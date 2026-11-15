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Libnanews Journal 15. November 2026 — 18 Uhr

Südlibanon: Explosionen in Haddatha gemeldet. In Bkerké fordert Rai konkrete Ergebnisse. In Gaza wird der Tod des Rafah-Kommandanten von beiden Seiten bestätigt. Im Jemen wurden 600 Gefangene in Sana ‘a. Libnanews, 15. November 2026, mit den Fakten und ihren Grenzen freigelassen. Auf dem Bildschirm identifizierte Bilder archivieren.

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