Dominique de Villepin kündigte seine Kandidatur am Freitag in Paris an, zwei Tage nach der Präsentation des ersten Booklets von Édouard Philippe. In Bezug auf das Defizit haben die beiden ehemaligen Ministerpräsidenten unterschiedliche Ziele und verlassen sich nicht auf die gleichen Haushaltsregeln. Auf der linken Seite eröffnete Marine Tondelier die Diskussion um Jean-Luc Mélenchon, aber zwei Konsultationen sind noch für Dezember geplant. Zwei Umfrageaufzeichnungen helfen zu identifizieren, was vor diesen Ankündigungen gemessen wurde.

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Dominique de Villepin erklärte seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen von 2027 Freitag, 20. November, in Paris. Zwei Tage zuvor hatte Édouard Philippe seine Vorschläge in einer ersten Broschüre zusammengestellt. Auf der linken Seite muss die Öffnung von Marine Tondelier für eine Koalition um Jean-Luc Mélenchon noch den Aktivisten vorgelegt werden. In der Woche vom 14. bis 20. November wurden daher Programmwahlen und Verhandlungslinien festgelegt, nicht jedoch die Liste der Anwendungen oder Allianzen.

Dominique de Villepin fügte eine dritte Kandidatur von Matignon zu denen von Édouard Philippe und Gabriel Attal hinzu, als er sich im Maison de l’Amérique Latine erklärte. Die Seite seiner Bewegung, La France Humaniste, bestätigt seine Entscheidung und veröffentlicht ein Projekt in 258 Vorschlägen. Die neue Tatsache ist nicht, dass der ehemalige Premierminister begann, Ideen zu verteidigen. Es ist, weil er sie jetzt in seinem Namen in der Kampagne trägt, während einige seiner Konkurrenten immer noch nach der Rallye-Formel suchen, die es ihnen ermöglichen würde, in der ersten Runde zu laufen.

Präsident 2027: Zwei Möglichkeiten, den Haushalt zu gestalten

Villepin will einen fünfjährigen Defizitpfad in ein organisches Gesetz integrieren. Der Jahreshaushalt sollte dies respektieren. Der Entwurf sieht jedoch eine Abweichung von der Dreifünftelmehrheit vor. Sie legt das Defizit 2031 auf 2,9 % des BIP fest und geht von einer Wachstumsannahme von 0,8 % in den ersten Jahren aus. Dies sind die Zahlen des Programms, keine unabhängige Projektion. Der Text schlägt auch vor, eine Vermögenssteuer in der Nähe der Skala von 2016 wieder einzuführen und den Nachlass zu reformieren, mit einer Befreiung von bis zu 1 Mio. EUR in Direktleitung und einer progressiveren Steuer darüber hinaus.

Philippe würde ein anderes Instrument wählen. Im ersten Band seines am 18. November vorgestellten Programms schlägt er vor, per Referendum eine Haushaltsregel in die Verfassung aufzunehmen. Es zielt auf ein Defizit von weniger als 2,5% des BIP am Ende des Fünfjahres ab, ohne eine neue Steuer zu schaffen. Sein Team konzentrierte sich zur Hälfte auf Sozialausgaben, ein Viertel auf Regierung und Gemeinden und ein Viertel auf Wachstum und Beschäftigung. Diese letztgenannte Position stellt keine bereits erzielte Einsparung dar: Sie hängt von der Aktivität ab, die das Programm zu generieren hofft.

Der Ausgangspunkt ist messbar. Das gesamtstaatliche Defizit betrug im Jahr 2025 5,1% des BIP, so die im Mai veröffentlichten INSEE-Konten. Beide Kandidaten versprechen, es zu reduzieren, aber sie schlagen nicht die gleichen Ressourcen oder Regeln vor, um es zu erreichen. Die Wahl eines Organgesetzes oder einer Verfassungsrevision ändert auch das Verfahren: Die Präsidentschaftswahl würde keine der beiden Regeln automatisch anwendbar machen.

Der Vergleich ist auch in den Ausgaben enthalten. Philippe schlägt vor, das Renteneintrittsalter schrittweise auf 65 Jahre und die Beitragszeit auf 45 Jahre zu erhöhen. Es würde frühe Abgänge beibehalten, insbesondere für lange Karrieren. Am anderen Ende des Lebens will er vom ersten Kind bis zu 350 Euro monatlich für die bescheidensten und degressivsten Haushalte mit Einkommen schaffen. Dieser Betrag ist daher kein einheitliches Paket. Die erste Veröffentlichung einer vollständigen Broschüre bietet einen gemeinsamen Rahmen für diese Maßnahmen; Sie macht die Rentenreform nicht zu einer völlig neuen Ankündigung am 18. November.

Auf der linken Seite, zwei Konsultationen vor jeder Entscheidung

Am 18. November schlug Marine Tondelier vor, eine Koalition um Jean-Luc Mélenchon zu erwägen. Sie stellte konkrete Fragen: Welches gemeinsame Programm, welchen Wahlkampfmechanismus, welche Zusammensetzung der Regierung und welche Vereinbarung hatte der Gesetzgeber? Sie kündigte nicht an, dass die Grünen ihre eigene Nominierung aufgeben würden. Der interne Beschluss ist noch vom 10. bis 13. Dezember zu konsultieren. Unterdessen gab Yannick Jadot am 19. November bekannt, dass er die Bewegung verlassen werde. Es ist eine von einem Manager angekündigte Abreise, nicht das Ergebnis einer Abstimmung der Mitglieder.

In einer am 19. November veröffentlichten Notiz verteidigte Clémentine Autain persönlich einen Aufruf, für Mélenchon zu stimmen. Insbesondere forderte er einen programmatischen Kompromiss, die Achtung des Pluralismus und die Einigung auf die Wahlkreise. Seine Bewegung, L Seine Entscheidung ist nicht mit dem ökologischen Kalender verbunden. Selbst wenn die beiden Formationen den gleichen Namen hätten, würde ihre Stimme allein die Verteilung von Nominierungspapieren oder Programmunstimmigkeiten nicht lösen.

In der Mitte erwähnte Gabriel Attal am Donnerstag, den 19. November, eine Vorwahl oder eine Koalition, um eine Auflösung der Kandidaturen zu vermeiden. Nichts in dieser Erklärung legt ein Wahlgremium, ein Datum oder den Umfang eines gemeinsamen Stimmzettels fest. Der Villepin-Antrag und die Philippe-Broschüre machen die Diskussion konkreter: Eine mögliche Annäherung sollte auch die Vorschläge umfassen, deren Änderung jeder zustimmen würde.

Was Umfragen vor der Villepin-Ankündigung messen

Zwei Mitteilungen, die beim Survey Board eingereicht wurden, werden verwendet, um die Szenarien zu überprüfen. Elabe interviewte vom 12. bis 13. November online 1.500 Erwachsene aus der Metropole Frankreich, darunter 1.391 registrierte. Die Stichprobe wird nach Quoten zusammengestellt. In den beiden Konfigurationen, zu denen Villepin und Marine Le Pen gehören, erhält die erste 2,5% mit Philippe auf der Liste und 3% mit Attal anstelle von Philippe. Der Pen ist 33% in beiden Konfigurationen. Die angegebenen Basen sind 1.050 bzw. 1.028 Personen. Der Hinweis zeigt eine Fehlerquote zwischen 1,1 und 3,5 Punkten an, abhängig vom Ergebnis und der Nutzstärke.

YouGov interviewte online vom 12. bis 17. November ein gewichtetes Panel von 1.030 Erwachsenen in Frankreich, von denen 952 registriert waren. In seinem Szenario mit Philippe, Attal, Villepin, David Lisnard und Teddy Riner liegt Villepin bei 2%, Le Pen bei 32% und Mélenchon bei 17%. Die gewichtete Basis ist 661 Personen (722 vor der Gewichtung). Die Packungsbeilage zeigt Margen von 1,4 bis 3,1 Punkten für die Gesamtergebnisse und breitere Margen auf der reduzierten Basis. Listen von Namen und Methoden unterscheiden sich. Die Differenz zwischen 2% und 2,5% zeigt keine Zunahme oder Abnahme an. Vor allem die beiden Felder gehen der Erklärung vom 20. November voraus: Keiner misst ihre Wirkung.

Der nächste Test: Vereinbarungen und gewählte Amtsträger

Die erste Runde ist für den 18. April 2027 geplant, die zweite am 2. Mai, mit einer Abstimmung am Vortag in einigen Gebieten. Um in den Stimmzettel aufgenommen zu werden, muss ein Kandidat mindestens 500 förderfähige Nominierungen erhalten. Sie müssen aus mindestens 30 Departements oder ausländischen Gemeinschaften stammen, ohne dass mehr als ein Zehntel der Unterzeichner aus einem einzigen Gebiet kommen. Der Verfassungsrat erstellt die offizielle Liste. Ein im November angekündigtes Sponsoring-Versprechen ist nicht gültig.

Der Kongress der Bürgermeister vom 24. bis 26. November in Paris bietet das nächste nationale Treffen mit lokalen gewählten Vertretern an. Sein Programm umfasst die Finanzierung und den Spielraum für die Gemeinden: Es wird keine Sponsoring-Abstimmung oder eine Vorwahl sein. Im Dezember werden die Konsultationen der Grünen und der Grünen ein erstes überprüfbares Ergebnis auf der Linken liefern. In diesem Stadium sind diese Fristen präziser als die Koalitionskonturen.

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