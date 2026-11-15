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Wer bestellt bei der Bank des Libanon
30 Jahre lang führte nur ein Mann die Bank des Libanon. Heute schafft das Bankenabwicklungsgesetz ein zweites Entscheidungszentrum. Wer hat das letzte Wort im Falle einer Blockade?
Zum Programm:
Riad Salamé, Gouverneur von 1993 bis 2023
Karim Souaid, Gouverneur seit April 2025
Der Zentralrat und der Rat der Höheren Resolution
Die Berufung von Präsident Aoun gegen Artikel 3
IWF bewertet jede Änderung
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