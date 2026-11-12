Shuman Farms feiert sein Erbe in HORECA Libanon

Shuman Farms feiert sein Geflügelerbe in HORECA Libanon am 11. November 2026 in Beirut. Laut seiner Pressemitteilung nahmen die Minister für Landwirtschaft und Industrie an dem Treffen teil, das von einer kulinarischen Demonstration des Küchenchefs Maroun Chedid um die Marke Vita Food SAL unterbrochen wurde.

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Kommuniqué von Shuman Farms, übermittelt am 12. November 2026.

Shuman Farms gibt bekannt, dass es am Mittwoch, den 11. November, in der Seaside Arena in Beirut eine Feier organisiert hat, die im Rahmen der 30. Ausgabe von HORECA Libanon durch sein « 70-jähriges » Geflügelerbe gekennzeichnet ist.

Laut der Pressemitteilung nahmen die Landwirtschaftsminister Nizar Hani und Industrieminister Joe Issa El Khoury neben den Generaldirektoren der beiden Ministerien Louis Lahoud und Adel Al Shabab an dem Treffen teil.

Eine kulinarische Demonstration von Maroun Chedid

Am Stand von Shuman Farms zubereitete und servierte Küchenchef Maroun Chedid eine Auswahl an Hühnergerichten der Marke. Das Unternehmen berichtete, dass es Mitglieder der Familie Shuman, den Verwaltungsrat und das Vita Food-Team sowie Kunden, Partner, Köche, Hoteliers und Gastronomen zusammengebracht habe.

Familiengeschichte begann in Bekaa

Shuman Farms wurde 1955 geboren, als Hassan Shuman, der Vater von Nabil Shuman, die Geflügelproduktion auf einer Farm im Bekaa-Tal startete. Die Marke wird jetzt von Vita Food SAL betrieben und beliefert nach Angaben des Unternehmens Haushalte, Supermärkte, Restaurants und Caterer im Libanon.

Mein Vater startete dieses Abenteuer 1955 in Bekaa. Heute sind wir stolz darauf, sein Vermächtnis mit Qualität, Rückverfolgbarkeit und Innovation im Mittelpunkt unseres Handelns zu verewigen, sagte Nabil Shuman, Geschäftsführer von Vita Food SAL, in der Pressemitteilung.

« Diese Feier ist auch eine Gelegenheit, unserem Shuman-Team, unseren Landwirten, unseren Kunden und unseren Partnern zu danken, deren Vertrauen es Shuman Farms ermöglicht hat, im Laufe der Jahre zu wachsen. »

Ein Sortiment für Haushalte und Fachleute

Das Unternehmen präsentiert eine Reihe von frischen ganzen Hühnern und Teilstücken für Haushalte und professionelle Küchen. Sie unterstreicht ihr Engagement für Qualität, Rückverfolgbarkeit und Innovation und stellt fest, dass ihr Standort Roumieh nach ISO 22000:2018 für ihren Frischgeflügelbetrieb zertifiziert ist.

Laut Shuman Farms werden die Produkte der Marke in großen Supermarktgeschäften im Libanon vertrieben und an Restaurants, Hotels und Caterer geliefert.

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