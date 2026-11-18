Ein militärisches Transportflugzeug An-12 stürzte am 17. November in der Nähe von Iagounovo in der russischen Region Kemerovo ab. Das Verteidigungsministerium gibt den Tod der 19 Bewohner bekannt. Der Untersuchungsausschuss bestätigt den Tod von Personen an Bord und die Eröffnung eines Strafverfahrens. Der vom Ministerium erwähnte technische Fehler bleibt eine den Behörden zugeschriebene Erklärung, während die Umstände noch untersucht werden. Die Abbildung ist ein Archiv des Flugzeugtyps, kein Bild des Unfallflugzeugs.

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Die 19 Menschen an Bord einer militärischen An-12 starben bei seinem Absturz im Gebiet von Kemerovo, so das russische Verteidigungsministerium, das von Interfax zitiert wurde.Der Unfall ereignete sich am 17. November 2026 in der Nähe des Dorfes Iagounovo, so das russische Untersuchungskomitee in einer Mitteilung, die auf seinem offiziellen Kanal veröffentlicht wurde.

Eine vom Ministerium angekündigte Überprüfung

Nach Angaben der Verteidigung war das Flugzeug auf einem geplanten Flug und fiel in ein unbewohntes Gebiet. Der Rekord von 19 Todesfällen umfasst Besatzungsmitglieder und andere transportierte Personen. Der Versand liefert nicht ihre Verteilung oder ihre Identität.

Die Abteilung verweist auf einen technischen Fehler und weist darauf hin, dass eine Luft- und Raumfahrtkommission vor Ort arbeitet. Diese Erklärung bleibt die der Militärbehörden: Sie sollte nicht als Schlussfolgerung eines unabhängigen Experten oder als abgeschlossene Untersuchung dargestellt werden.

Strafverfahren eröffnet

Der Untersuchungsausschuss bestätigte auch, dass alle Besatzungsmitglieder und Passagiere umgekommen waren. Seine Erklärung, die tatsächlich auf dem offiziellen Kanal der Institution konsultiert wurde, stammt aus dem Absturz vom 17. November und platziert sie in der Gegend von Kemerovo, auch Kuzbass genannt.

Militärische Ermittler haben ein Verfahren nach Artikel 351 des russischen Strafgesetzbuches wegen Verstößen gegen die Regeln für den Diebstahl oder die Vorbereitung von Flügen eingeleitet. Die Institution gibt an, dass die Umstände festgelegt werden. Diese Verfahrensqualifikation ist keine Verurteilung und bezieht sich an sich nicht auf die Person oder den Mechanismus, der für den Unfall verantwortlich ist.

Die hier verwendeten Informationen erlauben keine Registrierung des Unfallflugzeugs, seines Alters oder der genauen Art des technischen Problems. Sie können den Absturz auch nicht einem Angriff zuschreiben. Unbestätigte Details eines möglichen Feuers während des Fluges werden daher nicht als etablierte Ursache beibehalten.

Illustration: An-12BK fotografiert im Jahr 2011 von Igor Dvurekov. Dieses Gerät wird nicht als Kemerovo identifiziert. Foto und Dressing unterCC BY-SA 3.0, verkleinerte integralbild und titration außerhalb der fotografie hinzugefügt.

Quellen

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