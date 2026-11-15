Diplom und Beschäftigung im Libanon: Messung der Lücke

Die Zahl von 56,6% der Ungeeignetheit zwischen Bildung und Beschäftigung, gemessen im Januar 2022, stellt keine Überqualifikationsrate dar. Die CAS-ILO-Umfrage unterscheidet zwischen denen mit einem höheren Niveau als die Position und denen mit einem niedrigeren Niveau. Es handelt sich nur um Arbeitnehmer. Diese Entschlüsselung trennt das Niveau und den Bereich der Ausbildung, Qualifikationen und Fähigkeiten und erklärt dann, warum ein Rückgang der Überbildung den Jobausstieg und nicht die bessere Integration von Absolventen begleiten kann.

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Im Januar 2022 entsprach das Bildungsniveau von 56,6% der Beschäftigten im Libanon nicht dem, was für ihre Position erforderlich ist, so die CAS-ILO-Umfrage. Dieses Ergebnis bedeutet nicht, dass mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer überqualifiziert waren. Die Lücke deckte zwei entgegengesetzte Situationen ab und war kein Test ihrer Fähigkeiten.

Die Kluft zwischen Diplom und Beschäftigung im Libanon wird oft durch das Wort « Downgrading » zusammengefasst. Die Umfrage des Zentralen Statistischen Amtes (CAS) und der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) vom Januar 2022 forderte eine genauere Lektüre. Es unterscheidet zwischen einem höheren Bildungsniveau als das, was die Position erfordert, und einem niedrigeren Niveau.

Die Gesamtzahl der Erwerbstätigen betrug 56,6%. Aber die erste Situation war 18,3 Prozent dieser Gruppe, verglichen mit 38,3 Prozent für die zweite. Die Angabe der Gesamtsumme als Überqualifikationsquote würde daher die Bedeutung des Ergebnisses umkehren.

Diese Bemerkungen betreffen den Januar 2022. Ihr Interesse ist es zu klären, was der Indikator misst und was er hinterlässt. Sie ermöglichen es nicht, den aktuellen Grad der Graduierung der Absolventen im Jahr 2026 bekannt zu geben.

Diplom und Beschäftigung: zwei Formen der Lücke

Die Unzulänglichkeit nach Bildungsniveau entsteht, wenn die Ausbildung der Person nicht dem für ihre Beschäftigung erforderlichen Niveau entspricht. Eine höhere Ebene beschreibt Überbildung im statistischen Sinne. Eine niedrigere Ebene beschreibt Unterbildung in Bezug auf die Position. Diese Begriffe vergleichen zwei Ebenen; sie machen kein globales Urteil über den Arbeiter.

Der Bericht unterscheidet auch die Unzulänglichkeit nach Studienbereich. Eine Person kann das erwartete Gradniveau besitzen, aber in einer anderen Spezialität. Auf der anderen Seite kann sie in ihrem Bereich mit einem Abschluss auf einer Ebene unter oder über dem Benchmark arbeiten.

Beide Dimensionen sind nicht austauschbar. Die Zahl von 56,6% bezieht sich auf die Differenz nach Bildungsniveau. Es sollte nicht verwendet werden, um die Anzahl der Personen zu quantifizieren, die ihre Spezialität geändert haben. Bei der Analyse der Studienfächer sollten spezielle Tabellen für den Ausbildungsbereich verwendet werden.

Der Handel unterscheidet sich selbst vom Arbeitgebersektor. Ein Buchhalter in einem Industrieunternehmen führt eine Buchhaltungstätigkeit innerhalb der Industrie aus. Die Klassifizierung seines Berufs und die seines Arbeitgebers liefern zwei verschiedene Informationen. Diese Unterscheidung ist wichtig, wenn man schaut, wo Diplome verwendet werden.

Der Gesamtanstieg erfolgte hauptsächlich von niedrigerem Niveau

Zwischen 2018-2019 und Januar 2022 stieg der Anteil der Erwerbstätigen mit einer Niveaudifferenz von 50% auf 56,6%. Die Überbildung sank jedoch von 24% auf 18,3%. Die Unterbildung im Vergleich zur Position stieg von 26% auf 38,3%.

Bildungsniveau im Verhältnis zur Position 2018–2019 Januar 2022 Höher als erforderlich 24,0 % 18,3% Niedriger als erforderlich 26,0 % 38,3% Alle zwei Varianzen 50,0 % 56,6 %

Nenner ist die erwerbstätige Bevölkerung, nicht alle Absolventen oder alle Personen im erwerbsfähigen Alter. Ein arbeitsloser Absolvent geht nicht in die Berechnung der Unzulänglichkeit seines Arbeitsplatzes ein, weil er keine Position innehat. Dieser Ausschluss ist in einer Zeit der Arbeitsplatzvernichtung entscheidend.

Der Rückgang der Überbildung zeigt daher nicht, dass Absolventen alle einen besseren Job gefunden haben. Einige haben den Job vielleicht verlassen. Möglicherweise haben andere den Arbeitsplatz gewechselt. Eine Veränderung des Anteils kann sich auch aus einer Veränderung der Zusammensetzung der noch beschäftigten Personen ergeben.

Der Bericht legt nahe, dass übergebildete Menschen ihre Arbeitsplätze relativ mehr verloren haben als diejenigen, die als untergebildet eingestuft werden. Diese Interpretation bleibt eine Erklärung der beobachteten Veränderung. Es verfolgt nicht die individuelle Flugbahn jedes Absolventen zwischen den beiden Umfragen.

Eine Qualifikation ist nicht die ganze Kompetenz

Das Diplom stellt eine formale Qualifikation dar. Fähigkeiten umfassen auch, was eine Person tatsächlich weiß. Erfahrung, berufliches Lernen und Weiterbildung können diese Fähigkeiten bereichern, ohne das Niveau des erworbenen Diploms sofort zu ändern.

Eine Person, die von der Position untergebildet ist, kann nützliche Erfahrung gewonnen haben. Das Bild beweist nicht, dass sie ihre Arbeit schlecht macht. Andererseits garantiert ein höherer Grad als der Job-Benchmark nicht die Beherrschung aller angeforderten Aufgaben.

Die Messung der tatsächlichen Fähigkeiten erfordert weitere Informationen. Dies kann eine Bewertung von Aufgaben, Know-how oder Schulungsbedarf sein. Eine Tabelle zum Vergleich des Bildungsniveaus ersetzt diesen Ansatz nicht. Sie ist ein Signal für den Zusammenhang zwischen formaler Ausbildung und Beschäftigung.

Gehaltsherabstufung ist ein anderes Thema. Ein Job kann dem Ausbildungsniveau entsprechen und eine niedrige Bezahlung bieten. Ein anderer kann weniger formale Qualifikationen mobilisieren und ein höheres Einkommen bieten. Ohne vergleichbare Lohndaten misst die Graduierungslücke keinen Einkommensverlust.

Beobachten Sie Job-Exits sowie Jobs

Um die Zukunft der Absolventen zu verfolgen, muss eine umfassende Maßnahme mehrere Sätze zusammenbringen. Es ist notwendig, diejenigen zu untersuchen, die arbeiten, diejenigen, die Arbeit suchen und diejenigen, die sich aus dem Arbeitsmarkt zurückziehen. Die Rate der Diskrepanzen zwischen den Beschäftigten reicht nicht aus, um all diese Flugbahnen zu beschreiben.

Es ist auch notwendig, zwischen wechselnden Arbeitsplätzen und wechselnden Ebenen der Verantwortung zu unterscheiden. Ein Mitarbeiter kann die gleiche Spezialität mit verschiedenen Aufgaben behalten. Ein anderes kann in einem neuen Feld verwendet werden. Beide Situationen erfordern detailliertere Informationen als der einzige höchste Grad.

Die Umfrage von 2022 umfasst 5.444 Haushalte und Einwohner von gewöhnlichem Wohnraum. Diejenigen, die das Land verlassen haben, sind keine Gruppe, die direkt durch diese Rate überwacht werden kann. Es wäre daher unbegründet, allein eine Reihe von Absolventen abzuziehen, die ausgewandert waren.

Eine neue Untersuchung könnte feststellen, ob sich die Varianzen seit Januar 2022 geändert haben. Um die Ausbildungswahl zu informieren, sollte sie die Unterscheidung zwischen Studienniveau und Studienfach beibehalten und sie dann zugänglichen Arbeitsplätzen näher bringen. Die Fähigkeiten tatsächlich mobilisiert und die Einnahmen würden ihre eigenen Beobachtungen erfordern.

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