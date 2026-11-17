Die Preise der libanesischen Eurobonds beschreiben den Preis einer Schuld, nicht eine versprochene Rückzahlung. Hypothetische Beispiele zeigen, warum ein Anstieg von wenigen Cent einen hohen prozentualen Gewinn erzeugen kann, während ein starker Haarschnitt hinterlassen wird. Seit dem Zahlungsausfall im März 2020 sind Kupon, Rendite und endgültige Rückzahlung zu unterscheiden. Der Wert hängt auch vom Zeitpunkt, von den Umstrukturierungsmodalitäten und von der Zahlungsfähigkeit des Staates ab, wobei weiterhin Risiken bestehen.

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Ein Eurobond-Preis in Cent pro Dollar kann verwirrend sein. Es beschreibt den Preis einer Schuld auf dem Markt, nicht die Rückzahlung, die seinem Inhaber versprochen wurde. Bei den libanesischen Schulden ist diese Unterscheidung seit der im März 2020 angekündigten Aussetzung der Zahlungen von zentraler Bedeutung. Eine Erhöhung der Preise allein bedeutet daher nicht, dass der Staat Geld an die Gläubiger überweist.

Diese Entschlüsselung verwendet freiwillig vereinfachte arithmetische Beispiele. Die Preise in den Tabellen sind hypothetisch: Sie sind weder Zitate des Tages noch eine Schätzung der zukünftigen libanesischen Rückzahlungen. Ihr Ziel ist es, zwischen vier oft gemischten Konzepten zu unterscheiden: Nominalwert, Marktpreis, Rendite und endgültige Erholung.

Eurobonds: was der angezeigte Preis darstellt

Der Nominalbetrag entspricht dem Referenzbetrag der Sicherheit. Sie dient insbesondere als Grundlage für die Berechnung der vertraglichen Zinsen. Eine nominale $ 1.000 Anleihe kann zu einem sehr unterschiedlichen Preis von $ 1.000 getauscht werden. Sein Käufer kauft dann die Schulden, die an die Sicherheit gebunden sind, zu Marktbedingungen.

In einem Beispiel, in dem der Preis 27 Cent für einen nominalen Dollar beträgt, kostet eine Schuld von 1.000 $ 270. Diese Berechnung gibt nicht an, wie viel der Emittent dann zahlen wird. Es gibt nur den Betrag an, der mit dem für das Beispiel gewählten Preis vor Gebühren und etwaigen Zinsvereinbarungen verbunden ist.

Hypothetische Beispiele, ohne Bewertungswert Nominal Preis pro Nominaldollar Berechneter Marktwert Abnahme am Nennwert 1.000 $ 25 cent 250 $ 75 % 1.000 $ 27 cent 270 usd 73 % 1.000 $ 30 cent 300 $ 70 %

Der Rabatt misst hier die Differenz zwischen Preis und Nominalwert. Es handelt sich nicht um einen gesetzlichen Schuldenerlass. Eine Schuld kann ihren Vertragsbetrag halten, während sie viel billiger handelt, weil ihre Zahlung unsicher oder entfernt erscheint.

Der Preis hängt auch von den Eigenschaften des Titels ab. Fälligkeitsdatum, Zinsen, Vertragsbedingungen und Liquidität können zählen. Eine Preisspanne, die mehrere Anleihen abdeckt, sollte daher nicht als der einzige Preis aller Schulden des Landes gelesen werden.

Zweihundert Erhöhungen können 8% darstellen

Nehmen wir nun an, dass der Preis unseres Beispiels von 25 auf 27 Cent steigt. Der Gewinn beträgt zweihundert pro nominalem Dollar. Verglichen mit dem anfänglichen Preis von 25 Cent bedeutet dies eine Steigerung von 8%.

Der Nennwert von 1.000 US-Dollar steigt von 250 auf 270 US-Dollar. Der theoretische Gewinn beträgt zwanzig Dollar. Eine Steigerung um 8% kann daher mit einem nominalen Rabatt von 73% koexistieren. Diese beiden Prozentsätze verwenden unterschiedliche Basen.

Hypothetische Änderung desselben Wertpapiers ohne Kosten und Zinsen Berechnung Ergebnis Erster Preis 25 cent Endgültiger Preis 27 cent Absolute Abweichung 2 cent Relative Veränderung: 2 geteilt durch 25 8 % Endabschlag: 100 minus 27 73 %

Der Gewinn wird realisiert, wenn der Inhaber tatsächlich zu dem betreffenden Preis verkauft. Solange es den Titel behält, kann sich seine Bewertung wieder entwickeln. Kosten und Transaktionsbedingungen können das Endergebnis reduzieren.

Dieser Mechanismus erklärt, warum ein starker prozentualer Anstieg nicht ausreicht, um eine Rückkehr zur Normalität zu erreichen. Wenn der Ausgangspunkt sehr niedrig ist, erzeugen einige Cent eine signifikante relative Variation. Der Nominalwert und die tatsächlich erhaltenen Beträge bleiben getrennte Benchmarks.

Der Coupon ist keine garantierte Rendite

Der Kupon bezieht sich auf die im Vertrag vorgesehenen Zinsen. Für eine hypothetische Anleihe von 1.000 US-Dollar mit einem jährlichen Kupon von 6 Prozent würde der vertragliche Betrag 60,00 US-Dollar pro Jahr betragen. Aber der Emittent muss diese Zinsen zahlen.

Teilen Sie die $ 660 durch einen Kaufpreis von $ 270 gibt etwa 22,2 Prozent. Diese Berechnung als ein bestimmtes Einkommen darzustellen, wäre falsch, wenn die Zahlungen ausgesetzt würden. Der Zähler bleibt eine nicht erhobene Vertragssumme.

Eine weitere Schwierigkeit ist der Ertrag bei der Reife. Die traditionelle Berechnung geht von einem definierten Zahlungsplan aus, einschließlich Zinsen und endgültiger Rückzahlung. In einer Standardsituation können sich diese Flüsse ändern. Eine theoretische Rendite aus dem alten Vertrag ersetzt daher keine glaubwürdige Prognose, was der Gläubiger erhalten wird.

Der libanesische Defekt illustriert genau diesen Bruch. Am 7. März 2020 kündigte die Regierung an, dass sie die Zahlungen für eine am 9. März fällige Ausgabe in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar beibehalten würde. Am 23. März weitete sie die Aussetzung auf alle ihre Euro-Anleihen in Dollar aus, die damals im Umlauf waren.

Der Marktpreis erwartet mehrere Probleme

Ein Käufer kann hoffen, dass die zukünftige Umstrukturierung einen höheren Wert als seinen Kaufpreis ergibt. Diese Erwartung hängt von dem einforderbaren Betrag, dem Datum der Zahlungen und den verbleibenden Risiken ab. Es ist keine staatliche Verpflichtung.

Die Zeit zählt so viel wie der Betrag. Erhalten Sie sofort einen Betrag und erhalten Sie denselben Betrag mehrere Jahre später nicht den gleichen wirtschaftlichen Wert. Der Inhaber sperrt Geld und bleibt Ereignissen ausgesetzt, die Zahlungen verändern können.

Eine Restrukturierung kann auch mehrere Instrumente kombinieren: nominale Reduktion, längere Laufzeit, Kuponänderung oder Umtausch neuer Wertpapiere. Verschiedene Modalitäten können unterschiedliche aktuelle Werte erzeugen, auch wenn das angezeigte Nominal nahe erscheint.

Es wäre daher irreführend, einen hypothetischen Preis von 27 Cent als das Versprechen einer 27% Rückerstattung des Nominals zu lesen. Der Preis kann mehrere Szenarien widerspiegeln, die von den Anlegern implizit gewichtet werden. Liquiditätsbedingungen und Bedürfnisse der Verkäufer können auch die Transaktion beeinflussen.

Zahlungsfähigkeit bleibt kritisch

Für den Libanon bezieht sich die Ausgabe von Eurobonds auf die zukünftige Fähigkeit des Staates, eine reorganisierte Schuld zu begleichen. Der Haushaltsrahmen, die Einnahmen und die öffentlichen Ausgaben spielen eine Rolle. Die Umstrukturierung von Banken kann sich auch auf den Finanzierungsbedarf des Staates auswirken.

Bereits während seiner Mission im Februar 2026 verknüpfte der Internationale Währungsfonds den mittelfristigen fiskalischen Rahmen mit der Umstrukturierung der Staatsschulden. Sie forderte auch, dass der öffentliche Beitrag zur Behandlung der Bankenkrise mit der Tragfähigkeit dieser Schulden vereinbar bleibt.

Diese Grundsätze verdeutlichen das wirtschaftliche Verhältnis zwischen den Akten. Sie legen nicht für jede Verpflichtung eine Beitreibungsquote fest. Ein Reformvorschlag, eine internationale Diskussion und ein vertragliches Angebot an die Gläubiger sind unterschiedliche Schritte.

Um ein nächstes Zitat zu interpretieren, müssen mehrere Informationen die Zahl begleiten: Datum, Anleiheserie, Käufer- oder Verkäuferpreis und mögliches ausgetauschtes Volumen. Um eine Rückerstattung zu bewerten, sind andere Dokumente erforderlich: Angebotsbedingungen, Zeitplan, Zinsen und Behandlung von Ansprüchen. Es ist der Vergleich dieser Elemente, der die Differenz zwischen dem ausgehandelten Preis und den erwarteten Zahlungen messen wird.

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