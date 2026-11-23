Das Janoubona-Verzeichnis bezieht sich auf Unternehmen, Handwerker und Dienstleistungen im Südlibanon, einschließlich Aktivitäten, die nach einer Reise fortgesetzt werden. Wie man die Aufzeichnungen einsieht, sich registriert und direkt mit einem Verkäufer umgeht.

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Ein kleines Unternehmen im Südlibanon, das nach einer Reise weiterarbeitet, hat möglicherweise sein Know-how behalten, ohne seine Kundschaft zu behalten. Janoubona, ein Verzeichnis, das am 23. Oktober von Freiwilligen aus dem Süden ins Leben gerufen wurde, bietet ihr an, ihre Online-Aktivitäten zu präsentieren. Die Website ermöglicht auch Libanesen, die im Ausland leben, Produzenten oder Fachleute zu finden und zu kontaktieren.

Ein Verzeichnis für Trades, Trades und Services

Die öffentliche Website ist nicht auf Waren beschränkt. Neben Produkten und Shops gibt es Rubriken für Dienstleistungen, Berufsprofile und Stellenangebote. Unter den Seiten, die am 23. November verfügbar sind, präsentiert eine Buchhandlung eine Auswahl an Büchern, darunter Romane und Titel für Kinder. In Nabatiyé beschreibt ein anderes Blatt eine Gebäckaktivität zu Hause für Gelegenheiten. Diese Aufzeichnungen identifizieren eine Aktivität. Sie sagen nicht, ob ein bestimmter Artikel auf Lager ist oder ob eine Bestellung an eine bestimmte Adresse geliefert werden kann.

Die Site Map identifizierte am 23. November 202 separate Aktivitätsblattadressen. Diese Zählung misst, was aufgeführt ist, nicht die Anzahl der aktiven Unternehmen oder Verkäufe. Auch sollten die Faktenblätter, Produktseiten und Profile nicht so hinzugefügt werden, als wären sie so viele verschiedene Personen.

Ein offenes Fenster auch für diejenigen, die gehen mussten

Die Janoubona-Beamten erklären, dass sich die Initiative an Menschen richtet, die im Süden arbeiten, ohne dass sie im Zivilregister registriert werden müssen, sowie an Menschen aus dem Süden, die weiterhin in einer anderen Region arbeiten. Dies ermöglicht es beispielsweise einem Handwerker, der umgezogen ist und Aufträge zurücknimmt, bei Kunden erkennbar zu bleiben, die er im Shop nicht mehr sieht.

Nach Angaben der Beamten ist die Registrierung von Anbietern und Anbietern kostenlos und das Team überprüft die Informationen vor der Veröffentlichung. Sie beschreiben auch eine Regel, um der lokalen Produktion Vorrang einzuräumen: Ein importiertes Produkt sollte nicht vorgeschlagen werden, wenn es ein lokales Äquivalent gibt. Die öffentliche Konsultation ermöglicht es nicht, zu überprüfen, wie jedes Blatt überprüft wird. Für arbeitgeber wird das verzeichnis verwendet, um ein profil zu identifizieren; die bewerbung und einstellung werden dann direkt zwischen den parteien abgewickelt.

Vor der Bestellung aus dem Libanon oder aus dem Ausland

Nach Angaben der Manager organisiert sich die Bestellung durch direkten Kontakt mit dem Verkäufer. Wir haben keine Zahlung oder Lieferung getestet. Bevor Sie bezahlen, überprüfen Sie am besten, ob das Blatt auf dem neuesten Stand ist, fragen Sie nach dem Gesamtpreis und vereinbaren Sie die Lieferung des Produkts oder der Lieferung. Für eine Bestellung aus dem Ausland ist es notwendig, eine Rücknahme aus dem Libanon durch einen nahen Verwandten einer internationalen Sendung zu unterscheiden: Die Kosten, Fristen und Bedingungen können unterschiedlich sein, und die Website zeigt nicht, dass die Verkäufer im Ausland versenden.

Um sich zu registrieren, kann ein Händler oder Anbieter die offizielle Website überprüfen und welche Informationen angefordert werden, bevor er das Formular abgibt. Das Verfahren führt nicht zu Finanzhilfen oder Anordnungen. Es bietet eine Möglichkeit, Know-how zu finden und in Kontakt zu treten, wenn sich eine Geschäftsadresse oder ein Produktionsort geändert haben könnte.

Praktischer Standort:Janoubona (janoubona.net), öffentliches Verzeichnis auf Arabisch.

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