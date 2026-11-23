Der Iran begann am 22. November mit der Rationierung von Strom, da es nach Angaben von Tavanir keinen ausreichenden Brennstoff für seine Kraftwerke gab. Aber das Land litt bereits lange vor dem Konflikt von 2026 unter wiederkehrenden Kürzungen. Die US-Energieinformationsbehörde und die Bilanzen der Weltbank zeigen, warum die Menge an Gas nicht ausreicht, um die ganzjährige Stromversorgung zu gewährleisten.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der Iran begann am 22. November mit der Rationierung von Strom, da es nach Angaben von Tavanir keinen ausreichenden Brennstoff für seine Kraftwerke gab. Aber das Land litt bereits lange vor dem Konflikt von 2026 unter wiederkehrenden Kürzungen. Die US-Energieinformationsbehörde und die Bilanzen der Weltbank zeigen, warum die Menge an Gas nicht ausreicht, um die ganzjährige Stromversorgung zu gewährleisten.

Sommerpausen lange vor den Schwierigkeiten des Winters

Im Jahr 2022 lieferte Erdgas 85% der iranischen Stromerzeugung, so die im Oktober 2024 von der US Energy Information Agency veröffentlichte Bilanz. Es ist ein Anteil des in diesem Jahr produzierten Stroms, nicht ein Maß für die aktuelle Kapazität oder Gasverfügbarkeit im November 2026.

Die gleiche Bilanz meldete seit 2020 fast jeden Sommer Wendeschnitte für Haushalte und Industrien. Bis zum Sommerhoch von 2023 hatte die Nachfrage 12 Gigawatt des verfügbaren Angebots überschritten. Es ist eine Stromlücke in einer Zeit des hohen Verbrauchs, nicht eine jährliche Menge an Strom fehlt oder eine Zahl für den aktuellen Winter.

Die Alterung einiger Geräte und Unterinvestitionen haben bereits die tatsächlich verfügbaren Kapazitäten verringert. Im April 2025 beschrieb die Weltbank auch häufige Unterbrechungen bei Gas und Strom und ihre Folgen für die Nicht-Öl-Produktion. Diese Diagnosen gehen dem heute von den Behörden geltend gemachten Schaden voraus.

Im Winter verlangen Heiz- und Kraftwerke die gleiche Ressource

Strom fehlt im Sommer, wenn das Netz einen hohen Bedarf aufnehmen muss. Im Winter kommt ein weiterer Druck hinzu: Haushalte und Unternehmen verbrauchen mehr Gas zum Aufheizen. Die Speicherkapazität reichte nicht aus, um auf saisonale Schwankungen in der Bilanz 2024 zu reagieren. Daher garantiert das Halten von Reserven im Keller nicht, dass die Pflanzen zu gegebener Zeit den gesamten benötigten Brennstoff erhalten.

Präsident Massoud Pezeshkian führte einen Teil der Schwierigkeiten des Winters auf die Schäden an der Gasinfrastruktur zurück. Die Weltbank stellte im Oktober 2026 fest, dass der Krieg die Produktionskapazität reduziert hatte, einschließlich Schäden an der Energieinfrastruktur. Weder diese Feststellung noch Tavanirs Ankündigung können den Anteil der Kürzungen im November beziffern, der auf diesen Schaden zurückzuführen ist, anstatt auf frühere Ungleichgewichte.

Dies würde es ermöglichen, die Wirkung der Rationierung zu beurteilen

Der angekündigte Ausschlussplan enthält Informationen über ein geplantes Regime, nicht über tatsächlich verteilten Strom. Um festzustellen, ob sich die Situation verbessert, sollten im gleichen Zeitraum Zahlen über die verfügbare Produktion, das Gesamtangebot der Anlagen und die tatsächliche Dauer der Unterbrechungen verfügbar sein. Die konsultierten Erklärungen enthalten diese Einschätzung noch nicht. Die Zahlen von 2022 und 2023 erklären die Fragilität des Vorkriegssystems; sie ersetzen nicht die Maßnahmen des Winters 2026.

Teheraner Gebäude, die im September 2011 vom Milad Tower aus gesehen wurden, haben nichts mit den im November 2026 angekündigten Kürzungen zu tun. Simisa / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews