Armut im Libanon: Warum Zahlen auseinandergehen

Die Armutsraten im Libanon variieren je nach Datum, Bevölkerung und Methode. Eine monetäre Umfrage, ein multidimensionaler Index und ein Lebensmittelmaß beschreiben nicht dasselbe Phänomen. Diese Entschlüsselung erklärt die Unterschiede und Vorsichtsmaßnahmen, die vor einem Vergleich oder einer Schlussfolgerung zur aktuellen sozialen Situation notwendig sind.

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Die Debatte über die Armut im Libanon stellt Zahlen gegenüber, die sich zu widersprechen scheinen. Am 11. November berichtete An-Nahar mehrere Einschätzungen von Verletzlichkeit und Armut. Ihr Vergleich erfordert jedoch eine Voraussetzung: Wer wurde wann, auf welchem Territorium und an welcher Schwelle befragt. Ohne diese Informationen erzeugt die Bewegung von einem Prozentsatz zum anderen eine Illusion von Präzision.

Das Thema geht über die statistische Diskussion hinaus. Eine Rate wird verwendet, um den Bedarf zu schätzen, die Unterstützung zu zielen oder eine Politik zu beurteilen. Wenn es sich um eine andere Grundgesamtheit als die handelt, auf die es angewendet wird, kann die öffentliche Entscheidung Haushalte beiseite lassen oder einer Maßnahme eine Wirkung zuschreiben, die sie nicht gezeigt hat.

Die Zahl von 44% hat ein Datum und einen Umfang

Die von der Weltbank im Mai 2024 veröffentlichte Einschätzung zeigt eine Armutsquote von 44 Prozent im Jahr 2022 in den untersuchten Gebieten. Die Sammlung fand von Dezember 2022 bis Mai 2023 statt. Es umfasste Akkar, Beirut, Bekaa, Nordlibanon und den größten Teil des Libanon. Palästinenser, die in Lagern und Kundgebungen lebten, wurden von seinem Feld ausgeschlossen.

Der Bericht unterscheidet alle von der Umfrage erfassten Einwohner nur von libanesischen Staatsangehörigen. Für letzteres betrug der Anteil 33 %. Beide Raten können daher gleichzeitig genau sein. Ihr Unterschied ist weder eine Revision des gleichen Indikators noch eine Änderung über ein Jahr. Die Weltbank gibt auch an, dass eine neue inoffizielle Schwelle geschaffen wurde, um die Verbrauchsbedingungen von 2022 zu berücksichtigen.

Diese Ergebnisse bleiben eine dokumentierte historische Referenz. Sie als nationales Foto vom November 2026 zu präsentieren, würde Veränderungen seit der Sammlung und den nicht abgedeckten Gebieten auslöschen.

Mehrere Deprivationen können koexistieren

Einkommensarmut vergleicht Ressourcen oder Konsum mit einer Schwelle. Multidimensionale Armut versucht, mehrere Entbehrungen zu beschreiben, zum Beispiel in der Bildung, den Wohnverhältnissen oder dem Zugang zu Dienstleistungen. Sein Ergebnis hängt von den gewählten Dimensionen, ihrer Gewichtung und der Anzahl der Entbehrungen ab, die zur Klassifizierung eines Haushalts erforderlich sind.

Es ist daher möglich, über einer monetären Schwelle zu liegen und gleichzeitig an Dienstleistungsmängeln zu leiden. Umgekehrt können zwei Familien mit engem Konsum sehr unterschiedlichen Zugang zu Schule, Wasser oder Pflege haben. Der Vergleich ihrer Situationen erfordert mehrere Indikatoren, die den niedrigsten nicht durch den höchsten ersetzen.

Die in der öffentlichen Debatte genannten multidimensionalen Armutsquoten müssen daher von einer eigenen Methodik begleitet werden. Sie tragen nicht zur Einkommensarmut bei: Die gleichen Menschen können beiden Gruppen angehören.

Hunger misst nicht alle Armut

Eine Umfrage darüber, ob ein Kind ohne Essen geschlafen hat, liefert Informationen zu einem bestimmten Ernährungserlebnis. Es misst nicht automatisch die Anzahl der Menschen unterhalb einer Armutsgrenze. Seine Einheit kann der Haushalt mit Kindern sein, während ein anderer Indikator Individuen jeden Alters hat.

Auch der Bezugszeitraum zählt. Die Schwierigkeit einer vorherigen Woche, der Verbrauch eines Monats und ein Jahreseinkommen beschreiben nicht die gleiche Dauer. Telefonische Umfragen erfordern auch die Überprüfung, wie Haushalte ausgewählt und gewichtet wurden.

Was ein nützlicher Vergleich erfordern würde

Vor der Ankündigung einer Verbesserung oder Verschlechterung sollten vergleichbare Maßnahmen angenähert werden: die gleiche Population, die gleiche geografische Abdeckung, die gleiche Definition und der korrekt aktualisierte Schwellenwert. Eine Veränderung der Lebenshaltungskosten muss auch von einer Veränderung der verfügbaren Ressourcen unterschieden werden.

Diese Vorsicht minimiert nicht die Schwierigkeiten. Im Gegenteil, es ermöglicht uns, sie zu lokalisieren: Nahrung, Unterkunft, Pflege, Bildung oder Einkommen. Für eine Sozialpolitik ist es oft nützlicher zu wissen, welche Ausgaben ein Haushalt mehr bezahlen kann, als eine spektakuläre Zahl, deren Umfang unklar bleibt.

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