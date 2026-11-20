Im Libanon reicht es nicht aus, einen Fall an den Justizrat zu verweisen, um die Angelegenheit vor dieses Gericht zu bringen. Ein vom Ministerrat angenommenes Dekret ist notwendig. Diese Entschlüsselung unterscheidet die Entfernungsentscheidung, die Untersuchung und das Urteil, ohne eine neue Übertragung anzukündigen oder die individuellen Verantwortlichkeiten der Personen vorwegzunehmen.

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Die Forderung, dass ein Fall an den Justizrat verwiesen wird, reicht nicht aus, um ihn vorzubringen. Im Libanon erfordert der Verweis auf diese außergewöhnliche Rechtsprechung ein vom Ministerrat verabschiedetes Dekret. Diese Entscheidung ist von der Untersuchung und dem Urteil zu unterscheiden, die in einen anderen Kontext eingreifen.

In einem sensiblen Fall kann der Antrag auf Änderung der Gerichtsbarkeit zu einem politischen Thema werden, das so sichtbar ist wie die Untersuchung selbst. Es allein erzeugt jedoch nicht die Übertragung der Datei. Das Vorhandensein einer öffentlichen Erklärung, eines Familienaufrufs oder einer parteilichen Haltung ermöglicht es nicht, die Entlassung anzukündigen.

Ein Dekret, keine bloße Ankündigung

Das Justizministerium weist darauf hin, dass der Justizrat durch einen Erlass des Ministerrats beschlagnahmt wird. Ihre Zuständigkeit umfasst Verbrechen gegen die staatliche Sicherheit und bestimmte Straftaten der öffentlichen Sicherheit. Es stellt kein Gericht dar, dass jeder Beschwerdeführer frei wählen könnte, eine alternative Behandlung seines Falls zu erhalten.

Eine von der Libanesischen Universität veröffentlichte juristische Studie legt die Konsequenz dieser Regel dar: Der Rat befasst sich nicht mit sich selbst. In Ermangelung des erforderlichen Dekrets verbleibt die Zuständigkeit gemäß den geltenden Regeln bei den ordentlichen oder Militärgerichten. Andererseits stellt die Abschiebungsanordnung die Handlung dar, die die Übertragung der betreffenden Verfahren ermöglicht. Um eine tatsächliche Änderung zu identifizieren, ist es daher notwendig, diesen Rechtsakt und seinen Geltungsbereich zu prüfen, nicht nur die angekündigte Absicht, ihn zu erhalten.

Entlastung löst keine Schuld

Sobald der Fall abgewiesen wird, wird ein Richter für die Untersuchung gemäß den mit dem Justizministerium und dem Hohen Rat der Justiz festgelegten Verfahren ernannt. Dieser Untersuchungsrichter wird nicht mit der für die Verhandlung zuständigen Ausbildung verwechselt. Die Untersuchung kann zur Entlassung oder Anklage führen, gefolgt von einer Befassung des Rates.

Der Rat wird vom ersten Präsidenten des Kassationsgerichts geleitet und besteht aus vier weiteren Richtern dieses Gerichts. Das Ministerium erinnert daran, dass Abhilfemaßnahmen gegen seine Entscheidungen besonders begrenzt sind, mit Ausnahmen für Einspruch und Überprüfung. Der Gerichtsstandswechsel ist daher nicht auf eine Titeländerung beschränkt: er leitet einen bestimmten Verfahrensweg ein.

Zwei Entscheidungen nicht zu verwechseln

Die Exekutive entscheidet rechtlich über die Entlassung; Er spricht jedoch keinen Satz aus. Unterstellte Tatsachen, individuelle Verantwortlichkeiten und Beweismittel bleiben im Gerichtsverfahren zu prüfen. Eine Bestellung als formelles Schuldeingeständnis zu beschreiben, wäre so ungenau, als einen Antrag auf eine Bestellung als bereits abgeschlossene Übertragung zu stellen.

Dieses Leseraster gilt für alle Angelegenheiten, die in der öffentlichen Debatte angesprochen werden. Bevor auf die Überweisung Bezug genommen wird, bleibt die entscheidende Information die Existenz des Entfernungsbefehls. Bevor wir über Schuld reden, brauchen wir eine Gerichtsentscheidung, die aufklärt.

Cover: Beirut Courthouse, Libnanews Archiv. Datum und Fotograf nicht informiert. Allgemeine Illustration, kein Publikum vertreten.

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