Das polare Wurmloch erregt Anfang November 2026 Aufmerksamkeit, aber seine Störung garantiert keine Kältewelle. Die verfügbaren meteorologischen Erklärungen unterscheiden stratosphärische Veränderungen von der britischen Abkühlung. Diese Entschlüsselung spezifiziert die Rolle von Winden, hohen Drücken und Ausbreitung zu niedrigen Schichten. Es stellt auch die französischen Prognosen vom 2. November in einen Kontext und erklärt, warum Europa, Kanada und Libanon nicht automatisch das gleiche Wettersignal erhalten können.

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Die Verbindung zwischen Polarwirbel und Kälte wirft Anfang November 2026 neue Fragen auf. Über der Arktis entwickelt sich eine ungewöhnliche Störung, die jedoch keine allgemeine Kältewelle zulässt. Am 11. November unterscheiden die britischen Wetterdienste dieses Phänomen deutlich von der erwarteten Abkühlung in Großbritannien. Zwischen den beobachteten Höhenänderungen und der Zeit, die am Boden spürbar ist, müssen noch mehrere Mechanismen überwacht werden.

Britische Kühlung hat einen anderen Ursprung

Die am 11. November veröffentlichte Erklärung schreibt die Ankunft kälterer Luft der Verdrängung hoher Drücke zu. Ihre Lage im Westen und Nordwesten des Vereinigten Königreichs begünstigt nördliche Winde. Sie bringen arktische Luft in die unteren Schichten der Atmosphäre. Das allmähliche Verschwinden niedriger Wolken erleichtert auch den Fall der Nachttemperaturen.

Gleichzeitig beobachteten die Prognostiker eine stratosphärische Erwärmung und eine Schwächung der Winde um den Wirbel herum. Eine kurze Umkehrung ihrer Richtung bleibt möglich. Die erwähnten Simulationen ermöglichen jedoch auch eine Rückkehr des Wirbels in einen gewöhnlicheren Zustand, wenn er sich dem Dezember nähert. Das Phänomen könnte daher vorübergehend bleiben. Es stellt nicht die automatische Erklärung jedes angekündigten Frosts dar.

Eine frühzeitige Prognose, keine endgültige Bilanz

In Frankreich beschrieb bereits eine Wetterpublikation vom 2. November ein ungewöhnliches Szenario für diesen Zeitraum. Die Modelle sahen eine große Störung in der oberen Atmosphäre zwischen 10 und 50 Kilometer Höhe vor. Die seit den 1950er Jahren verfügbare Klimareanalyse zeigte keinen so frühen Präzedenzfall für diese Art von Ereignis.

Dieser Hinweis betraf eine Prognose und ihren potenziell außergewöhnlichen Charakter. Es beweist nicht allein, dass ein Großereignis dann nach allen wissenschaftlichen Kriterien produziert wurde. Sein Datum muss sichtbar bleiben, wenn die Informationen wieder fließen.

Das gleiche Bulletin wies auf noch sehr unsichere Folgen für Frankreich hin. Insbesondere könnte die Entwicklung einen Kontrast zwischen einem kälteren Norden Europas und einem milderen Süden akzentuieren. Es unterschied auch die übliche Falltemperaturabnahme von den möglichen Auswirkungen von Wirbeln. Eine alte Anzeige wird daher nicht zu einer lokalen Prognose, die durch ihre einzige Wiederherstellung aktualisiert wird.

Polarer und kalter Wirbel: zwei Etagen der Atmosphäre

Der stratosphärische Wirbel ist eine breite Windzirkulation um ein Kaltluftreservoir über der Arktis. Es ist viel höher als die Wolken, die die meisten täglichen Wetterereignisse begleiten. Seine Form ändert sich: Er kann sich dehnen, bewegen oder teilen.

Der Begriff kann sich auch auf die polare Zirkulation in der Troposphäre beziehen. Dieser zweite Sinn führt manchmal zu Verwirrung. Es handelt sich um ein System, das näher an der täglichen Zeit ist und sich vom saisonalen Wirbel in der Stratosphäre unterscheidet. Ein Kaltlufteinfall im Zusammenhang mit den Bewegungen des unteren Kreislaufs zeigt somit an sich keinen großen Bruch in den oberen Schichten. Die Identifizierung des erwähnten atmosphärischen Stadiums vermeidet das Mischen mehrerer Phänomene.

Im Folgenden trägt der Jetstream zur Organisation von Störungen und Luftmassen bei. Ein robuster Wirbel kann eine regelmäßigere atlantische Zirkulation fördern. Wenn es schwächer wird, kann der Jetstream gewundener werden und mehr Raum für antizyklonische Blockaden lassen.

Die Position dieser Blockaden macht den Unterschied. Hoher Druck im Norden oder Nordosten der britischen Inseln kann Kontinentalwinde begünstigen. Stattdessen öffnet eine andere Konfiguration den Weg für nördliche Winde. Die Gefahr von Schnee hängt immer noch von Feuchtigkeit, Niederschlag und Temperaturen ab. Höhenänderungen in der Wahrscheinlichkeit; es liefert nicht direkt eine Schneefallkarte.

Warum Erwärmung der Kälte helfen kann

Der Begriff « plötzliche stratosphärische Erwärmung » bezieht sich auf einen schnellen Temperaturanstieg in großer Höhe. Es beschreibt nicht eine sofortige Erwärmung der Städte unten. Atmosphärische Wellen aus den unteren Schichten können die Winde des Wirbels stören. Die Luft, die in die Stratosphäre hinabsteigt, komprimiert und erwärmt sich.

Wissenschaftler überwachen die Windzirkulation, um diese Episoden zu charakterisieren. Bis Januar 2024 hatten sich zwei aufeinanderfolgende Impulse bewegt und dann einen Teil des Wirbels fragmentiert. Eine vorübergehende Umkehrung der durchschnittlichen Winde auf 30 Kilometer Höhe erfüllte dann das Kriterium eines Großereignisses.

Dieser Präzedenzfall erklärt die Beobachtungsmethode, nicht das Szenario vom November 2026. Modelle hatten mehrere Merkmale der Episode 2024 erwartet, aber ihre Zustimmung hing von der gegebenen Reife ab. Die Vorhersage stratosphärischer Störungen und ihre genauen Auswirkungen auf den Boden bleiben zwei verschiedene Schritte.

Auswirkungen können sich zwischen Kanada und Europa unterscheiden

Das Ausmaß des Phänomens bedeutet nicht, dass alle Länder auf das gleiche Wetter warten müssen. Eine kanadische wissenschaftliche Synthese, die 2026 veröffentlicht wurde, weist darauf hin, dass die Wochen nach bestimmten stratosphärischen Erwärmungen Temperaturen im Osten Kanadas begünstigen können. Die atmosphärische Konfiguration zählt mehr als eine allgemeine Assoziation zwischen dem Wort « polar » und dem Einfrieren.

Diese Synthese unterscheidet auch stratosphärischen Wirbel von Jet-Strom, die im Laufe des Jahres niedriger ist. Es erinnert an die hohe Variabilität des Wirbels von Winter zu Winter und die Unterschiede zwischen den Modellen hinsichtlich seiner zukünftigen Entwicklung. Ein Signal über dem Pol reicht daher weder aus, um die Zeit von Montreal vorherzusagen noch eine Winterepisode im Libanon anzukündigen.

Langfristige Klimatrends erfordern auch eine separate Analyse. Die globale Erwärmung macht extreme Kälte weniger häufig und weniger intensiv in großem Maßstab. Es verbietet nicht gelegentliche kalte Episoden. Andererseits ermöglicht eine kühle Woche keine Schlussfolgerung zum Klimawandel.

Nächste Schritte

Der Austausch zwischen Stratosphäre und Troposphäre ist für Meteorologen von Interesse, da sie die Vorhersagen über wenige Tage hinaus verbessern können. Satellitenbeobachtungen und Modelle werden verwendet, um Temperaturen, Winde und atmosphärische Strukturen zu verfolgen. Die Schwierigkeiten beinhalten, wie mehrere Einflüsse kombinieren.

Ein polares Ereignis kann den Wetterkontext für mehrere Wochen verändern. Seine Wirkung hängt jedoch von anderen Zirkulationen und ihrer Entwicklung ab. Um die Fortsetzung zu verstehen, ist es notwendig, die Persistenz der Störung, ihre Ausbreitung auf die unteren Schichten und die Lage der hohen Drücke zu überwachen. In den nationalen und regionalen Bulletins werden dann die tatsächlich erwarteten Bereiche, Daten und Risiken angegeben.

Foto des Eisbeutels in der Nähe von Alaska, 11. März 2017. NASA/Jeremy Harbeck, Operation IceBridge. Redaktionskleid Libnanews. Dieses Bild zeigt die Arktis, nicht den stratosphärischen Wirbel.

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