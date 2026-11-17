Nach einer Eröffnung mit den Labs von Selim Ben Safia im Al Madina Theatre treten die Beirut Choreographic Rencontres auf und arbeiten an verschiedenen Orten. Mehdi Dahkan wird Link am 24. November bei Tournesol moderieren. Beit Beirut wird am 28. November zwei laufende Arbeiten moderieren, bevor KMs of Resistance am 29. November bei Union Mark auftreten. Das von Beirut Physical Lab organisierte Festival kombiniert somit die Erstellung, Übertragung und Entdeckung von Entwicklungsforschung mit separaten Terminen und Reservierungen, die für jede Sitzung spezifisch sind.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Choreographischen Treffen in Beirut wurden am Montag, den 16. November 2026 im Al Madina Theatre mit Laboratorienvon Selim Ben Safia. Das von Beirut Physical Lab organisierte Festival vereint Shows, Workshops und fortlaufende Kreationen. Mehrere Treffen werden bereits bis zum 29. November an verschiedenen Orten der Hauptstadt und in Bourj Hammoud angekündigt.

Beirut Choreographische Treffen mit Labs

Selim Ben Safias Stück kombiniert vier Tänzer mit einer Musikerin in ihrem ursprünglichen Design. Nadia Kaabi-Linke ist ein Zeichen der szenografischen Installation. Seine Arbeit baut auf den Spuren des 1967 zerstörten Stadtteils Maghrebin in Jerusalem auf.

Die Tour von Laboratorien gut registriert Beirut am 16. November. Diese Etappe liegt zwischen einer Aufführung in Saint-Barthélemy-d-Anjou am 13. November und der Biennale Jaou Tunis am 20. November. Das Stück verbindet Tanz, Musik und bildende Kunst um gegensätzliche Kräfte: Immobilisierung und die Fähigkeit, die Bewegung fortzusetzen.

Das szenographische System zeigt transparente Wände, die die Interpreten bewohnen und durch ihre Anwesenheit bewegen. Das Stück stützt sich auf verschiedene Praktiken: zeitgenössischer Tanz, Breakdance, Zirkus und traditionelle Tänze. Der palästinensische Dabke und der tunesische Rhythmus sind Teil seiner Referenzen.

Ein Workshop von Mehdi Dahkan am 24. November

Die Übertragung nimmt einen Platz im Festival ein. Der marokkanische Choreograf Mehdi Dahkan wird Gastgeber des Workshops sein LinkDienstag, 24. November, um 13 Uhr im Tournesol Theatre im Koon Space. Die Session dauert zwei Stunden und ist für Tänzer oder Performer mit Erfahrung in der Bewegung gedacht.

Die vorgeschlagene Arbeit basiert eher auf der Reaktion als auf der Reproduktion eines Vokabulars von Gesten. Die Teilnehmer werden Gewicht, Dynamik, Führungswechsel und Zuhören erkunden. Sie werden auch auf die Vorschläge eines Partners und dann einer Gruppe antworten.

Diese Methode schließt sich der in KMs des WiderstandsDer Klang und die Atmung verändern die Bewegungen der Darsteller. Der Workshop muss Werkzeuge der sofortigen Komposition geben, die für Improvisation oder Kreation verwendbar sind.

Geboren 1998 in Tanger, kam Mehdi Dahkan durch Breakdance, Parkour und urbane Praktiken zum Tanzen. Er gründete Jil Z im Jahr 2019. Seine Anwesenheit in Beirut verbindet somit das Teilen einer Arbeitsmethode mit der Präsentation einer Arbeit daraus.

Zwei laufende Arbeiten in Beit Beirut

Am Samstag, den 28. November um 17 Uhr findet in Beit Beirut eine Sitzung statt, die Pamela Hayek und Lisa Almunaizel gewidmet ist. Das Programm vereint zwei Arbeiten in der Entwicklung: Die Architektur der Erinnerung und Sag dir meinen TagEs geht also nicht darum, zwei abgeschlossene Kreationen anzukündigen.

Die erste untersucht das Körpergedächtnis und die Rolle der Wiederholung. Die zweite platziert eine Person, die einem Objekt oder einem unbeweglichen Wesen gegenübersteht, in einer häuslichen Umgebung. Sie hinterfragt insbesondere die Anwesenheit, Abwesenheit und Beziehung zwischen Subjekt und Objekt.

Das Ticketbüro bietet eine kostenlose Reservierung für dieses Doppelprogramm sowie ein Support-Ticket. Diese Formel ermöglicht es Ihnen, eine Phase der Arbeit zu besuchen und Forschung vor ihrer endgültigen Form zu entdecken.

Der Atem im Zentrum von KMs of Resistance

Sonntag, 29. November um 21.00 Uhr, Union Marks, Bourj Hammoud, Programm KMs des Widerstands von Mehdi Dahkan. Die choreografische und klangliche Kreation ist von der marokkanischen mündlichen Tradition der « Laita » inspiriert. Es mobilisiert Atmung, Stimmen und Körper, um kollektive rhythmische Sequenzen aufzubauen.

Das Projekt existiert in Duo und Quartett. Es stellt den Atem in den Mittelpunkt der Bühne Ausdruck, anstatt den Slogan. Die Firma Jil Z ist für ihre Produktion verantwortlich.

Diese Treffen veranschaulichen die verschiedenen Formate, die von Beirut Physical Lab gesammelt wurden: Repräsentationen, Lernen und Präsentation von Forschung. Reservierungen werden separat am Ticketschalter des Festivals angeboten, mit einem Veranstaltungsort und einem Zeitplan, der für jede Sitzung spezifisch ist.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews