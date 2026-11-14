Samstag, 14. November, 8.00 Uhr Beirut-Zeit: Der IWF beendet seine Mission ohne Bankvereinbarung und die libanesische Armee bereitet sich auf die Rekrutierung vor. CENTCOM bestreitet die Zerstörung eines vom Iran behaupteten Radars in Bahrain. In den Vereinigten Staaten erlaubt die FAA erneut Abfahrten ohne eine allgemeine Rückkehr zur Normalität. In Paris müssen 21 U-Bahnstationen für Demonstrationen geschlossen werden. Die erworbenen Fakten unterscheiden sich von den Erklärungen der Parteien und die noch ausstehenden Fristen.

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Im Libanon schloss der IWF seine Mission ohne Bankenabkommen und die Armee bereitete sich auf die Rekrutierung von Spezialisten vor. Im Golf bestreitet Washington die Zerstörung eines von Teheran behaupteten Radars. In den Vereinigten Staaten sind Flugabflüge wieder erlaubt, ohne eine allgemeine Rückkehr zur Normalität. In Paris werden Bahnhofsschließungen die Ereignisse am Samstag begleiten.

Essentials in 5 Minuten, Samstag 14 November 2026 Ausgabe um 8 Uhr Beirut Zeit. Dabei wird zwischen den getroffenen Entscheidungen, den Erklärungen der Parteien und den noch ausstehenden Fristen unterschieden. Die amerikanischen Ereignisse am Freitagabend entsprechen der Nacht von Freitag auf Samstag im Libanon.

Essentials in 5 Minuten: Im Libanon warten die Einlagen noch auf ein Abkommen

Die Mission des Internationalen Währungsfonds wurde am Freitag, den 13. November, abgeschlossen. Das Team von Ernesto Ramirez Rigo, das seit dem 10. November in Beirut präsent ist, stellt Fortschritte bei der Klärung der Positionen fest. Sie fordert jedoch weitere Arbeiten vor einer Einigung über eine nachhaltige Bankenumstrukturierungsstrategie.

Drei Anforderungen ergeben sich aus seiner Aussage. Das Bankenabwicklungsgesetz muss in allen Fällen gelten. Rückzahlungen müssen die verfügbare Liquidität, die Solvenz der Bank des Libanon und die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung respektieren. Schließlich muss die Verteilung der Verluste die Hierarchie der Ansprüche zum Schutz der Antragsteller respektieren.

Der Gesetzentwurf zur Finanzstabilisierung und Einziehung von Einlagen liegt dem Parlament weiterhin vor. Die Mission legt keine individuellen Rückzahlungspläne, Finanzierungsbeträge oder Auszahlungstermine fest. Für Sparer stellt der technische Fortschritt daher keine sofortige Rendite dar. Die Diskussionen sollten in den kommenden Wochen fortgesetzt werden.

Südlibanon: Bereiten Sie die Post-FINUL vor, ohne dass das Gerät gestoppt wird

Joseph Aoun empfing Freitag Imran Riza, den humanitären Koordinator der Vereinten Nationen im Libanon. Nach Angaben der Präsidentschaft konzentrierte sich das Treffen auf die Situation im Süden und Konsultationen, um ein Vakuum nach dem Ende des operativen Mandats der UNIFIL zu vermeiden.

Am Ende dieses Treffens wurde keine Einigung über die Zusammensetzung oder den Zeitpunkt eines Ersatzgeräts bekannt gegeben. Dieser diplomatische Ansatz ist auch keine Ankündigung der Einstellung von Vorfällen vor Ort. Berichte über Streiks und Schüsse, die am Freitag an mehreren Orten gemeldet wurden, bleiben von den Diskussionen über die internationale Präsenz getrennt.

Rekrutierung: Armee öffnet Anwendungen Montag

Die libanesischen Streitkräfte werden vom 16. November bis einschließlich 18. Dezember 2026 nominiert. Seine Ankündigung vom 13. November betrifft Militärs und Zivilisten. Die Kaution muss persönlich in der Karantina-Kaserne mit der Musik der Armee geleistet werden.

Der Fahrplan ist Montag bis Freitag, von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr im Libanon. Für Frauen reserviert die Pressemitteilung Anträge auf Diplome in Gesundheit, Beratung, Informationstechnologie oder Elektronik, Telekommunikation. Die Bedingungen hängen von Grad und Spezialität ab.

Das Kommando lädt Interessierte ein, die erforderlichen Unterlagen in den Kasernen und auf ihrer offiziellen Website einzusehen. Die Einreichung einer Akte ist keine Zulassung. Keine Anzahl von Positionen oder Überprüfungsterminen sind in der Hauptnachrichtenmitteilung enthalten.

Bahrain: CENTCOM leugnet Iran

Das US-Zentralkommando bestritt am Freitag die Zerstörung eines Frühwarnradars in Bahrain, das von den iranischen Revolutionsgarden behauptet wurde. Er behauptet, dass zwei Drohnen, die das Königreich angriffen, von amerikanischen Streitkräften abgeschossen wurden, ohne Verletzungen oder Schäden.

Dies ist die amerikanische Version, keine unabhängige Bestätigung von Interceptions. Die genaue Zeit und die verwendeten Mittel sind nicht angegeben. Teheran hatte die angebliche Operation als Reaktion auf einen Angriff auf einen Telekommunikationsturm in Sirik im Süden des Iran vorgestellt.

Die beiden Aussagen widersprechen daher dem Ausgang der Episode. Weder die vom Iran angekündigte Zerstörung noch der gesamte von Washington beschriebene Prozess sollten als durch eine unabhängige Untersuchung festgestellt dargestellt werden. Aus dieser Ablehnung ergibt sich kein Deeskalationsabkommen.

USA: Abfahrten wieder aufgenommen, Störungen bestehen fort

Die FAA hob die nationale Aussetzung der Abflüge am Freitagabend, US-Zeit, nach einer Abschaltung des Flugverkehrs auf. Flugzeuge dürfen abreisen, aber Fluggesellschaften müssen noch annullierte oder umgeleitete Flüge und ihre Verbindungen reorganisieren.

Verkehrsminister Sean Duffy führte das Versagen zu, alte Switches und Router zu überlasten. Er warnte, dass die Rückkehr zur vollen Kapazität Zeit brauchen würde. Seine Erklärung bleibt die der Behörden in diesem Stadium, nicht eine unabhängige Schlussfolgerung der Untersuchung.

Markwayne Mullin, Secretary of Homeland Security, schloss zunächst einen Cyberangriff aus, bevor er nuanciert wurde: Es gibt derzeit keine Beweise, aber die Überprüfung geht weiter. Diese Hypothese als endgültig abgelehnt darzustellen, wäre daher verfrüht.

In ihrem 0224 UTC-Bulletin am Samstag erwähnt die FAA immer noch gezielte Aussetzungen, die von Unternehmen beantragt wurden. Ihre angekündigten Ablaufzeiten beweisen keine effektive Erholung. Die Agentur plant einen neuen Punkt im Netzwerk um 11 Uhr UTC oder 13 Uhr in Beirut. Passagiere müssen jedes Segment mit ihrer Fluggesellschaft überprüfen, bevor sie den Flughafen erreichen.

Paris: 21 Stationen schließen ohne Öffnungszeiten

RATP kündigt die Schließung von Châtelet und Les Halles am Samstag ab 10 Uhr Pariser Zeit an. Um 11 Uhr folgen weitere 19 Stationen, darunter Bastille, Concorde, Invalides und Charles de Gaulle-Étoile. Diese Stunden entsprechen 11.00 Uhr und dann 12.00 Uhr in Beirut.

Maßnahmen werden auf Ersuchen der Polizeipräfektur für Demonstrationen ergriffen. Züge werden kontinuierlich in geschlossenen Bahnhöfen fahren und Verbindungen werden nicht versichert. Zwei Abschnitte werden ebenfalls unterbrochen: Kléber–Charles de Gaulle–Étoile und Hôtel de Ville–Châtelet.

Eine geschlossene Station bedeutet nicht, eine ganze Linie zu stoppen. Passagiere müssen daher ihre spezifische Reiseroute, einschließlich der Rückfahrt, überprüfen. Die Wiedereröffnung hängt von der Genehmigung der Präfektur ab; Ein allgemeiner Zeitplan wird in dem am Samstagmorgen konsultierten Newsletter nicht angekündigt.

Cover: Archivfotos der Bank of Lebanon, veröffentlicht im Mai 2019, © François el Bacha / Libnanews, und JFK Tower, April 2012, © Ad Meskens / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Assembly Libnanews; Diese Bilder zeigen nicht die Ereignisse vom November 2026.

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