Sicherheit im Süden, Wiederaufbau, Banken und Dienstleistungen: Verständnis der Situation im Libanon im November 2026 und der Unterschiede zwischen den Regionen.

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Der Libanon befand sich im November 2026 auf mehreren Ebenen in einer Krise: Die israelischen Streiks und die Besatzung blieben im Süden bestehen, der Wiederaufbau blieb unvollständig und das Bankensystem kehrte nicht zum normalen Funktionieren zurück. Das Land behält seine Institutionen und sein wirtschaftliches Leben bei, aber die täglichen Bedingungen unterscheiden sich stark von einer Region zur anderen.

Um die gegenwärtige Situation im Libanon zu verstehen, muss zwischen Sicherheit, dem Funktionieren des Staates und den Lebensmitteln unterschieden werden. Eine Wiederaufnahme von Geschäften in einer Stadt bedeutet nicht, dass Grenzdörfer wieder aufbauen können. Ein stabilisierter Wechselkurs gibt ihre Ersparnisse nicht automatisch an die Einleger zurück. Diese Realitäten koexistieren, anstatt einander als Stufen einer einheitlichen Rückkehr zur Normalität zu folgen.

Bemerkungen aktualisiert 17. November 2026. Diese Synthese unterscheidet die heute berichteten Ereignisse von den zuvor veröffentlichten wirtschaftlichen und sozialen Daten.

Der Süden bleibt die Hauptquelle der Unsicherheit

Am 17. November meldeten die Korrespondenten der nationalen Nachrichtenagentur einen israelischen Luftangriff in der Nacht auf Houla, Maschinengewehrfeuer in Khiam und im Morgengrauen Artilleriefeuer in Wadi Slouqi und den Bergen um Shaqra und Qabrikha. Die konsultierten Versendungen liefern keine menschlichen Ergebnisse. Diese Berichte veranschaulichen die Fortsetzung der militärischen Aktivitäten, ohne eine erschöpfende Einschätzung des Tages zu ermöglichen.

Die Blaue Linie wurde von den Vereinten Nationen im Jahr 2000 gezogen, um den israelischen Rückzug zu überprüfen. Es ist eine Rückzugslinie, kein Friedensvertrag. Die Fortsetzung der israelischen Streitkräfte auf libanesischer Seite, Überflüge und Zerstörung stehen im Mittelpunkt der libanesischen Forderungen nach Rückzug und Achtung der Souveränität.

Ein Rückgang der Kämpfe ist keine Rückkehr zur Normalität

UNIFIL berichtet von einem signifikanten Rückgang der Gewalt seit dem Rahmenabkommen vom Juni 2026 zwischen dem Libanon, Israel und den Vereinigten Staaten. Es stellt jedoch tägliche Verstöße fest. In Dörfern, in denen die Bewohner zurückkehren, bedeutet das Finden ihrer Heimat nicht immer, ein Zuhause, eine nutzbare Straße oder ein Einkommen zu finden.

In ihrer Präsentation im November hoben die Vereinten Nationen die Schwierigkeiten hervor, mit denen Familien konfrontiert sind, die versuchen, ihre Aktivitäten, einschließlich landwirtschaftlicher Aktivitäten, wieder aufzunehmen. Die Rückkehr ins Dorf ist daher ein materieller Prozess ebenso wie eine persönliche Entscheidung: Es hängt von der Sicherheit, dem Zustand der Wohnungen und Dienstleistungen ab. Die Anwesenheit zurückkehrender Familien beweist nicht, dass alle vertriebenen Familien folgen können.

Staatliche Entsendung und Post-FINUL

Zwei Fragen strukturieren die Diskussionen: Wie können libanesische Institutionen die militärische Autorität auf ihrem Territorium allein ausüben und wie kann der israelische Rückzug erreicht werden? Der im Juni ausgehandelte Rahmen sah einen gegenseitigen und sequenzierten Prozess vor, der unter anderem die verifizierte Entwaffnung nichtstaatlicher Gruppen mit der schrittweisen Umverteilung israelischer Streitkräfte außerhalb des Libanon verknüpft. Seine Umsetzung bleibt eine große Herausforderung.

Ein weiterer Kalender rückt näher. Die Resolution 2790 des Sicherheitsrates sieht die Beendigung der UNIFIL-Operationen am 31. Dezember 2026 vor, gefolgt von einem geordneten und sicheren Rückzug für bis zu einem Jahr. Dies bedeutet nicht, dass alle Friedenstruppen das Land am selben Tag verlassen werden. Die Post-Term-Überwachungs-, Verbindungs- und Sicherheitsunterstützungsfunktionen sind vom Downsizing getrennt.

Am 17. November, nach einem Treffen mit Präsident Joseph Aoun, erklärte der Abgeordnete Simon Abi Ramia, dass noch keine endgültige Formel gefunden worden sei, um nach der UNIFIL eine internationale Präsenz im Süden aufrechtzuerhalten. Er forderte weitere Maßnahmen mit Frankreich und internationalen Partnern unter der Ägide der Vereinten Nationen. Dies ist seine Darstellung des Sachstands, nicht die Ankündigung einer bereits erzielten Vereinbarung.

Wirtschaft erneut geschwächt durch Krieg

Die Weltbank prognostizierte im August einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 6,4 Prozent im Jahr 2026, nach einem geschätzten Wachstum von 4,2 Prozent im Jahr 2025. Dies sind datierte Schätzungen, keine endgültige Jahresbilanz. Sie veranschaulichen die Umkehrung durch den erneuten Konflikt im März: Sachschäden, Vertreibung, Versorgungsunterbrechung und Rückgang des Tourismus.

Die Institution unterschied die relative Stabilität des Wechselkurses von der Fragilität des wirtschaftlichen Ganzen. Ein stabiler Geldpreis reicht nicht aus, um Kaufkraft, Einkommen oder Zugang zu Pflege zu messen. Die Zerstörung von Wohnraum, der Verlust einer Klientel und die Unterbrechung der Schulbildung haben Auswirkungen, die den Monat überschreiten, in dem der Angriff stattfindet.

Warum bleiben Banken im Zentrum der Krise?

Das Bankenproblem, das aus der Krise von 2019 geerbt wurde, wird nicht allein durch die Zirkulation von Bargelddollar gelöst. Er betrifft Verluste, die Lebensfähigkeit der Institute und die Bedingungen für die Rückgabe von Einlagen. In seinem Kommuniqué vom 18. September begrüßte der IWF Änderungen des Bankenabwicklungsrahmens und forderte gleichzeitig, dass die Rechtsvorschriften zur Finanzstabilisierung und Einziehung von Einlagen den internationalen Standards entsprechen.

Insbesondere besteht der Fonds auf der Reihenfolge der Verlustabsorption: Einleger dürfen solche Verluste nicht vor Aktionären und nachrangigen Gläubigern tragen. Es fordert auch, dass Rückzahlungsversprechen mit der zukünftigen Solidität der Banken und der Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen vereinbar bleiben. Eine angekündigte Reform ist daher nicht gleichbedeutend mit einem sofort wiederhergestellten Zugang zu allen Vermögenswerten.

Die am 13. November abgeschlossene IWF-Mission bestätigt, dass dieses Projekt weiterhin offen ist. In seiner Abschlusserklärung berichtete sein Leiter, Ernesto Ramirez Rigo, über Fortschritte bei der Klärung der von der libanesischen Zentralbank und der Regierung diskutierten Optionen, war jedoch der Ansicht, dass weitere Arbeiten erforderlich seien, um eine nachhaltige Umstrukturierungsstrategie zu erreichen. Der Text zur Finanzstabilisierung und Einziehung von Einlagen bleibt dem Parlament als Entwurf vorgelegt, nicht als bereits angewandte Lösung.

Schule und Dienstleistungen sind Teil des Wiederaufbaus

UNICEF führte eine Studie über die Auswirkungen der Eskalation von 2026 auf die Bildung durch, basierend auf einer Umfrage des Bildungsministeriums unter 1.089 Schulen. Die Bedürfnisse beschränken sich nicht nur auf die Wände: Kontinuität der Kurse, Abhilfe, psychosoziale Unterstützung und Kinderschutz sind Teil desselben Projekts.

Der Libanon vom November 2026 kann daher weder als ein vollständig gelähmtes Land noch als ein Land bezeichnet werden, das zur Normalität zurückgekehrt ist. Das entscheidende Kriterium für die Bewohner bleibt konkret: in Sicherheit leben zu können, Zugang zu Wohnraum, Einkommen, zur Schule und zur Pflege zu haben, ohne täglich die Mängel der Dienstleistungen oder die Folgen des Krieges umgehen zu müssen.

Titelbild: das Gesims von Raouché in Beirut. Fotografisches Archiv, François el Bacha für Libnanews; Sie stellt nicht die Ereignisse vom 17. November dar.

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