Die NASA plant, die wissenschaftliche Sammlung des Terra-Satelliten am 1. Dezember 2026 zu stoppen, bevor er im Januar 2027 vollständig ausgelöscht wird. Das am 18. Dezember 1999 für eine sechsjährige Mission ins Leben gerufene Observatorium verfolgte fast 27 Jahre lang die Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre, Kontinenten und Ozeanen. Die Ankündigung vom 17. November aktualisiert einen zuvor geplanten Zeitplan für 2027. Die Archive bleiben kostenlos verfügbar, während die Vorbereitung auf das Ende der Mission eine Absenkung der Umlaufbahn umfassen muss.

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Terra wird die Sammlung wissenschaftlicher Daten am 1. Dezember 2026 einstellen, kündigt die NASA am 17. November in einer Pressemitteilung an. Die Agentur plant dann, alle Satellitensysteme im Januar 2027 abzuschalten.Diese Entscheidung schließt eine Erdbeobachtungsmission ab, die im Dezember 1999 gestartet und ursprünglich für sechs Jahre konzipiert wurde.

Zwei Schritte, nicht ein Stopp bereits erreicht

Der Zeitplan unterscheidet das Ende der Beobachtungen von der vollständigen Stilllegung. Zwischendurch müssen die Teams den verbleibenden Kraftstoff verwenden, um die Umlaufbahn zu senken und dann zu löschen. Die NASA ruft die Alterung von Systemen und die Orbitaldrift des Flugzeugs auf. Seine Ankündigung gibt kein atmosphärisches Wiedereintrittsdatum an: Das Stoppen der Instrumente bedeutet daher keinen sofortigen Sturz des Satelliten.

Dieser Kalender vom 17. November ist das jüngste spezifische Kommuniqué am Ende von Terra. Eine Notiz, die noch in einer historischen Aufzeichnung der NASA enthalten ist, die am 29. Dezember 2025 veröffentlicht wurde, sah das Ende der wissenschaftlichen Aktivitäten im Februar 2027 vor. Diese alte Projektion muss nun von den für Dezember 2026 und Januar 2027 angekündigten Fristen unterschieden werden, ohne sie auf die anderen Satelliten der Flotte zu übertragen.

Fast 27 Jahre, um einen verbundenen Planeten zu beobachten

Terra startete am 18. Dezember 1999 aus Vandenberg, Kalifornien. Nach ersten Überprüfungen und Manövern trat er am 24. Februar 2000 in seine Arbeitsumlaufbahn ein. Beim angekündigten Stopp der Beobachtungen wird es daher einige Wochen verpassen, um genau 27 Jahre seit seinem Start zu erreichen.

Das Interesse dieses Observatoriums bestand darin, mehrere Komponenten des terrestrischen Systems zusammen zu messen. Seine fünf Instrumente, ASTER, CERES, MISR, MOPITT und MODIS, wurden verwendet, um Oberflächen, Wolken, Aerosole, Verschmutzung und Energieaustausch zu untersuchen. Dieser Ansatz kombinierte US-amerikanische, japanische und kanadische Beiträge.

Die historischen Aufzeichnungen der Mission illustrieren diese Komplementarität: ASTER bildet die Eigenschaften von Oberflächen ab, CERES misst die Strahlungsbilanz der Erde, während MOPITT dem Kohlenmonoxid in der Troposphäre folgte. MODIS liefert Beobachtungen in 36 Spektralbändern. Diese Fähigkeiten sind nicht austauschbar und ihr Treffen auf derselben Plattform war ein besonderes Merkmal von Terra.

Die Maßnahmen stoppen, die Archive bleiben

Die Beiträge der NASA umfassen die Überwachung von Landbedeckung, Feuer, Staub- und Rauchtransport, atmosphärische Zusammensetzung und Eis. Diese Serien wurden für Forschung und landwirtschaftliche, hydrologische oder öffentliche Sicherheitsanwendungen verwendet.

Der Apparat wurde bereits mit einer reduzierten wissenschaftlichen Belastung betrieben: MOPITT und Teile von CERES und d Das Ende der Sammlung wird jedoch die gesammelten Beobachtungen nicht entfernen. Die NASA bestätigt, dass die Daten von Terra frei und für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben werden.

Illustration: NASA-Fotografie von Terras Vorbereitung vor seinem Start im Dezember 1999, KSC-99PP-1412 Referenz. Es ist ein Archiv, keine End-of-Mission-Operation.

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