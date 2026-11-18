Camp Eisenkot schreibt Netanyahu mehrere Anforderungen für eine Einheitsregierung zu. Der Likud bestreitet die Details der Diskussionen, beansprucht aber das Management des Unternehmens. Hinter dieser Kontroverse stehen die politische Nachfolge, die Wehrpflicht der Ultraorthodoxen, die Untersuchung am 7. Oktober und die Fortsetzung der bereits beschlossenen Justizreformen.

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Beamte des Lagers Eisenkot schreiben Netanyahu mehrere Forderungen nach einer Einheitsregierung zu, berichtet Yuval Karni am 18. November in Ynet. Der Likud bestreitet die Details dieser Diskussionen, bestätigt aber, dass er die Firma führen will.

Fünf zentrale Bedingungen, gefolgt von zusätzlichen Prinzipien

Der Text unterscheidet fünf Hauptbedingungen und dann ergänzende Prinzipien. Dies ist kein von Verhandlungsführern akzeptiertes Programm:

Eine Regierungspräsidentschaft von Netanyahu für etwa vier Jahre, ohne Abwechslung.

Ein Text über die Befreiung ultraorthodoxer Frauen vom Militärdienst nach der Formel von Boaz Bismuth mit Zustimmung ihrer Parteien.

Das Fehlen einer staatlichen Untersuchungskommission am 7. Oktober.

Die Teilnahme von Itamar Ben-Gvir an der Regierung.

Beibehaltung der Gesetze der Justizreform, die von der vorherigen Knesset verabschiedet wurden.

Zusätzliche Prinzipien, die berichtet werden, umfassen die Aufrechterhaltung militärischer Positionen an den verschiedenen Fronten, bis die Bedrohung verschwindet, und das Fehlen jeglicher Änderung der Haftbedingungen für Mitglieder der Hamas-Elite Nukhba. Der Text erwähnt auch die Ablehnung eines palästinensischen Staates und die Behauptung Israels als Nationalstaat des jüdischen Volkes.

Was Leugnet Likud

Eine von Ynet zitierte Likud-Quelle beschreibt Vorgespräche, ohne eine detaillierte Diskussion der Wehrpflicht oder Untersuchung vom 7. Oktober. Ein anderer besagt, dass die Rotation nicht angesprochen wurde. Die Partei bestätigte dennoch ihre Forderung, das Kabinett zu führen. Diese Antworten erlauben es nicht, die gesamte Liste als selbstverständlich zu betrachten oder eine Einigung zu erzielen.

Eine Mehrheit soll nach den Wahlen aufgebaut werden

Die Kontroverse kommt nach den Parlamentswahlen vom 27. Oktober. Die israelische Präsidentschaft kündigte am 7. November ihre Entscheidung an, Eisenkot mit der Bildung der Regierung zu betrauen, mit einer für den nächsten Tag geplanten Verschiebung des Mandats. Die Konsultationen hatten 67 Empfehlungen für Netanyahu enthalten, verglichen mit 46 für Netanyahu; sieben Abgeordnete hatten niemanden empfohlen. Das Verfahren sieht eine anfängliche Frist von 28 Tagen vor, die möglicherweise um 14 Tage verlängert wird.

Diese Empfehlungen sind keine bereits gebildete Koalition. Sie bringen Parteien zusammen, die sich in Bezug auf Militärdienst, Institutionen und Kabinettszusammensetzung unterscheiden können. Der Unterschied zwischen der Ernennung eines Kandidaten und der Unterstützung seiner Regierung erklärt, warum der vom Präsidenten erhaltene Vorteil die Verhandlungen nicht regelt.

Am 17. November wurde Matan Kahana, ein Verbündeter von Eisenkot, mit 66 zu 52 Stimmen für Ofir Katz zum Präsidenten der Knesset gewählt. Diese Abstimmung, berichtet von Associated Press, gibt dem gegnerischen Lager Netanjahu einen zusätzlichen parlamentarischen Einfluss. Es ist jedoch kein Vertrauensvotum für eine neue Regierung.

Meinungsverschiedenheiten über Behörden, nicht nur Abteilungen

Die angesprochenen Punkte betreffen mehrere Machtebenen. Der Wechsel würde bestimmen, wer die Exekutive leitet. Die Wehrpflicht betrifft das Verhältnis zwischen den ultraorthodoxen Parteien und ihren Partnern. Die Untersuchung am 7. Oktober wirft die Frage der Rechenschaftspflicht auf, während die Justizgesetze ein Gleichgewicht zwischen den Institutionen herstellen. Ein Kompromiss zur Portfolioallokation allein würde daher nicht ausreichen, um diese Differenzen zu lösen.

Für den Libanon sollte das Prinzip der Aufrechterhaltung militärischer Positionen mit besonderer Vorsicht gelesen werden: Es ist ein Element einer israelischen Verhandlung, deren Inhalt umstritten ist, nicht eine neue militärische Ordnung oder ein diplomatisches Abkommen. Es kann kein Auszahlungsplan abgeleitet werden.

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