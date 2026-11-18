GTA VI kommt auf PS5 und Xbox Series X Rockstar kündigt eine lokale Mitternachtseröffnung, eine Vorlast von bis zu 212 GB und eine Discless-Box an. Take-Two erwartet viel vom Start, aber seine Finanzprognosen stellen noch keine Umsatzbilanz des neuen Spiels dar. Spieler müssen Preloading von Entsperren unterscheiden und den Bereich ihres Kontos überprüfen. Der angekündigte Zeitplan enthält keine PC-Version für diese Frist. Die Zahlen der Gruppe decken alle ihre Aktivitäten ab.

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GTA VI erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X Am Vorabend dieser Veröffentlichung stellt Rockstar die Veröffentlichung in allen Regionen um Mitternacht Ortszeit ein. Der Start bringt die Spieler zurück nach Vice City, dem Herzen von Leonidas fiktivem Staat. Für Take-Two, die Muttergesellschaft des Studios, ist es auch ein großes kommerzielles Ereignis. Aber das Warten ist den Verkaufsrekord noch nicht wert.

GTA VI: Ein Start um Mitternacht, keine einzige Weltzeit

Die Genauigkeit ergibt sich aus der offiziellen Unterstützung von Rockstar, die am 3. November aktualisiert wurde. Es unterscheidet das Öffnen des Spiels von seinem Preloading. Die Dateien konnten bereits am 10. November heruntergeladen werden: Um Mitternacht in jeder Spindel auf PS5, aber um 0 GMT Zeit auf Xbox Series X Der Zugang zum Spiel folgt der Regel, die vom 19. November um Mitternacht lokal auf beiden Konsolen angekündigt wurde.

Diese beiden Zeitpläne sollten daher nicht miteinander verwechselt werden. Nachdem Sie die Installation abgeschlossen haben, können Sie nicht vor dem Entsperren spielen. Der vom Account-Shop angezeigte Zeitplan muss vor der Vorbereitung des Abends überprüft werden, insbesondere wenn der Kontobereich vom Wohnsitzland abweicht.

Der angekündigte Start betrifft die beiden aktuellen Konsolenfamilien von Sony und Microsoft. Der von Take-Two veröffentlichte Zeitplan enthält keine PC-Version von GTA VI für diese Frist. Diese Abwesenheit sollte nicht in ein späteres Veröffentlichungsdatum umgewandelt werden: In diesem Zeitplan ist keines vorgesehen.

Bis zu 212 GB zum Vorladen

Die Vorbereitung beinhaltet auch die Lagerung. Rockstar weist darauf hin, dass das Vorladen je nach Gerät bis zu 212 GB verfügbaren Speicherplatz erfordern kann. Diese angekündigte Obergrenze ist weder eine für jede Konsole garantierte identische Größe noch eine Schätzung der Download-Zeit. Dies hängt insbesondere von der verwendeten Verbindung ab.

Zum automatischen Download auf PS5 muss die entsprechende Funktion aktiviert und die Konsole ein- oder ausgeschaltet sein. Auf Xbox Series X Diese Einstellungen sind nützlich, bevor das Spiel öffnet, ohne die Abwesenheit von technischen Vorfällen am Tag des Starts zu garantieren.

Ein weiterer praktischer Punkt: Die in einer Box verkaufte Version enthält einen Download-Code, keine Festplatte. Der physische Kauf befreit daher nicht von der Wiederherstellung von Dateien. Auf PlayStation gibt Rockstar an, dass die Codes vom Bereich des Kontos abhängen, ein Punkt, um nach importierten Einkäufen zu suchen. Die Datei zeigt jedoch an, dass Xbox-Codes nicht nach Regionen gesperrt sind.

Vice City, Jason und Lucia im Mittelpunkt des Spiels

Die Geschichte von Rockstar folgt Jason und Lucia. Nach einem schlag, der schief geht, finden sich die beiden charaktere in einer kriminellen verschwörung gefangen, die leonida durchquert. Vice City ist ein zentraler Punkt. Dieses Framework fällt in den Rahmen der offiziellen Präsentation des Spiels, nicht in einen Bericht über Teile unseres Editors.

Zwei Editionen werden angekündigt: Standard und Ultimate. Die zweite fügt Inhalte hinzu, die sich auf den Pfad der Charaktere beziehen. Käufer der Standard Edition können diese Erweiterung separat erwerben. Diese kommerziellen Unterschiede ändern nicht die für den Start ausgewählten Plattformen.

Eine kommerzielle Erwartung, noch kein Ergebnis

Am 9. November behielt Take-Two seine Prognose von 8 bis 8,2 Milliarden US-Dollar für das am 31. März 2027 abgeschlossene Jahr bei. Dieser Handelsindikator wird nicht mit dem buchhalterischen Umsatz verwechselt. Sie betrifft vor allem die gesamte Gruppe, nicht nur GTA VI.

Die Konten für das Quartal zum 30. September zeigen den Ausgangspunkt: 1,60 Milliarden Nettobuchungen, 18% weniger als ein Jahr. Der Umsatz erreichte 1,497 Milliarden und der Nettoverlust 54 Millionen. Die wiederkehrenden Ausgaben der Spieler machen 81% der vierteljährlichen Nettobuchungen aus.

Das Management gibt an, dass Vorbestellungen ein beispielloses Niveau erreichen, ohne in diesem Release eine Menge zu veröffentlichen. Diese Bewertung erlaubt es daher nicht, die verkauften Kopien zu quantifizieren. Internetsuchen, auch in großer Zahl, erlauben dies nicht. Die erste überprüfbare Handelsbilanz bleibt nach der Eröffnung des Spiels zu kommen.

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