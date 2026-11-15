Microdramas: Die Schlacht der Aufmerksamkeit auf Mobile

ReelShort hat lange mobile Benutzer behalten, aber Publikum und Loyalität bleiben ungleich. Die Daten von Omdia und der Adjust informieren diesen Markt.

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Episoden von ein bis zwei Minuten, gefilmt für einen vertikal gehaltenen Bildschirm, mit einer Intrige, die bei jeder Unterbrechung wiederbelebt wurde: Die Mikrodramen bauten einen bestimmten Markt auf dem Smartphone auf. Die 2026 veröffentlichten Zahlen zeigen einen intensiven Konsum bei ihren Nutzern, ohne zu zeigen, dass sie die großen Videoplattformen ersetzt haben.

ReelShort übertrifft Netflix auf einem bestimmten Indikator

In seiner Analyse vom 23. Februar 2026 betreibt Omdia die US-Mobilfunkdaten für das letzte Quartal 2025. ReelShort erreicht täglich 35,7 Minuten pro Nutzer, verglichen mit 24,8 Minuten für Netflix und 26,9 Minuten für Amazon Prime Video.

Der Vergleich betrifft mobile Anwendungen, nicht Fernseher oder alle Bildschirme. In diesem maße unterhält netflix ein viel größeres monatliches publikum: etwa 12 millionen aktive nutzer in den vereinigten staaten, verglichen mit 1,1 millionen für reelshorts. Intensität der Nutzung und Publikumsgröße erzählen somit zwei unterschiedliche Geschichten.

Omdia schätzt den Weltmarkt bis 2025 auf 11 Milliarden US-Dollar und prognostiziert bis 2026 14 Milliarden US-Dollar. Der letztgenannte Betrag bleibt eine Projektion, die mehrere Einnahmequellen abdeckt, nicht einen bereits verzeichneten Jahresumsatz.

Im Nahen Osten, viele kehrt in Anwendungen

Der 2026-Bericht von Adjust, basierend auf Daten von Januar 2025 bis März 2026, wirft weiteres Licht auf. In seiner Stichprobe erreichte die Region Naher Osten und Nordafrika am dreißigsten Tag nach der Installation 6,48 Sitzungen pro Benutzer, der höchste Wert der Regionen im Vergleich.

Diese häufigen Rückgaben bedeuten jedoch nicht, dass alle Downloads zu nachhaltigen Gewohnheiten werden. Weltweit beträgt das Verhältnis 15 Prozent Retention am ersten Tag und 2 Prozent Retention am 30. Tag. Die Verpflichtung der verbleibenden Nutzer sollte nicht denjenigen zugeschrieben werden, die die Anwendung aufgegeben haben.

Ein vorsichtiger Markt, kein garantiertes Rezept

Die Daten von forAdjust werden aus den vom Unternehmen verfolgten Anwendungen aggregiert und anonymisiert. Sie decken nicht unbedingt den gesamten Markt ab. Der Bericht unterscheidet auch Einnahmen pro Benutzer und Häufigkeit der Sitzungen: Eine stark konsultierte Anwendung monetarisiert nicht automatisch jeden Besuch auf derselben Ebene.

Für Produzenten und Werbetreibende übersteigen die Einsätze somit die Anzahl der Downloads. Es besteht darin, ein Publikum zurückzubringen und diese Loyalität zu finanzieren. Verfügbare Vergleiche beschreiben definierte Märkte und Perioden; Sie versprechen nicht die gleichen Anhörungen oder Einnahmen für eine zukünftige libanesische Serie.

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