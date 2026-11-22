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UN-Experten dokumentierten Evakuierungsmeldungen, die Menschen, die taub oder schwerhörig waren, nicht rechtzeitig verstehen konnten. In Gaza hebt eine Atfaluna-Umfrage ein zweites Hindernis hervor: Unter den befragten Behinderten beschreiben fast neun von zehn ihre Unterkunft als gefährlich, unzureichend oder unzugänglich. Vorgewarnt zu sein und in der Lage zu sein, sich zu schützen, sind zwei verschiedene Probleme.

Eine gesendete Ausschreibung ist nicht unbedingt eine empfangene Ausschreibung

In Gaza erfüllt eine mündliche Erklärung nicht ihre Rolle für eine Person, die sie nicht hören kann. Eine schriftliche Nachricht kann dieses Hindernis beseitigen, aber es ist nicht immer genug: Es muss immer noch rechtzeitig, verständlich und deutlich sein, was die Person tun soll. Der Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen stellte 2025 fest, dass Warnsysteme und Evakuierungen Menschen mit Behinderungen nicht zuverlässig schützen. Er erhielt Warnungen vor unzugänglichen Warnungen an Personen mit Hör- oder Sehbehinderung, auch wenn Anweisungen schriftlich erteilt wurden.

Vor dem Ausschuss forderten die Weltföderation der Gehörlosen und die Palästinensische Union der Gehörlosen eine frühzeitige Warnung in palästinensischer Gebärdensprache. Das ist wichtig: Untertitel, schlichte arabische und palästinensische Gebärdensprache erfüllen unterschiedliche Bedürfnisse. Sie können sich gegenseitig ergänzen, ohne austauschbar zu sein. Atfaluna unterrichtet diese Sprache bereits für Familien und Fachkräfte, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Bildung und soziale Unterstützung. Dieses Ausbildungsprogramm ist jedoch kein Alarmsystem, das im gesamten Gazastreifen eingesetzt wird.

Reisen kann auch ein Kommunikationsmittel berauben

In seiner multisektoralen Bewertung von 2026 berichtete Atfaluna, dass 97,6% der Haushalte in seiner Umfrage mindestens einmal vertrieben wurden. Von den befragten Menschen mit Behinderungen hatten 83% aufgrund der Reise den Zugang zu ihren technischen Hilfsmitteln verloren. Diese Zahl umfasst verschiedene Arten von Behinderungen und Ausrüstung. Er sagt nicht, dass 83% der Gehörlosen Hörgeräte verloren haben, und weiß nicht, wie viele von ihnen eine Warnung verpasst haben.

Andererseits geben die Ergebnisse Aufschluss darüber, was sich während einer Reise ändert: Eine Person kann den Zugang zu Ausrüstung verlieren, die es ihr ermöglicht, mit den Rettungsteams zu kommunizieren, aber auch den Kontakt zu Verwandten, die Anweisungen weitergeleitet haben. Ein Telefonalarm, ein Gebärdensprachenvideo und ein menschliches Relais haben nicht die gleichen Einschränkungen. Video zum Beispiel kann eine Aussage für seine Empfänger verständlicher machen, aber es bleibt unbrauchbar, wenn die Verbindung es nicht erlaubt, geladen zu werden. Ein Näherungsrelais kann nützlich sein, wenn das Telefon nicht funktioniert, ohne eine Garantie, dass es vertriebene Personen mehrmals erreichen kann.

Im September 2026 berichtete das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) über weitere Arbeiten zur Verbesserung der Sicherheitskommunikation seiner Partner in Gaza. Diese Arbeit betrifft Hilfsorganisationen: Sie zeigt nicht, dass Haushalte eine zuverlässige Verbindung haben oder dass ein zugängliches Warnsystem für sie funktioniert.

Die Möglichkeit der Ausreise hängt auch vom Ankunftsort ab

Atfaluna berichtete, dass 88,4 Prozent der befragten Menschen mit Behinderungen ihre Unterkunft als gefährlich, unzureichend oder unzugänglich ansahen. Die Umfrage kombiniert diese drei Schwierigkeiten mit dem gleichen Ergebnis: Sie isoliert weder den Anteil der Unterkünfte, deren physischer Zugang unmöglich war, noch macht sie eine Schätzung für die gesamte Bevölkerung. Es zeigt jedoch, warum rechtzeitige Informationen nicht ausreichen. Ein Ort kann in einer Mitteilung angegeben werden, ohne für die Person, die gehen muss, zugänglich zu sein oder ohne der Person zu erlauben, mit denen zu kommunizieren, die ihn erhalten.

Am 18. November identifizierte das OCHA die Verteilung von Unterkunftsgegenständen an mehr als 17.000 Haushalte in seinem Interventionsbericht und berichtete über Aktivitäten zur Inklusion von Behinderungen. Das Dokument gibt nicht die Anzahl der Unterkünfte mit Gebärdensprache oder einem zugänglichen Evakuierungsprotokoll an. Es informiert über die humanitäre Antwort, nicht über die Fähigkeit eines bestimmten Unterschlupfs, jemanden unterzubringen.

Die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen unterscheidet auch zwischen Schutz in Notsituationen und Zugang zu Informationen. Um die Wirksamkeit einer Warnung in Gaza zu bewerten, reicht es daher nicht aus, die Anzahl der gesendeten Nachrichten zu zählen. Es ist auch wichtig zu wissen, wie viele Menschen sie rechtzeitig verstanden haben und wie viele einen geeigneten Ort erreichen konnten. Die konsultierten öffentlichen Daten enthalten diese beiden Maßnahmen nicht für das gesamte Hoheitsgebiet.

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