaufbaus im Libanon hervor. Laut einer Nachrichtenagentur kündigt das Büro von Nawaf Salam 70 Millionen Dollar Projekte an, die vor Ende 2026 gestartet werden sollen. Diese Ankündigung stellt keine Feststellung bereits durchgeführter Arbeiten dar.

Das LEAP-Nothilfeprogramm verfügt über eine Finanzierung von 250 Millionen US-Dollar, die von der Weltbank im Juni 2025 genehmigt wurde. Es ist Teil eines Rahmens, der bis zu 1 Milliarde US-Dollar in Wettbewerben aufnehmen kann: Dieses Limit stellt keinen vollständig finanzierten oder bereits gezahlten Betrag dar. Das Programm umfasst die Sanierung von Infrastruktur und grundlegenden Dienstleistungen in Konfliktgebieten.

Aoun und Salam untersuchen die elektrische Akte

Joseph Aoun empfing Nawaf Salam am Mittwochmorgen in Baabda. Der Bericht des Ratsvorsitzes bestätigt, dass der Premierminister ihm die Ergebnisse seines Besuchs in Katar und die Fortschritte in der Elektrofrage vorgestellt hat. Salam betonte auch den Schutz des Libanon vor regionalen und internationalen Rivalitäten.

Das Treffen ist ein politischer Meilenstein. In diesem Bericht wird kein unterzeichneter Elektrovertrag, zusätzliches Liefervolumen oder Zeitplan für die Inbetriebnahme angekündigt. Der Diplomatische Austausch bleibt daher von den erwarteten operativen Entscheidungen über das Angebot zu unterscheiden.

Banken: Aufruf zum Streik ohne nationale Schließungsbilanz

Der Verband der Banken des Libanon hatte am 16. November einen Warnstreik für diesen Mittwoch und dann jeden Mittwoch für die folgenden Wochen angekündigt. Der Streit betrifft insbesondere die Besteuerung von Wechselkursdifferenzen und Rückstellungen für die Staatsanleihen. Banken bestreiten die Besteuerung von Gewinnen als buchhalterisch und nicht realisiert.

Es gibt keine verifizierte nationale Umfrage, um die effektive Schließung von Agenturen oder den Betrieb aller Dienste in dieser Ausgabe zu messen. Der Aufruf des Verbandes reicht nicht aus, um eine generelle Unterbrechung von Distributoren oder Transfers festzustellen.

E1: Überprüfung der aufgeschobenen Ausschreibungen, Projekt beibehalten

Die Eröffnung von Angeboten für 1.234 E1-Wohneinheiten im besetzten Westjordanland wird bis zur Bildung der nächsten israelischen Regierung verschoben. Die Entscheidung wurde am 17. November bekannt gegeben, als dies für Donnerstag, den 19. November, geplant war. Die Erklärung des Justizministeriums, die von Peace Now wiedergegeben wurde, beruft sich auf die Zurückhaltung, die einer Übergangsregierung vor Verpflichtungen auferlegt wurde, die schwer rückgängig zu machen sind.

Die Verschiebung gilt nicht für die Absage des Projekts. E1 liegt zwischen Jerusalem und Ma’ale Adumim. Ihre Gegner verurteilen ihre Folgen für die palästinensische territoriale Kontinuität. Die britische Ankündigung von Sanktionen gegen Siedlungsunternehmen ist ein separates Verfahren.

Ormuz: elf Verwundete und ein Matrose nach ADNOC gesucht

ADNOC Logistics & Services gibt an, dass eines seiner Schiffe am Abend des 17. November in der Straße von Ormuz angegriffen wurde. In seiner Pressemitteilung wurden elf Verletzte und ein Besatzungsmitglied nicht gefunden. Die anderen Mitglieder wurden evakuiert. Das Unternehmen benennt das Schiff nicht und benennt keine in diesem Text verantwortliche Person.

Diese Bilanz bleibt von den Informationen über andere in der Region angegriffene Schiffe getrennt. Ein gesuchter Seemann kann nicht ohne Bestätigung als tot gezählt werden. Bei der Aktualisierung dieser Ausgabe wurden keine weiteren fundierten Ergebnisse ermittelt.

Riad verurteilt die Angriffe und fordert Verhandlungen

Saudi-Arabien verurteilte am Mittwoch die Angriffe auf Kuwait, Bahrain und einen emiratischen Tanker, so eine Erklärung seines Außenministeriums. Das Königreich fordert die Einstellung der Angriffe und den Schutz der Schifffahrtsfreiheit, während es gleichzeitig eine Chance für Verhandlungen fordert.

Die Vereinigten Arabischen Emirate verurteilten auch den Drohnenangriff auf Kuwait und bekräftigten ihre Solidarität mit Kuwait. Diese Positionen bieten keine neue menschliche oder materielle Bewertung. Sie intervenieren, während die diplomatischen Kontakte fortgesetzt werden, insbesondere zwischen Oman und Kuwait.

Cover: Libanesisches Parlament in Beirut, ein Archivfoto, dessen Drehdatum nicht festgelegt ist. Institutionelle Illustration, die nichts mit einer Szene zu tun hat, die an diesem Mittwoch fotografiert wurde. © François el Bacha / Libnanews, alle Rechte vorbehalten.

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