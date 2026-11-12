Zwei US-Studien, die am 5. November 2026 veröffentlicht wurden, fanden einen Rückgang der Vitamin-K-Injektionen bei Neugeborenen und mehr Blutungsdiagnosen. Diese Arbeit basiert auf medizinischen Aufzeichnungen, die zwischen 2017 und 2025 gesammelt wurden. Sie geben Aufschluss über Präventionsfragen, haben aber Grenzen und beschreiben nicht die Situation im Libanon. Die Ergebnisse sollten von den in jedem Land befolgten Protokollen unterschieden werden. Familien können mit ihrer Mutter oder Kinderarzt überprüfen, welche Prophylaxe gegeben wurde.

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Zwei amerikanische Studien, die am 5. November 2026 veröffentlicht wurden, dokumentieren eine Abnahme der Vitamin-K-Verabreichung an Neugeborene. Sie beinhalten auch mehr hämorrhagische Diagnosen in den untersuchten Dateien. Ihre Ergebnisse beziehen sich auf die Vereinigten Staaten zwischen 2017 und 2025. Sie messen die Situation im Libanon nicht.

Weniger häufige Injektion

Die erste Analyse umfasst 5.240.780 Säuglinge. Der Anteil ohne intramuskuläre Injektion bei der Geburt stieg von 3,1% im Jahr 2017 auf 6,8% im Jahr 2025. Kinder haben in den ersten sechs Monaten ein erhöhtes Blutungsrisiko. Nach statistischer Anpassung beträgt das relative Risiko 1,47, ein relativer Anstieg von 47%.

Das untersuchte Kriterium umfasst mehrere Blutungsdiagnosen. Es entspricht daher nicht nur Blutungen aufgrund von Vitamin-K-Mangel. Den Forschern fehlten auch vollständige Daten über eine mögliche orale Verabreichung. Das Fehlen einer registrierten Injektion bedeutet nicht automatisch eine elterliche Ablehnung.

Vitamin K: Zunehmende spezifische Diagnosen

Die zweite Studie untersucht die Aufzeichnungen von mehr als 11 Millionen Säuglingen. Es stellte einen Rückgang der Injektionen von 97,7% auf 95% im gleichen Zeitraum fest. Die Diagnose der Vitamin-K-Mangelblutung stieg von 24 auf 107,4 pro 100.000 Kinder.

Diese Zahlen repräsentieren Raten in den untersuchten Populationen, nicht eine umfassende nationale Zählung. Beide Studien verwenden die gleiche große Krankenaktenplattform mit unterschiedlichen Kriterien. Ihre Zahlen sollten daher nicht als völlig unabhängige Populationen hinzugefügt werden.

Die Ergebnisse beschreiben Assoziationen. Sie erlauben nicht, dass jede Blutung auf das Fehlen einer Supplementierung zurückzuführen ist. Insbesondere berichten die Autoren über Einschränkungen der medizinischen Codierung und Abdeckung der teilnehmenden Institutionen.

Prävention ab der Geburt

Vitamin K trägt zur Blutgerinnung bei. Neugeborene haben geringe Reserven. Die Passage dieses Vitamins durch die Plazenta bleibt begrenzt und die Muttermilch enthält wenig. Mangel kann innere Blutungen verursachen, einschließlich Verdauungs- oder Hirnblutungen.

Die Krankheit kann nach der Rückkehr nach Hause auftreten, bis zu sechs Monate. Das Fehlen eines sichtbaren Zeichens garantiert nicht das Fehlen eines Risikos. Die US-Empfehlungen sehen eine Geburtsspritze vor, um solche Blutungen zu verhindern.

Diese Empfehlungen sollten von den in anderen Ländern angenommenen Protokollen unterschieden werden. Familien sollten mit der Mutter oder dem Kinderarzt überprüfen, welche Prophylaxe gegeben wurde und welche Nachsorge geplant ist. Die Veröffentlichung von Studien rechtfertigt keine Selbstmedikation oder Änderung des vorgeschriebenen Protokolls.

Forscher betonen nun die Notwendigkeit einer genaueren Überwachung. Sie würde es ermöglichen, zwischen Gründen für die Nichtverwaltung, Ereignissen, die tatsächlich auf Mängel zurückzuführen sind, und Unterschieden zwischen den Institutionen zu unterscheiden.

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