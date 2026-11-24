Avichay Adraee urteilt, dass die Ausstrahlung der Bilder von Debels öffentlicher Schule ein Fehler war. Die Sequenz wurde am 22. November veröffentlicht, einige Wochen nachdem die libanesischen Behörden den Besuch gemeldet hatten. Im Libanon stellen die Regierung und die Gemeinde auch die Bedingungen für den Eintritt in die Einrichtung und das Filmen in Frage.

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Avichay Adraee, ehemaliger arabischsprachiger Sprecher der israelischen Armee, entschied am Dienstag, den 24. November, dass die Ausstrahlung der Bilder, die in der öffentlichen Schule von Debel im Südlibanon gedreht wurden, eine sehr schlechte Entscheidung gewesen sei. Seine Reaktion ist die Veröffentlichung. Die libanesischen Behörden hatten bereits den Eintritt von Soldaten in die Schule und die Verwendung von Schülerbildern verurteilt.

Adraee kritisiert die Entscheidung, die Bilder zu übertragen

In einer arabischen Nachricht, die am Dienstag auf seinem persönlichen Konto auf X veröffentlicht wurde, kehrt Adraee zu einem Interview mit dem israelischen Sender 12 zurück. Er sagte, er missbillige die Entscheidung, die Bilder öffentlich zu machen, und berief sich dabei auf Zeit und Ort und die beteiligten Personen. Er stellt diesen Fehler als unbeabsichtigt dar.

Diese Erklärung ist keine Erklärung der israelischen Armee. Adraee äußert sich in dieser Passage nicht zu den Bedingungen für den Eintritt in die Einrichtung oder das Schießen. Ella Waweya, die ihm als arabischsprachiger Sprecher der Armee nachfolgte, teilte die Sequenz am Sonntag, dem 22. November, dem Tag der Unabhängigkeit des Libanon. Dies ist der Tag der Sendung, nicht der Tag des Besuchs.

Im Libanon gibt es auch Kontroversen über den Eintritt in die Schule

Am 22. November verurteilte Premierminister Nawaf Salam den Eintritt in die Schule und die Instrumentalisierung der Schüler in einer militärischen Kommunikation. Er bezeichnete sie als Verletzung des Schutzes von Schulen und der Rechte von Kindern.

Bildungsministerin Rima Karamé sagte, ihr Ministerium sei nicht über den Besuch informiert worden. Sein Ministerium stellte die Dreharbeiten mehr als einen Monat vor der Sendung und kündigte Follow-up an die zuständigen Behörden, ohne Angabe von Verfahren oder Zeitplan.

Die Gemeinde Debel gab an, dass der Besuch etwa einen Monat zuvor stattgefunden habe, ohne vorherige Abstimmung mit der Schulleitung. Sie erklärte auch, dass weder die schule noch die schüler noch die einwohner beschlossen hätten, sie zu senden oder zu planen. Die Gemeinde weist Vorwürfe gegen Studenten, Lehrer und Bewohner zurück und betont, dass ein Aufenthalt im Dorf nicht bedeutet, die Besatzung zu akzeptieren. Das genaue Datum des Besuchs und die Bedingungen, unter denen die Bilder aufgenommen wurden, wurden nicht öffentlich festgelegt.

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