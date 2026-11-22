Theo Arribagé und Albano Olivetti gewannen zweimal beim ATP-Finale in Turin gegen Marcelo Arévalo und Mate Pavić. Die Franzosen, die in der Gruppenphase vom gleichen Paar geschlagen wurden, stürzten das Finale beim Super Tie-Break. Sie gewannen ihren siebten Titel zusammen auf der Rennstrecke im Jahr 2026.

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Theo Arribagé und Albano Olivetti gewannen zweimal das ATP-Finale am Sonntag, den 22. November in Turin. Die beiden Franzosen besiegten den salvadorianischen Marcelo Arévalo und den kroatischen Mate Pavić im Finale: 3-6, 7-6 (7-2), dann 10-6 beim Super Tie-Break. Sie gewannen das End-of-Season-Turnier von ihrer ersten Teilnahme zusammen.

Die Rache nach einer Henne Niederlage

Arévalo und Pavić schlugen die Franzosen in ihrem ersten Gruppenspiel. Am Sonntag in der Inalpi Arena nahmen die Nummer vier Serienköpfe erneut den ersten Satz. Arribé und Olivetti, die sechste Führung, warteten auf das entscheidende Spiel des zweiten Satzes. Führte 2-1 in diesem entscheidenden Spiel, gewannen sie die nächsten sechs Punkte, dann die ersten vier des Super Tie-Break. Dieser letzte Start gab ihnen den Vorteil bis zur erfolgreichen Rückkehr des Arribé, der das Treffen schloss.

Es war nicht ihr erstes Hitmatch in Turin. Im Halbfinale retteten sie sich drei Spielbälle in Folge gegen die Deutschen Kevin Krawietz und Tim Pütz. Im Finale gewannen sie laut Turnierstatistik auch 42 der 48 Punkte, die hinter ihrem ersten Ball gespielt wurden.

Ein siebter Titel zusammen im Jahr 2026

Das Duo begann im Oktober 2025 zusammen zu spielen. Vor Turin hatte er in dieser Saison sechs Turniere auf dem Hauptkurs gewonnen: Auckland, Montpellier, Dallas, Halle, Mallorca und Basel. Arribé und Olivetti gewannen ihren Platz beim ATP Finale beim Masters 1000 in Paris. Sie waren das erste rein französische Paar, das das Turnier seit Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut gewann, die 2021 in Turin ausgezeichnet wurden.

Das Ergebnis ist die Tabelle des Doppelgängers, die sich von der einfachen unterscheidet. Die ATP gibt bekannt, dass Olivetti in der am Montag veröffentlichten Einzeldoppelwertung den 12. Platz und Arribéé den 13. Platz erreichen muss, die besten Ränge, die von ihrer Karriere erwartet werden.

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