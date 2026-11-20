Die Europäische Zentralbank plant, die Abhängigkeit der Banken von Cloud-Dienstleistern zu überprüfen. Seine Prioritäten für 2027-2029 unterscheiden zwischen der Aufsicht über Institutionen und der von kritischen Anbietern. Die DORA-Verordnung verpflichtet Finanzunternehmen, ihre digitalen Dienstleistungsverträge aufzuzeichnen.

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Die Europäische Zentralbank wird die Abhängigkeit der Banken von Cloud-Dienstleistern untersuchen. Zu den Aufsichtsprioritäten für 2027-29, die am 19. November veröffentlicht wurden, gehören eine gezielte Überprüfung dieser Abhängigkeiten und die Fortsetzung von Inspektionen des Anbietermanagements. Kontrolle darüber, ob Banken kritische Funktionen beibehalten oder wiederherstellen können, wenn ein Lieferant sie nicht mehr bereitstellen kann.

Was die EZB in Banken überprüfen will

Die Zeitschrift wird sich auf die Rolle von Anbietern in kritischen Funktionen und die Fähigkeit von Institutionen konzentrieren, auf Unterbrechungen zu reagieren und dann ihre Aktivitäten wieder aufzunehmen. Ein Vorfall mit einem Lieferanten kann mehrere Banken gleichzeitig betreffen. Die Frage für den Aufseher ist daher nicht nur, ob die Bank einen Vertrag abgeschlossen hat, sondern was sie tun kann, wenn der Dienst, auf dem sie beabsichtigt, nicht mehr verfügbar ist.

Das Programm sieht auch eine Ausweitung der Inspektionskampagne zu Anbieterrisiken vor. Es wird kein laufender Vorfall oder die Beendigung eines Vertrags angekündigt. Die Überprüfung der Abhängigkeiten ist in der geplanten Arbeit enthalten, nicht in der Liste der bereits für jede Bank erstellten Ergebnisse.

Vom Vertrag zum Europäischen Register

Die seit Januar 2025 geltende europäische DORA-Verordnung verpflichtet die betroffenen Finanzunternehmen, ein Register ihrer Verträge über digitale Dienstleistungen Dritter zu führen. Dieses Register umfasst auch Dienste, die eine kritische Funktion nicht direkt unterstützen. Allerdings werden nicht alle registrierten Anbieter auf EU-Ebene als kritisch eingestuft.

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung und die Finanzmarktaufsichtsbehörde verwenden diese Informationen insbesondere, um festzustellen, welche Abhängigkeiten ein einzelnes Unternehmen überschreiten. Bei ihrer Bewertung werden die Anzahl und die Bedeutung der betreffenden Unternehmen, die Art der unterstützten Funktionen und die Schwierigkeit, den Lieferanten zu ersetzen, berücksichtigt. Sie veröffentlichten im November 2025 eine erste gemeinsame Liste kritischer Dienstleister.

Der Lieferant wird überwacht, die Bank bleibt verantwortlich

Die Kontrolle ist nicht auf dem gleichen Niveau. Bei kritischen Lieferanten kann eine führende europäische Behörde ihr Risikomanagement überprüfen und Empfehlungen an sie richten. Die EZB erklärt, dass sie die betroffenen Banken über die in diesen Empfehlungen identifizierten Risiken informieren wird, damit sie diese bei ihrem eigenen Management der Anbieter berücksichtigen. Diese europäische Aufsicht über den Lieferanten entbindet die Bank nicht von ihren Verpflichtungen.

Diese Unterscheidung zählt, wenn mehrere Betriebe auf den gleichen Service angewiesen sind. Die Kontrolle des Anbieters birgt ein gemeinsames Risiko, während jede Bank in der Lage sein muss, die Kontinuität ihrer eigenen Funktionen zu gewährleisten. Die veröffentlichte Überprüfung legt keine neue Kapitalquote fest: Sie konzentriert sich auf die Kontinuität der Dienstleistungen, unabhängig von der in der aufsichtsrechtlichen Bilanz angekündigten Kapitalausstattung.

Archiv: EZB-Hauptquartier gesehen von der Honselbrücke in Frankfurt, 13. Juni 2021.Gerda Arendt / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Ganzes Foto in Größe und Kleidung; unter der gleichen Lizenz.

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