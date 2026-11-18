Marco Rubio sagte, er habe keine unmittelbare Bedrohung gegen Washington gesehen, nachdem CNN die Pläne zum Angriff auf den Iran untersucht hatte. Der Kanal stützt sich auf sieben anonyme US-Beamte und beschreibt selbst Unsicherheiten über eine mögliche Änderung. Das Weiße Haus hatte ihm gesagt, dass zu diesem Zeitpunkt keine glaubwürdige Bedrohung identifiziert wurde. Teheran leugnete es. Dieses Follow-up unterscheidet zwischen der neuen Erklärung des Außenministers, früheren Reaktionen und den Grenzen der in diesem Fall veröffentlichten Beweise.

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Marco Rubio erklärte am 18. November in Manila, dass er nicht an eine unmittelbare Bedrohung Washingtons glaube.Laut Reuters antwortete der Außenminister auf eine Frage zu CNNs Untersuchung möglicher iranischer Angriffspläne. Seine Antwort ist eine zusätzliche US-Position, nicht die Validierung des angeblichen Szenarios.

Rubio fügte hinzu, dass die Behörden auf Bedrohungen für die Sicherheit der Vereinigten Staaten aufmerksam blieben. Diese Worte kommen nach unseren17. November Artikel über die iranische Leugnung und Donald Trumps Reaktion.

Was CNN berichtet und was unsicher bleibt

CNNs Umfrage vom 16. November zitiert sieben nicht ernannte US-Beamte. Sie berichten über Optionen für hochrangige Verwaltungsbeamte mit einem radiologischen Gerät oder einer chemischen Waffe in Washington. Der Kanal beschreibt jedoch eine Debatte über die Fähigkeit und Bereitschaft des Iran, sie umzusetzen.

Die befragten Quellen präsentieren diese vermeintlichen Vorbereitungen eher als die Suche nach Optionen als als Zeichen eines bevorstehenden Angriffs. CNN berichtet auch, dass Lauren Bis, Sprecherin des Weißen Hauses, ihm sagte, dass zu diesem Zeitpunkt keine glaubwürdige Bedrohung für US-Territorium festgestellt wurde.

Drei Elemente müssen daher voneinander getrennt werden: die von anonymen Gesprächspartnern beschriebenen Informationen, die öffentliche Bewertung der Behörden und die tatsächliche Existenz eines operationellen Projekts. Die journalistische Erzählung allein liefert keine unabhängige Demonstration dieses letzten Punktes.

Iranische Leugnung, Trumps bedingte Warnung

Das iranische Außenministerium wies die Vorwürfe am 17. November zurück. Als er am selben Tag befragt wurde, sagte Trump, er habe die Informationen ernst genommen und dem Iran mit Konsequenzen gedroht, wenn ein Angriff stattfinden sollte, ohne seine unmittelbare Nähe zu bestätigen.

Rubios Aussage befasst sich genau mit dieser Unmittelbarkeit. Es ist nicht möglich zu behaupten, dass eine Verschwörung bewiesen wurde, oder zu dem Schluss zu kommen, dass eine Untersuchung beendet würde. Keine Ankündigung der Festnahme oder Demontage erscheint in den hier diskutierten Aussagen.

Illustration: Offizielles Porträt von Marco Rubio im Jahr 2018, Senat der Vereinigten Staaten, gemeinfrei. Dieses Archiv stellt nicht seinen Austausch mit der Presse in Manila dar.

Quellen

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