Ein russischer Angriff tötete laut dem Interimsführer der Region drei Menschen in Zaporijjia. Das betroffene Gebäude beherbergte eine Privatklinik, die nicht funktionierte. Die Rettung nahm einen Verletzten heraus und enthielt das Feuer. Diese Einschätzung unterscheidet sich von der der Anschläge vom Sonntag in der Nähe von Kiew.

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Drei Menschen wurden am Montag, den 23. November, in Zaporijjia nach einem russischen Angriff auf ein Gebäude getötet, in dem bei der Festnahme eine Privatklinik untergebracht war, so der vorläufige Leiter der Regionalverwaltung, Mykhailo Semikin. Ein Verwundeter wurde aus dem Gebäude entfernt und durch die Rettung versorgt.

Eine Klinik, die nicht im Dienst war

Semikine gab in einer ersten Nachricht bekannt, dass ein Streik das Gebäude getroffen hatte. Er berichtete dann von drei Todesfällen und berichtete, dass die Rettung das Feuer begrenzt hatte. Der Bericht spezifiziert nicht die Identität der Opfer oder was sie im Gebäude taten. Es gibt keine Möglichkeit, sie als Patienten zu bezeichnen.

Ein Rettungshelfer vor Ort berichtete, dass seine Kollegen einen Mann evakuiert hätten, der verbrannt worden sei und ihn den Betreuern anvertraut hätten. Die Forschung wurde zum Zeitpunkt der ersten Berichte fortgesetzt. Der Bericht deckt diesen Streik ab und enthält keine Opfer anderer gemeldeter Angriffe in der Stadt.

Eine separate Bewertung der Region Kiew

Zaporijjia liegt im Südosten der Ukraine. Dieser Streik unterscheidet sich von denen, die das Gebiet Kiew am Sonntag getroffen haben, wo die Regionalverwaltung vierzehn Tote verzeichnete, elf davon in Dymer. Beide Bewertungen wurden von den lokalen Behörden separat erstellt.

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