Nabih Berri erklärt seine Antwort auf Samy Gemayel: Er bekräftigt seine Entscheidungsfreiheit, ohne ein neues Abkommen über das Engagement des Libanon anzukündigen.

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Nabih Berri klärte die Bedeutung seiner Formel « Wir sind frei », die am 12. November in der Kammer als Antwort auf Samy Gemayel ausgesprochen wurde. In Worten, die Al-Afdal News gegeben und am Sonntag, den 15. November veröffentlicht wurden, sagt der Präsident des Parlaments, dass er frei entscheidet: Seine Freundschaften und Allianzen bedeuten nicht, sagt er, dass er Befehle erhält.

Klarstellung der eigenen Entscheidung

Diese Klarstellung verschiebt den Schwerpunkt vom Kollektiv auf die persönliche Position des Sprechers. Berri erklärt, dass er gehört habe, was er gesagt habe, und präsentierte seine Unabhängigkeit der Entscheidung als Konstante seines politischen Weges. Es wird jedoch kein neues Abkommen oder institutioneller Mechanismus vorgelegt, um sicherzustellen, dass der Libanon außerhalb eines regionalen Konflikts bleibt.

In den gleichen Erklärungen betrachtete er die regionale Situation als unsicher, zwischen Eskalation und Siedlung. Er forderte die Stärkung des inneren Zusammenhalts und glaubte, dass die Beziehungen zwischen dem Präsidenten der Republik und der Hisbollah positiv sein sollten. Diese Aussagen werden in derbericht vom 15. novemberSie stammen nicht aus einem Interview mit Libnanews.

Der Ursprung des parlamentarischen Austauschs

Am 12. November befragte Samy Gemayel Berri zu Mohammad Bagher Ghalibafs Aussage, dass Libanon und Iran in Krieg und Frieden verbunden seien. Der Führer der Kataeb stellte in Frage, dass eine ausländische Behörde das Land einstellen könnte, und stellte die Nützlichkeit in Frage, die Hisbollah um Zusicherungen gegen einen neuen Unterstützungskrieg zu bitten. Berri antwortete: « Wir sind frei. »

Diese Sequenz wurde bereits in unserem13. november ausgabestellt keinen neuen parlamentarischen Austausch dar. Die Neuheit ist die Genauigkeit, die am 15. über die Bedeutung der Antwort gegeben wird. Sie allein macht es nicht möglich, einen Bündnisbruch oder eine Garantie für militärisches Nichteingreifen zu schließen.

Archivfoto: Nabih Berri empfängt Sandra De Waele am 6. November 2026 in Ain al-Tiné. Das Bild zeigt nicht die Aussagen vom 15. November. Foto: National Information Agency.

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