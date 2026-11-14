Libanesische Information und Kommunikation wuchsen 2024 um 20,1 Prozent, während die Geschäftsdienstleistungen um 22,8 Prozent zurückgingen. Die revidierten Jahresabschlüsse des Zentralen Statistischen Amtes (CAS) zeigen somit zwei entgegengesetzte Trajektorien innerhalb einer schrumpfenden Wirtschaft von 5,2%. Der Kontrast reicht jedoch nicht aus, um den Schluss zu ziehen, dass es eine allgemeine Erholung der digitalen Technologie oder einen einheitlichen Zusammenbruch aller Beratungsberufe gegeben hat. Die Kategorien sind breit. « Information und Kommunikation » bezieht sich auf die Zweigniederlassung J. Die Unternehmensdienstleistungen bestehen aus den Zweigniederlassungen M und N, die berufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten sowie administrative und unterstützende Dienstleistungen umfassen. Die Tabelle enthält kein separates Ergebnis für jeden Handel oder jedes Unternehmen.

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Libanesische Information und Kommunikation wuchsen 2024 um 20,1 Prozent, während die Geschäftsdienstleistungen um 22,8 Prozent zurückgingen. Die revidierten Jahresabschlüsse des Zentralen Statistischen Amtes (CAS) zeigen somit zwei entgegengesetzte Trajektorien innerhalb einer schrumpfenden Wirtschaft von 5,2%. Der Kontrast reicht jedoch nicht aus, um den Schluss zu ziehen, dass es eine allgemeine Erholung der digitalen Technologie oder einen einheitlichen Zusammenbruch aller Beratungsberufe gegeben hat.

Die Kategorien sind breit. « Information und Kommunikation » bezieht sich auf die Zweigniederlassung J. Die Unternehmensdienstleistungen bestehen aus den Zweigniederlassungen M und N, die berufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten sowie administrative und unterstützende Dienstleistungen umfassen. Die Tabelle enthält kein separates Ergebnis für jeden Handel oder jedes Unternehmen.

Libanesische Information und Kommunikation: Rückkehr auf das Niveau von 2019

Der Mehrwert von Information und Kommunikation erreichte 2024 57.461 Milliarden Bücher pro Tag, verglichen mit 37.092 Milliarden im Jahr 2023. Dies entspricht einem nominalen Anstieg von 54,9 %. Ein Teil kommt von den Preisen: Der Deflator steigt um rund 29%. Nach Korrektur beträgt die Aktivitätszunahme 20,1 %.

Die Berechnung verwendet 44.535 Milliarden Pfund Wertschöpfung von 2024 zu Preisen von 2023. Es vermeidet den direkten Vergleich der aktuellen Beträge, die unterschiedlichen Preisen unterliegen. Die Rate von 20 %, die in gerundeter Form veröffentlicht wird, sollte daher nicht einfach als eine Erhöhung der Telefongebühren gelesen werden.

Die Flugbahn seit 2019 bleibt unregelmäßig. Zu Referenzpreisen 2019 stieg die Wertschöpfung von 1.628 Milliarden in diesem Jahr auf 762 Milliarden im Jahr 2020 und dann auf 688 Milliarden im Jahr 2021. Es belief sich dann auf 1.179 Milliarden im Jahr 2022, 1.407 Milliarden im Jahr 2023 und 1.689 Milliarden im Jahr 2024. Der letzte Wert ist rund 3,7% höher als 2019.

Business Services sinken trotz nominaler Steigerung

Business Services haben ein umgekehrtes Ergebnis. Ihre aktuelle Wertschöpfung stieg von 267.941 Milliarden Pfund im Jahr 2023 auf 275.449 Milliarden Pfund im Jahr 2024. Der nominale Anstieg beträgt 2,8 %. Der Betrag von 2024 zu Preisen von 2023 beträgt jedoch nur 206 724 Milliarden. Die Volumenabnahme beträgt 22,8 %.

Der Deflator in diesem Zweig erhöht sich um ca. 33%. Dies erklärt, warum eine deutlich reduzierte Aktivität einen etwas höheren Stromwert erzeugen kann. Allein auf den Nominalbetrag zu setzen, hätte daher die Diagnose der Produktion umgekehrt.

Zweigstelle, Jahr 2024 Aktuelle Wertschöpfung Preisänderungen, gerundet Neu berechnete Volumenänderung Information und Kommunikation 57 461 Mrd. LL +29% +20,1 % Geschäftsdienstleistungen 275 449 Mrd. LL +33 % -22.8%

Die Business-Services-Branche bleibt im aktuellen Wert viel größer. Sie entspricht 10,8% der Gesamtwertschöpfung zu Herstellungspreisen im Jahr 2024. Information und Kommunikation machen 2,3% aus. Die Nenner sind hier identisch: Gesamtwertschöpfung, nicht BIP zu Marktpreisen, was auch Nettosteuern auf Produkte einschließt.

Das Gewicht der Zweigstellen verändert das nationale Ergebnis

Die Tabelle der Beiträge veranschaulicht diesen Größenunterschied. Information und Kommunikation bringen etwa 0,3 Prozentpunkte zum BIP-Wachstum im Jahr 2024. Business Services nehmen etwa 2,7 Punkte weg. Der starke Anstieg im ersten Zweig kompensiert daher nur einen kleinen Teil des Abfalls im zweiten.

Dieser Zerfall erklärt, warum eine Rezession mit expandierenden Aktivitäten koexistieren kann. Sektorale Sätze durchschnittlich nicht direkt. Ihr Gewicht in der Wirtschaft zählt so viel wie ihre Variation. Ein begrenzter Zweig, der um 20% zunimmt, hat möglicherweise weniger Auswirkungen auf die Gesamtsumme als ein großer Zweig, der um eine vergleichbare Rate abnimmt.

Die Unternehmensdienstleistungen hatten sich nicht auf das Niveau vor der Krise erholt. Ihre Wertschöpfung zu Referenzpreisen erreichte im Jahr 2024 3.532 Milliarden Pfund, verglichen mit 5.474 Milliarden Pfund im Jahr 2019. Dies entspricht etwa 64,5% des Ausgangsniveaus. Der Rückgang von 2024 erfolgte nach einem Anstieg von 2% im Jahr 2023 in der gerundeten CAS-Serie.

Weder Arbeit zählen noch Telekommunikation allein

Die Wertschöpfung misst den nach Abzug des Vorratsverbrauchs geschaffenen Reichtum. Sie stellt nicht den Bruttoumsatz von Unternehmen dar. Eine Abweichung kann daher sowohl von der verkauften Produktion als auch von den zu ihrer Herstellung verwendeten Waren oder Dienstleistungen abhängen.

Es misst auch nicht direkt die Beschäftigung. Ein Volumenzuwachs von 20,1 % bedeutet keine entsprechende Erhöhung der Mitarbeiterzahl. Eine Arbeitserhebung oder vergleichbare Verwaltungsdaten wären erforderlich, um die Entwicklung der Belegschaft zu bestimmen. Die Produktionskonten liefern diese Informationen nicht.

Eine Reduzierung der Zweigstelle J auf Telefonbetreiber wäre ebenso irreführend. Es umfasst verschiedene Informations- und Kommunikationsaktivitäten. Die aggregierte Tabelle erlaubt keine Verteilung des Ergebnisses auf Telekommunikation, Computer, Medien oder andere relevante Dienste. Es erlaubt auch nicht, die Progression auf eine bestimmte Investition zurückzuführen, die nach 2024 angekündigt wurde.

Zwei Märkte, die nicht mit Exporten übereinstimmen

Geschäftsdienstleistungen können an libanesische oder ausländische Kunden verkauft werden. Ihr Rückgang ist daher nicht gleichbedeutend mit einem identischen Rückgang der Dienstleistungsexporte. Umgekehrt umfassen die exportierten Dienstleistungen andere Aktivitäten wie Reisen und Transport. Beide Sets haben unterschiedliche Perimeter.

Die CAS-Datei enthält eine jährliche Maßnahme von 2024, die mit den Vorjahren überarbeitet wurde. Sie schlägt keine sektorale Prognose für 2026 vor. Der Kontrast zwischen diesen Niederlassungen erfordert nun feinere Daten über ihre Kunden, Teiltätigkeiten und Mitarbeiter, um zu verstehen, was hinter den beiden nationalen Durchschnittswerten steckt.

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