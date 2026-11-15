Essentials in 5 Minuten: 15. November, 18 Uhr

Der Südlibanon bleibt an diesem Sonntag, dem 15. November, unter Spannung, mit Explosionen, die Haddatha gemeldet wurden, und einem Überfall, der Kfar Tebnit gemeldet wurde. Rai fordert konkrete Ergebnisse in den Verhandlungen. In Gaza wurde der Tod des Führers der Rafah-Brigade von der Hamas und Israel bestätigt. Bahrain fordert den Sicherheitsrat nach den iranischen Angriffen auf. Das IKRK bestätigt 600 Freilassungen im Jemen. Diplomatische Treffen in Islamabad, Muscat und Brüssel werden ohne neue Vereinbarung angekündigt.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Explosionen wurden Haddatha nach einem Überfall berichtet, der Kfar Tebnit gemeldet wurde. Rai fordert Ergebnisse aus den Verhandlungen über den Südlibanon. In Gaza bestätigen Hamas und Israel den Tod des Kommandanten der Rafah-Brigade. Bahrain fordert eine Reaktion des Sicherheitsrates auf die iranischen Angriffe. Im Jemen bestätigte das IKRK die Freilassung von 600 Gefangenen.

Essentials in 5 Minuten, Ausgabe von 18 Uhr Sonntag, 15. November 2026, Beirut Zeit. Dieser Punkt unterscheidet die Fakten des Tages vom vorherigen Kontext. Militärische Ankündigungen, beanspruchte Verantwortlichkeiten und unvollständige Bilanzen bleiben ihren Tätern zugeschrieben.

Essentials in 5 Minuten: Haddatha und Kfar Tebnit

Dynamiting Operationen werden diesen Sonntag in Haddatha, Bint Jbeil Bezirk berichtet. Eine Kopie der libanesischen offiziellen Agentur Bulletin wurde um 1406 Stunden Beirut Zeit veröffentlicht. Ein Fernsehkorrespondent hatte bereits von einer Explosion berichtet, die der israelischen Armee und den Panzerbewegungen in einer Punktübertragung von 1220 Stunden zugeschrieben wurde.

Diese Stunden entsprechen den Veröffentlichungen, nicht den festgelegten Stunden der Tatsache. Die verfügbaren Informationen geben nicht die genauen Ziele, das Ausmaß des Schadens oder eine menschliche Bewertung an. Die verschiedenen Berichte werden nicht addiert, um eine Anzahl von Explosionen zu berechnen. Sie betreffen diesen Sonntag, nicht das Artilleriefeuer, das am Freitag in der Gegend gemeldet wurde.

In Kfar Tebnit, Bezirk Nabatiyah, wurde am Morgen ein Überfall gemeldet. Die Berichte, die bei 1042 Stunden und 1045 Stunden veröffentlicht wurden, sind der israelischen Luftfahrt zuzuschreiben. Auch hier wird in den untersuchten Posten keine konsolidierte Bilanz aufgestellt. Das Fehlen einer veröffentlichten Bilanz bedeutet nicht das Fehlen eines Schadens.

Rai fordert messbaren Frieden im Süden

In Bkerké forderte Béchara Rai, dass die Verhandlungen zu konkreten Ergebnissen für die Bewohner des Südlibanon führen sollten. In seiner Sonntagspredigt verband der maronitische Patriarch die Suche nach dauerhaftem Frieden mit der Stärkung der Armee. Er äußerte seine Angst vor einer erweiterten israelischen Siedlung in bestimmten Gebieten, ohne eine neue territoriale Vereinbarung anzukündigen.

Rai befürchtet auch ein Sicherheitsvakuum im Zusammenhang mit dem Rückzug von UNIFIL. Sie verteidigt eine einzige nationale Behörde für Waffen und Entscheidungen über Krieg und Frieden. Auf nationaler Ebene forderte er Finanzreformen, die die Einleger und die Kontinuität der Institutionen erhalten. Seine Intervention beschreibt keinen neuen Bankrückzahlungsmechanismus.

Die internationale Frage bleibt offen. Am Samstag, den 14. November, bat Joseph Aoun Amina Mohammed, den stellvertretenden Generalsekretär der Vereinten Nationen, eine Pause im Süden zu vermeiden. Der Präsident befürwortet die Erneuerung der UNIFIL; ansonsten will er einen Übergang oder eine Lösung unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen. Diese Forderung ist kein Beschluss des Sicherheitsrates.

Gaza: Führer der Rafah-Brigade bestätigt tot

Die Hamas und die israelische Armee bestätigten am Sonntag den Tod von Samir Mahmoud Hassan Abu Younis, dem Kommandanten der Rafah-Brigade. Die al-Qassam-Brigaden führen am Samstagabend einen israelischen Angriff im südlichen Gazastreifen durch. Lokale Berichte legen den Angriff auf al-Mawasi, westlich von Khan Yunes. Seine Rolle als Rafahs Kommandant bedeutet daher nicht, dass der Angriff in dieser Stadt stattfand.

Nach Angaben der israelischen Armee hatte Abu Younis die Brigade seit etwa zwei Monaten geführt. Er war Nachfolger von Nael Abu Obeid, der am 15. September getötet wurde. Die Hamas präsentiert ihn auch als Mitglied des Allgemeinen Militärrats ihres bewaffneten Flügels. Beide Seiten weisen ihm operative Verantwortung zu, aber ihre Anschuldigungen und biographischen Berichte sind keine unabhängige Untersuchung.

Die konsultierten Informationen erlauben keine vollständige Bewertung der vom Streik betroffenen Personen. Diese Operation unterscheidet sich von der, die am Donnerstag gegen das Nasser-Krankenhaus durchgeführt wurde, wo Israel bekannt gab, dass es den Befehlshaber der Khan Yunes-Brigade ins Visier nahm. Die Bestätigung von Abu Younis liefert keine Informationen über das Schicksal dieses anderen Beamten.

Bahrain fordert Reaktion des Sicherheitsrates

Das bahrainische Außenministerium verurteilt den Drohnenangriff vom 15. November. Er behauptet, dass die Luftverteidigung abgefangen und zerstört das Flugzeug im Luftraum des Königreichs. Manama fordert den Sicherheitsrat auf, diese Angriffe zu verurteilen und die Resolution 2817 durchzusetzen. Er beruft sich auch auf sein Recht auf Selbstverteidigung.

Die iranischen Revolutionsgarden fordern separat die Entsendung von sechs Drohnen gegen ein amerikanisches Radar nach Al-Riffa. Diese Zahl bleibt die des iranischen Anspruchs. In den untersuchten Dokumenten wird unabhängig voneinander kein Radarschaden festgestellt. Es sollte nicht mit den beiden Drohnen verwechselt werden, die am Freitag, den 13. November, als abgefangen angekündigt wurden.

Katar verurteilte am Sonntag die Fortsetzung der iranischen Angriffe gegen Bahrain. Sein Außenministerium beschrieb sie als eine Verletzung der Souveränität des Königreichs. Doha glaubt auch, dass sie diplomatische Bemühungen zur Eindämmung regionaler Spannungen erschweren.

Araghchi in Pakistan erwartet, dann Oman

Der iranische Diplomat Esmaeil Baghaei gibt die Teilnahme von Abbas Araghchi an einem Ministertreffen in Islamabad am Montag, den 16. November bekannt. Die zehn Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit sollten über Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit diskutieren. Die Vertreibung ist Teil des Kalenders dieser regionalen Organisation.

Der iranische Minister wird dann am Dienstag, den 17. November, Muscat zu Konsultationen mit seinem omanischen Amtskollegen besuchen. Die Ankündigung spezifiziert kein Treffen mit amerikanischen Vertretern. Es reicht daher nicht aus, die direkten Verhandlungen zwischen Teheran und Washington wieder aufzunehmen.

Jemen: 600 Gefangene in Sanaa freigelassen

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bestätigt, dass am Sonntag 600 Personen im Zusammenhang mit dem Jemen-Konflikt freigelassen wurden. Die Entscheidung ist einseitig und geht von den Behörden von Sanaa aus. Die Initiative wurde vom Nationalen Komitee für Gefangenenangelegenheiten ins Leben gerufen.

Vor ihrer Freilassung führten die Delegierten des IKRK private Interviews mit jedem der Gefangenen. Medizinisches Personal überwachte ihre Gesundheit und leistete gegebenenfalls zusätzliche Hilfe. Die Organisation leistete auch Rückkehrhilfe.

Das IKRK erklärt, dass diese Operation nicht unter das Stockholmer Abkommen fällt. Er wählte weder die freigelassenen Personen noch ihre Zahl. Diese Befreiung sollte daher nicht als verhandelter Austausch in diesem Rahmen dargestellt werden. Die Organisation erklärt, dass sie zur Verfügung steht, um weitere Freigaben, Transfers oder Rückführungen auf Antrag der Parteien zu ermöglichen.

Ukraine: Montag in Brüssel

Mark Rutte soll am Montag, den 16. November, eine ukrainische Delegation im NATO-Hauptquartier empfangen. Dazu gehören der Parlamentspräsident Rouslan Stefanchuk und Premierminister Serhii Koretsky. Die offizielle Mitteilung sieht keine Medienberichterstattung vor und gibt keine Vereinbarung zur Unterzeichnung bekannt.

Dieses Treffen findet nach dem europäischen Treffen in Dublin am Freitag, dem 13. November statt. António Costa bestätigte ein diplomatisches Team von EU-Institutionen und fünf Ländern: Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und Großbritannien. Die europäischen Staats- und Regierungschefs müssen den Finanzierungsbedarf der Ukraine für 2027 und über den 26. und 27. November hinaus untersuchen. Beträge und Entscheidungen müssen noch entschieden werden.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews