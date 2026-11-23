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Am 4. Dezember sollte La Wisdom Al Akhaa im Fouad-Chehab-Stadion in Jounieh empfangen, so das Ticketbüro des libanesischen Fußballverbands. Die Fans der Basketball-Sektion der Männer haben eine Plattform für den Club, um sich in Ghazir zu treffen. Die Teams haben den gleichen Namen, aber das Publikum geht nicht durch die gleiche Schaltung, um ihre Sitze zu kaufen.

Zwei Kreisläufe, nicht zwei Umsätze

Die Bundesfußballplattform bringt die Treffen mehrerer Vereine und Stadien zusammen. Sie präsentierte auch La Wisdoms Spiel bei der Nejmeh in Beirut am 29. November. Im Basketball beschreibt der OMT-Anbieter einen weiteren Kurs für Spiele in Ghazir: die Wahl am Ticketschalter des Clubs, dann die Zahlung über seine App oder das Verkaufsstellennetz. Das Vorhandensein eines dedizierten Ticketing-Services zeigt nicht die Füllrate oder den Anteil an, der an den Club geht. Ein Kalenderdatum ist kein eingelöstes Rezept.

Der regionale Kalender sieht zusätzliche Ausgaben vor

Finalist der West Asia Super League am 4. Oktober in Zouk Mikael, verlor La Wisdom 75-67 gegen Al Riyadi. Die FIBA plant, die nächste Ausgabe im Dezember mit Gruppen von Golf- und westasiatischen Clubs zu starten. In dem vorgestellten Format müssen die Teilnehmer fünf Heimgruppenspiele und fünf draußen spielen. Dies bietet Termine zum Verkauf und erfordert Reisen. Das Format erlaubt es nicht, den finanziellen Saldo für einen Club zu verschlüsseln, und der für La Wisdom spezifische Zeitplan muss noch bestätigt werden.

Was die Konten vergleichen würden

Der Vergleich der beiden Abschnitte bedeutet, dass die Einnahmen nach der Ticketing-Abteilung tatsächlich einbehalten werden. Sponsoring, mögliche Senderechte und Zimmer-, Stadion- oder Reisekosten müssen ebenfalls gemessen werden. Diese Zahlen sind in der Verkaufskanaldokumentation nicht enthalten. Es gibt daher in diesen Dokumenten nichts, was festlegt, dass ein Abschnitt den anderen finanziert. Beide Ticketing-Routen sind überprüfbar; die Gewinne von jedem sind nicht von diesen nur Münzen.

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