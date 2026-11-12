Wechselstuben: autorisierte Dienstleistungen im Libanon

Die libanesischen Austauschbüros haben seit September 2026 einen neu organisierten Rahmen. Die Entscheidung 13837 unterscheidet autorisierte Dienstleistungen nach Kategorien und hält eine klare Grenze zu Bankaktivitäten. Für den Kunden gibt es drei Audits: Akkreditierung, die vorgeschlagene Dienstleistung und die Bedingungen für die Überweisung von Mitteln. Bereits zugelassene Betriebe profitieren jedoch von einer Einhaltungsfrist. Die Entscheidung wurde am 18. August angenommen und ist im Amtsblatt vom 10. September 2026 enthalten. Es vereint die Bedingungen für die Gründung und den Betrieb von Deviseninstituten. Sein Inkrafttreten bedeutet nicht, dass jede Institution sofort alle erforderlichen Genehmigungen hat. Es macht auch keinen Devisenzähler zu einer Bank.

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Die libanesischen Austauschbüros haben seit September 2026 einen neu organisierten Rahmen. Die Entscheidung 13837 unterscheidet autorisierte Dienstleistungen nach Kategorien und hält eine klare Grenze zu Bankaktivitäten. Für den Kunden gibt es drei Audits: Akkreditierung, die vorgeschlagene Dienstleistung und die Bedingungen für die Überweisung von Mitteln. Bereits zugelassene Betriebe profitieren jedoch von einer Einhaltungsfrist.

Die Entscheidung wurde am 18. August angenommen und ist im Amtsblatt vom 10. September 2026 enthalten. Es vereint die Bedingungen für die Gründung und den Betrieb von Deviseninstituten. Sein Inkrafttreten bedeutet nicht, dass jede Institution sofort alle erforderlichen Genehmigungen hat. Es macht auch keinen Devisenzähler zu einer Bank.

Wechselstuben: autorisierte Kategorie prüfen

Der erste Benchmark ist die Notierung der Bank of Lebanon. Die Dokumente, Korrespondenz, Werbung und jede Website des Fachmanns müssen seine Registrierungsnummer angeben. Sie müssen auch die Kategorie der autorisierten Dienste angeben. Das Zeichen muss seinen genehmigten Namen tragen, ohne einen anderen Firmennamen.

Kategorien A und B können Währungen kaufen und verkaufen. Sie können auch Metallteile und Edelmetalle beeinflussen. Die Kategorie B beschränkt sich jedoch auf Edelmetalle mit einem Gewicht von weniger als 1.000 Gramm. Beide Kategorien können unter den in den Rechtstexten festgelegten Bedingungen als Beauftragte elektronischer Zahlungsdienstleister fungieren.

Kategorie A hat eine zusätzliche Möglichkeit: Marketing Prepaid-Bankkarten. Diese Tätigkeit unterliegt weiterhin der vorherigen Genehmigung und einem Vertrag mit einer Bank oder einem autorisierten Finanzinstitut. Die Karte muss im Namen des Inhabers von dieser Partnerinstitution ausgestellt werden. Die Börse wird daher nicht selbst zum Bankemittenten.

Kategorie Zu unterscheidende Tätigkeit Bestimmungsgrenze A Austausch, Edelmetalle und bestimmte ergänzende Dienstleistungen Besondere Bedingungen für Prepaid-Karten B Veränderung und Edelmetalle Edelmetalle mit weniger als 1000 g A1 Grenzüberschreitender Transport von Banknoten und Edelmetallen Zusätzliche Genehmigung für die Kategorie A A2 Übertragungen nach Hawala-Art Zusätzliche Genehmigung für die Kategorie A

Die Einträge A1 und A2 werden nicht automatisch von Kategorie A abgeleitet. Sie erfordern eine saubere Genehmigung, eine Kapitalerhöhung und die Zahlung der entsprechenden Gebühr. Ein zum Wechsel von Banknoten ermächtigtes Institut kann daher von dieser Tätigkeit kein allgemeines Recht auf Geldüberweisung abziehen.

Ein am Schalter verbleibender Betrag wird nicht zu einer Einzahlung

Die Vorschriften verbieten Devisengeschäften, Einzahlungen im Sinne des Currency and Credit Code zu erhalten. Es verbietet auch Werbung und die Eröffnung von temporären oder Übergangskonten. Profis können keinen Kredit anbieten, Fonds für ihre Kunden verwalten oder Kredite, Einrichtungen und Garantien gewähren.

Diese Trennung schützt das Verständnis der Operation. Ein Rabatt auf Tickets zum Kauf einer anderen Währung ist ein bestimmter Austausch. Es darf nicht als Einsparung beim Wechsler dargestellt werden. Abrechnungsbalancen zwischen Fachleuten sind auch eine spezifische Funktion. Sie stellen keine Bankkonten oder Kundeneinlagen dar.

Der Text verbietet es der Wechselstube auch, Bargeld direkt auf das Bankkonto ihres Kunden einzuzahlen. Es verbietet ihm, eine Vollmacht von letzterem anzunehmen. Die Existenz einer üblichen Beziehung oder eines bekannten Fensters hebt diese Grenzen nicht auf.

Der gebuchte Preis und die Lieferung von Tickets

Kauf- und Verkaufskurse müssen auf einem lesbaren Gerät sowie auf der möglichen Website des Fachmanns gut sichtbar bleiben. Sie müssen unmittelbar nach jeder Änderung aktualisiert werden. Artikel 17 betrifft die Differenz zwischen dem angezeigten Preis und dem angewandten Preis und sieht eine Ausnahme nur in einer für den Kunden günstigen Weise vor.

Vor der Übergabe von Bargeld kann der Kunde überprüfen, welche Spalte seiner Transaktion entspricht und welchen Betrag er erhalten wird. Der Kaufpreis einer Währung durch den Wechsler und sein Verkaufspreis an den Kunden beziehen sich nicht auf dieselbe Transaktion. Das Computersystem des Fachmanns muss die Ausstellung von nacheinander nummerierten Kauf- und Verkaufsbelegen ermöglichen.

Die Überweisung des Geschäftspartners erfolgt grundsätzlich unmittelbar bei einem Bargeld- oder Metallumtausch. Selbst bei einem A1-Betreiber bleibt dieses Prinzip bestehen, wenn der Kunde eine Einzelperson oder ein Handelsunternehmen ist. Eine bestimmte Frist von drei Arbeitstagen betrifft bestimmte professionelle Gegenparteien: Deviseninstitute, von der BDL zugelassene Institute oder Goldhändler. Diese Ausnahme erlaubt es nicht, Zahlungen an Einzelpersonen ohne Unterschied zu verschieben.

Schließlich verbieten die Vorschriften die Lieferung defekter oder beschädigter Tickets an Kunden. Ein Tausch beinhaltet daher auch die Kontrolle der erhaltenen Stückelungen, ihrer Höhe und ihres Status.

Identifikation ist Teil der Operation

Das Büro muss die Identität des Kunden überprüfen und die gebotene Sorgfalt anwenden. Sie muss eine Transaktion ablehnen, wenn sie die erforderliche Identifizierung nicht abschließen oder die Herkunft der Mittel nicht überprüfen kann, wenn eine solche Überprüfung erforderlich ist. Widersprüchliche oder unzureichende Informationen können das Verständnis des Zwecks der Transaktion verhindern.

Der Text verlangt, dass Aufzeichnungen, Dokumente und Daten mindestens 10 Jahre lang aufbewahrt werden. Sie sieht auch die Überwachung der Vorhaben und die Verpflichtungen gegenüber den zuständigen Behörden vor. Diese Anforderungen erlauben es nicht, die Änderung als anonymen Dienst darzustellen.

Ein Übergang läuft noch im November

Zuvor zugelassene Betriebe haben ab dem Datum der Entscheidung ein Jahr Zeit, den neuen Rahmen vollständig einzuhalten. Der Fall einer Kapitalerhöhung muss innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt eingereicht werden. Zusätzliche Fristen bleiben in Ausnahmefällen auf begründeten Antrag möglich.

Daher muss zwischen einer Verpflichtung aus der neuen Verordnung, der den bestehenden Unternehmern eingeräumten Frist und der individuellen Situation eines Betriebs unterschieden werden. Die allgemeinen Bestimmungen allein reichen nicht aus, um festzustellen, dass ein bestimmter Berufsangehöriger einen Verstoß begangen hat. Für ehemalige Hawala-Betreiber setzt der Text eine separate Dokumentationsfrist: 30. November 2026.

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