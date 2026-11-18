In Syrien werden lokale Schlichtungsräte nicht mit dem gerichtlichen Mediationsprojekt oder der Übergangsjustiz verwechselt. Offizielle Quellen beschreiben separate Ansätze. Ihre Entwicklung wirft die Frage der Zustimmung, der Zuständigkeit und der Garantien auf, ohne dass festgestellt wird, dass die angekündigten Texte veröffentlicht wurden.

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Vermittlungsräte nehmen einen Platz in der Beilegung von Streitigkeiten in Syrien ein, während mehrere Gesetzgebungsprojekte offen bleiben. Ihre Entwicklung bedeutet jedoch nicht die Annahme eines Gesetzes über gerichtliche Mediation oder die Vollendung des Übergangsjustizsystems. Die offiziellen Ankündigungen der letzten Monate beschreiben drei verschiedene Ansätze, deren Umfang nicht verwechselt werden kann.

Ein lokales Netzwerk, das Tausende von Freiwilligen fordert

GemäßSANA, 30. SeptemberDie Eröffnung eines Büros in Shiha, Gouvernement Hama, gab eine konkrete Illustration dieser Siedlung. Dieses Büro soll dem Rat des Westens und Südens von Hama sowie dem Rat des Zentrums von Idleb folgen. Bei dieser Gelegenheit berichtete Ali al-Jassem, Vorsitzender des Vermittlungsrates und Mitglied des Parlaments, über mehr als 1.000 Büros und Kommissionen, an denen mehr als siebentausend Freiwillige teilnahmen. Diese Zahlen sind die des Verantwortlichen und nicht das Ergebnis einer unabhängigen Volkszählung.

Maysar Khalil, der als Gründer der Regelung vorgestellt wurde, behauptete, dass die Schritte frei seien und dass den Parteien keine Lösung auferlegt werden könne. Er wies auch darauf hin, dass die Gerichte das Heilmittel im Falle eines Scheiterns blieben. Diese Verpflichtungen beschreiben die von den Verantwortlichen geforderten Maßnahmen. Sie allein erlauben nicht die Überprüfung, wie jede Vereinbarung erhalten oder ausgeführt wird.

Gerichtliche Mediation bleibt ein separates Projekt

Diedas Justizministerium hatte am 20. AugustEin weiterer Ansatz: ein Gesetzentwurf zur gerichtlichen Mediation. Auf der ersten nationalen Konferenz zu diesem Thema hatte Minister Mazhar al-Wais einen komplementären Mechanismus der Gerichte verteidigt, keine gleichzeitige Justiz. Insbesondere hatte sie im Justizbereich schwere Verbrechen und Fälle aufrechterhalten, die die Sicherheit der Gesellschaft bedrohten.

Der Minister wollte lokale und internationale Erfahrungen sowie die Fähigkeiten von pensionierten Richtern, Anwälten und Wissenschaftlern mobilisieren. Diese Intervention bot die Richtung der Regierung. Sie hat die Verabschiedung des Textes nicht angekündigt. Es wäre daher falsch, die Gemeinderäte heute als die nachgewiesene Anwendung eines bereits auf dieser Grundlage geltenden Gesetzes darzustellen.

Zustimmung und Rechte bleiben im Mittelpunkt der Fragen

1studie veröffentlicht im Oktober von CarnegieBasierend auf Interviews mit syrischen Akteuren, hebt die Fragen dieser Erweiterung. Es bezieht sich sowohl auf die Verteidigung der freiwilligen Teilnahme von Anwälten und Kritikern in Bezug auf den Schutz von Eigentum, die Fähigkeiten von Stakeholdern und die Vertretung von Frauen. Diese Beobachtungen sind keine umfassende Bewertung aller Ratschläge. Sie zeigen jedoch, warum die Zahl der geltend gemachten Vereinbarungen nicht ausreicht, um die den Betroffenen angebotenen Garantien zu messen.

Transitional Justice folgt eigenem Zeitplan

GemäßSANA, 10. NovemberDer Parlamentarische Ausschuss für Übergangsjustiz erörterte den Entwurf eines Rechtsrahmens. Der Abgeordnete Hicham al-Afioni beschrieb vorbereitende Treffen für die offizielle Überweisung, nicht die Verabschiedung eines Gesetzes. Dieses Projekt konzentriert sich auf die Rechte der Opfer, Wahrheit und Wiedergutmachung. Es ist nicht darauf beschränkt, eine Vereinbarung zwischen zwei Streitparteien zu suchen.

Der Hauptpunkt ist daher die Unterscheidung zwischen den Statuten: Räte führen bereits lokale Aktivitäten aus, die gerichtliche Mediation ist Gegenstand eines Projekts und die Übergangsjustiz ist eine vorbereitende legislative Aufgabe. Die konsultierten Elemente legen nicht die Verkündung der beiden Texte fest. Die Überwachung muss sich jetzt auf ihre tatsächlichen Bestimmungen und ihre Annahme konzentrieren, anstatt die angekündigten Absichten in bereits erworbene Garantien umzuwandeln.

Illustrationsfoto: Damaskus-Markt, 16. August 2008, ohne Bezug zu den untersuchten Ratschlägen.Wjatscheslaw Argenberg,CC BY 4.0Ganzer Rahmen, Version in der Größe von Wikimedia Commons.

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