In Duma, im besetzten Westjordanland, folgt ein Bericht von Haaretz ehemaligen israelischen Beamten, die palästinensische Bauern begleiteten. Im Oktober stoppte die Versammlung abrupt und zwei israelische Militante wurden verhaftet. Haaretz strahlte am 19. November ein Video aus. Es deutet nicht auf neue Intervention oder nachhaltigen Zugang hin.

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Im besetzten Westjordanland schließen sich ehemalige israelische Armee- und Geheimdienstbeamte Freiwilligen an, die palästinensische Bauern begleiten. Ein Bericht vonHaaretzerzählt von dem, was im Oktober in der Duma bei Nablus geschah: eine unterbrochene Versammlung und zwei israelische Militante verhaftet. Das Video, das am 19. November von der Zeitung veröffentlicht wurde, blickt auf die Rolle dieser Armee, Shin Bet und Mossad-Ältesten, zurück.

Sie waren hochrangige Beamte in der IDF, Shin Bet und Mossad, die ihr Leben für die Sicherheit Israels stimmten. Heute sind sie Aktivisten, die die Palästinenser in der Westbank vor Truppen und Siedlern schützenpic.twitter.com/F9qWXgP3Fu — Haaretz.com (@haaretzcom)19. November 2026 Video von Noa Limone und Tal Elkayam, veröffentlicht von Haaretz am 19. November 2026.

Sehen Sie sich das Originalvideo von Haaretz auf X an.

In Duma endet Picking nicht

In ihrem Bericht vom 6. November folgt die Journalistin Noa Limone einer Gruppe, die kam, um bei der Ernte zu helfen. In Burin, wo er zuerst arbeiten wollte, wurde der Zugang zum Dorf geschlossen. In Duma stimmt eine Familie zu, mit den Freiwilligen in ihren Olivenhain zu gehen. Die Anwesenheit der Gruppe ermöglicht es ihr, mit der Ernte zu beginnen, aber die Versammlung hört nach der Ankunft der Siedler auf, so die Geschichte vonHaaretzNur Oliven von wenigen Bäumen konnten an diesem Tag gepflückt werden, auf dem Grundstück, auf dem sich der Journalist befand.

Die Zeitung berichtet, dass die israelische Polizei zwei Eskorten anruft, darunter Brigadegeneral Joel Feldschuh im Ruhestand. Die Zeitung gibt an, dass sie am selben Tag unter Bedingungen freigelassen werden. Ihre Festnahme ist keine Strafe wert. Das am 19. November angekündigte Video, gutgeschrieben vonHaaretzstellen Sie in Noa Limone und Tal Elkayam nicht fest, dass an diesem Tag ein neuer Ausstieg stattgefunden hat.

Armee Älteste, aber keine militärische Mission

Der Bericht schrieb die Initiative Eyal Ben-Reuven zu, einem ehemaligen General der israelischen Armee. Es zählt nachHaaretzehemalige Offiziere sowie ehemalige hochrangige Beamte von Shin Bet, verantwortlich für die innere Sicherheit, und Mossad, ausländischer Geheimdienst. Diese Routen beschreiben die Zusammensetzung der Gruppe, nicht die Liste der an diesem Tag in der Duma anwesenden Personen. Die Teilnehmer werden nicht von den Institutionen geschickt, in denen sie gedient haben.

Diese ehemaligen Führer schließen sich Aktivisten an, die bereits in palästinensischen Gemeinden präsent sind. Ben-Reuven erklärt in dem Bericht, dass er Landwirten helfen, langjährige Freiwillige unterstützen und die Situation in Israel sichtbarer machen will. Das Prestige, das einige von ihren früheren Funktionen ableiten, hat dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit auf Feldschuhs Untersuchung zu lenken. Auf dem Feld reichte es nicht aus, der Familie zu erlauben, ihre Ernte abzuschließen.

Freiwillige können den Zugang zu Land nicht garantieren

Das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) identifizierte 410 Siedlerangriffe im Zusammenhang mit der Olivenernte zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezemberundseptember und 9. November in der Westbank. In ihrem Bericht vom 13. November hat sie auch Annullierungen und Verschiebungen des Zugangs zu landwirtschaftlichen Flächen sowie begrenzte Tage der Sammlung festgestellt. Die Hilfe von humanitären Partnern erreicht in den meisten Gegenden nur eine begrenzte Anzahl von Landwirten, obwohl diese Partner Ausrüstung bereitstellen oder Erntemaschinen begleiten.

Die israelische Armee behauptete am 27. Oktober, dass die überwiegende Mehrheit der koordinierten Versammlungen, die sie schützte, ohne ungewöhnliche Zwischenfälle durchgeführt wurde. Diese Erklärung betraf diese Vorgänge, nicht alle Parzellen, zu denen die Landwirte Zugang suchten. Sie antwortete nicht speziell auf Dumas Fall. Was es beschreibtHaaretzder unterschied ist, dass die möglichkeit, mit freiwilligen zu wählen, nicht bedeutet, bleiben zu können oder am nächsten tag wiederzukommen.

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