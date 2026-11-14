Was ist, wenn wir Weihnachten mit einem Hauch von Vintage vorbereiten?

Der Vintage Collective Market findet vom 19. bis 22. November 2026 in der ALBA, Dekwaneh, von 12 bis 21 Uhr statt. Frei und offen für alle, um Mode, einzigartige Objekte und Retro-Funds zu entdecken, ein paar Wochen nach Weihnachten, im Rahmen der Libanesischen Akademie der Schönen Künste in Balamand, Beirut.

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Es gibt Ereignisse, die Sie einfach dazu bringen, ausgehen zu wollen, und andere, die sofort Neugier wecken. Der Vintage Collective Market, der vom 19. bis 22. November 2026 auf der ALBA stattfindet, ist einer von denen, die eine schöne Klammer im Herzen von Beirut versprechen.

Vier Tage lang können Sie laufen, chine, entdecken und vor allem von der Welt des Vintages überrascht werden. Mode, einzigartige Objekte, Retro-Geist und Kreativität werden im Mittelpunkt dieses Treffens stehen, das zur richtigen Zeit fällt, um über Weihnachtsgeschenke nachzudenken.

Denn geben wir es zu, es gibt etwas besonders Schönes, ein Geschenk anzubieten, das wir nirgendwo gefunden haben. Ein Originalstück, ein Accessoire mit Charakter, ein ungewöhnliches Objekt oder einfach dieser kleine Schatz, der speziell für die Person ausgewählt wurde, für die er bestimmt ist. Der Jahrgang ist auch das: das Vergnügen, anders Freude zu machen!

Und dann, über das Einkaufen hinaus, ist es eine großartige Gelegenheit, mit Freunden oder der Familie auszugehen oder sich einfach Zeit für sich selbst zu nehmen, in einer künstlerischen Umgebung, die sich perfekt für Entdeckung und Kreativität eignet.

Nur wenige Wochen vor Weihnachten ist der Vintage Collective Market vielleicht eine jener schönen Klammern, die wir in Beirut gerne finden: eine freundliche Atmosphäre, unerwartete Entdeckungen und, wer weiß, ein paar Favoriten, die man unter den Baum rutschen kann!

Also, bevor Sie das Weihnachtsgeschenkrennen beginnen, nehmen Sie sich die Zeit für einen Spaziergang. Vielleicht finden Sie genau das, wonach Sie nicht gesucht haben!

Notiz in Ihrem Kalender

Vintage Kollektivmarkt

19-22 November 2026

Von 12 Uhr bis 9 Uhr

Libanesische Akademie der bildenden Künste (ALBA), Universität von Balamand

Dekwaneh, Sin el Fil – Beirut

Freier Eintritt – Offen für alle

Was wäre, wenn wir in diesem Jahr die traditionellen Einkäufe beiseite lassen würden, um Objekte zu bevorzugen, die eine Seele, einzigartige Stücke und kleine Funde haben, die eine Geschichte erzählen?

Die Schatzsuche wird gestartet… Sie wartet nur darauf, dass du deinen nächsten schwarm findest!

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