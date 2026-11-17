Do You Love Me de Lana Daher wird am 19. November 2026 um 20:45 Uhr im Barbican beim London Palestine Film Festival gezeigt. Komplett aus Archiven gebaut, deckt der Dokumentarfilm siebzig Jahre libanesisches audiovisuelles Gedächtnis ab. Unabhängige Filme, Fernsehen, Fotografien und Familienvideos machen diese Erkundung Beiruts aus. Ein Online-Index erweitert die Suche. Nach Venedig im Jahr 2025 und einer britischen Premiere im Februar 2026 bietet diese Session ein neues Londoner Rendezvous rund um den Film.

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Der FilmDE: Du liebst michLana Daher wird am Donnerstag, den 19. November 2026 um 20:45 Uhr in Barbican, London, gezeigt. Diese Session des London Palestine Film Festival präsentiert eine 70-jährige Reise des libanesischen audiovisuellen Gedächtnisses, das vollständig aus Archiven besteht.

Lana Daher sammelt verstreute Bilder des Libanon

Film, Fernsehen, Familienvideos und Fotografien sind Gegenstand der Dokumentation. Sein Plan ist es nicht, eine neue Beirut-Geschichte vor einer Kamera zu drehen. Es vereint bereits produzierte Bilder, die an sehr unterschiedlichen Orten und Bedingungen aufbewahrt wurden.

Der Filmemacher begann mit der Entwicklung dieser Arbeit im Jahr 2018. Seine Forschung führte zu privaten Sammlungen und verlassenen Archiven. Der Film stützt sich auf mehr als hundert Werke des unabhängigen libanesischen Kinos sowie auf heimische Aufnahmen, Musik und andere Tonmaterialien.

Dieses Gerät macht treffen persönliches Gedächtnis und kollektives Gedächtnis. Menschen, Filmemacher und Künstler sind nicht nur vertretene Subjekte: Ihre Bilder bilden das Narrativ. Familienerinnerungen finden neben den im Theater oder im Fernsehen ausgestrahlten Werken statt.

Ein Testfilm, keine erschöpfende Chronik

Geboren 1983, während des Bürgerkriegs, erklärte Lana Daher, dass sie die Archive nach einer Möglichkeit durchsucht habe, die Gegenwart zu verstehen. In ihrer Absichtserklärung weigert sie sich, das Leben auf Gewalt zu reduzieren. Schöpfung, Intimität und Momente der Freude gehören auch zur Erfahrung der Stadt.

Die Montage kehrte zu Qutaiba Barhamji zurück, ebenfalls Co-Autor des Regisseurs. Pierre Armand sorgt für gute Arbeit. Die Zusammenstellung der Fragmente basiert daher nicht allein auf ihrer historischen Ordnung: Die Klänge, die Stimmen und die Annäherung der Bilder nehmen am Schreiben des Films teil.

Dieser erste Spielfilm verlängert Lana Dahers multidisziplinäre Reise. Ausgebildet in bildender Kunst und Grafikdesign an der American University of Beirut, dann im Kino in Goldsmiths, London, arbeitet sie zwischen Bild und Archiv.

Ein Index, um die Werke zu finden

Eine Website begleitet den Dokumentarfilm und listet einige der verwendeten Materialien auf. Es umfasstWestliches Beirut,Geist Beirut,KaramellundKinder von ShatilaFamilienfilme und fotografische Hintergründe sind ebenfalls enthalten.

Der Index ist keine vollständige Bestandsaufnahme des libanesischen audiovisuellen Erbes. Es macht projektbezogene Ressourcen sichtbar und ermöglicht die Entdeckung von Werken jenseits der Projektion.

Die Vielfalt der Fonds erscheint in den Indexeinträgen. Fotografische Alben der Familie Daher und Amateurfilme aus der Sammlung Jabbour begleiten das Fotoarchiv der ZeitungenAs-SafirundAn-Nahar. – Diese Materialien stammen nicht von denselben Autoren oder von denselben Verwendungen: privates Gedächtnis, Information oder kinematografisches Schaffen.

Eine Produktion zwischen Beirut und Europa

Die Produktion des Films brachte Films de Force Majore in Frankreich und My Little Films, Lana Dahers Firma im Libanon zusammen. Wood Water Films in Deutschland und Studio Lemon in Frankreich nehmen an der Koproduktion teil. Jean-Laurent Csinidis und der Regisseur sind die Produzenten.

Das Generikum unterscheidet auch die Arbeit an Archiven von der einzigen Montage. Denis Liakhov und Lana Daher sind für ihre Produktion verantwortlich, während Alexis Lambotte die Kalibrierung unterschreibt. Die im Giornate degli Autori präsentierte Karte kündigt einen 75-minütigen Film an, der Farbe und Schwarz-Weiß mischt.

Eine neue Londoner Sitzung, 19. November

Die Überfahrt nach Barbican ist Teil einer bereits laufenden internationalen Reise.DE: Du liebst michpremiere im Giornate degli Autori in Venedig am 4. September 2025. Eine britische Premiere fand am Institute of Contemporary Arts in London im Februar 2026 statt.

Das Treffen im November ist daher keine Premiere im Vereinigten Königreich. Es bietet einen neuen Termin beim London Palestine Film Festival. Das Barbican-Programm umfasst auch Werke, die Gaza und Jenin gewidmet sind; Lana Dahers Film konzentriert sich auf Beirut und seine Bewohner.

Die Vorführung findet am 19. November um 20:45 Uhr in Barbican Cinema 2 statt. Reservierungen gehen durchs Kino.

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