Am Donnerstag, den 19. November, veranstaltete das Damaskus Opera House eine Hommage an Fairouz. Die Sängerin Nirmin Chawki, das Syrian Art Orchestra und der Chor Atr haben unter der Leitung von Hussein al-Qaddour mehrere Songs übernommen. Eine Sequenz, die Kindern anvertraut wurde, erinnerte an den Platz dieses Repertoires im syrischen musikalischen Gedächtnis.

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In der Damaskus-Oper nahmen das Syrische Kunstorchester, der Atr-Chor und die Sängerin Nirmin Chawki am Donnerstag, den 19. November, die Lieder von Fairuz wieder auf. Der Abend, der anlässlich seines Geburtstages organisiert wurde, gab den Stimmen der Kinder einen Platz. Fairouz war der Empfänger des Tributs, nicht der Performer des Konzerts.

Eine Eröffnung, die Damaskus gewidmet ist

Nirmin Chawki eröffnete den Abend mit Ham ya dha al-saïfEin Lied an Damaskus. Das Ensemble wechselte dann Stücke unterschiedlichen Charakters. Das Programm ging durch die muacha andalusien Lama bada yatathannaLieder, die mit Fairouz verbunden sind, wie Natarouna ktir und Fi qahwa aal-mafraq. – Das erste Lied bezog sich direkt auf die Stadt, die das Konzert empfängt; das folgende ließ auch Klangbühnenlieder und Lüfte außerhalb des Theaters bekannt werden.

Chef Hussein al-Qaddour leitete das Syrische Kunstorchester und den Atr-Chor. Er sagte der syrischen öffentlichen Agentur, dass die Auswahl beabsichtigt sei, mehrere Perioden des Repertoires darzustellen und seinen melodischen Charakter in einer Orchesterlesung zu behalten. Das syrische Kulturministerium sponserte den von JME organisierten Abend. Dieses Gerät brachte somit einen Solisten, ein Orchester und mehrere Ensembles von Stimmen zusammen, keine neue Darstellung von Fairouz.

Die Kinder hatten ihre eigene Sequenz

Kinder sangen Tiri ya tayyara und Qamra ya qamraIhr Beitrag beschränkte sich nicht nur auf die Begleitung des Solisten, sondern war eine Abfolge des Programms, die sich von den Chor- und Orchesterpassagen unterscheidet. Die Berichte geben verschiedene Namen für die Gruppe von Kindern. Sie vereinbaren ihre Beteiligung, ohne die Beibehaltung eines bestimmten Personals zuzulassen.

Diese Wahl veränderte die Art und Weise, wie das Repertoire gehört wurde. Lieder, die das Publikum durch eine Solostimme kannte, wurden zwischen dem Orchester, einem Chor und jüngeren Darstellern verteilt. Das Programm deckte nicht die gesamte Karriere des Sängers ab; Er stellte Kindheitslieder, intimere Lüfte und eine Hommage an die Stadt zusammen. Es gibt kein Element, um die Ankündigung einer Rückkehr von Fairouz auf der Bühne zu sehen.

Von der Damaszener Szene bis zum Rekord

Die Verbindung zu Damaskus stammt nicht aus diesem Konzert. Die Bibliothèque nationale de France bewahrt 1962 veröffentlichte Aufnahmen unter dem Titel Internationales Festival in DamaskusFairouz erschien in dem Lied, begleitet von Orchester und Chören. Der Katalog gibt das Veröffentlichungsdatum und die Dolmetscher an; er allein gibt nicht das genaue Datum jeder registrierten Leistung an.

Die von seinem Label veröffentlichte Reise des Künstlers erwähnt auch eine Aufführung auf der Internationalen Messe in Damaskus im Jahr 1963. Beide Markierungen beleuchteten die Beziehung zwischen der Damaszener Szene und dem Repertoire, das auf der Scheibe zirkulierte. Im November 2026 war es nicht mehr die gleiche Verteilung: Der Abend der Oper nahm diese Verbindungen durch die Arbeit syrischer Künstler und die Teilnahme eines Kinderchors wieder auf.

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