Khaled Khiari warnte den Sicherheitsrat am 13. November vor den anhaltenden Risiken für die Schifffahrt in Ormuz und um Bab al-Mandeb. Die Wiederherstellung eines Teils der Energieexporte auf anderen Strecken bedeutet keine Normalisierung des Seeverkehrs. Das IMO-Register dokumentiert Schäden und Verluste von Menschenleben, ohne alle Vorfälle derselben Person zuzuordnen. London fordert die Wiedereröffnung von Ormuz und unterstützt Mediatoren, darunter Katar. Es wird kein neues Abkommen angekündigt.

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Die Vereinten Nationen forderten am Freitag, den 13. November 2026, die sichere Navigation in der Straße von Ormuz und um Bab al-Mandeb wiederherzustellen. Vor dem Sicherheitsrat warnte Khaled Khiari, dass die Erholung der Energieexporte keine Rückkehr zur Normalität bedeute. Schiffe und ihre Besatzungen bleiben im Golf blockiert, während maritime Beschränkungen weiterhin den Handel beeinträchtigen.

Ormuz: Alternative Straßen beseitigen das Risiko nicht

Der Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen betonte den Unterschied zwischen den exportierten Energiemengen und den Schifffahrtsbedingungen. Alternative Routen haben dazu beigetragen, regionale Exporte wiederherzustellen. Sie machen jedoch keine kommerziellen Straßen vorhersehbar oder sicher.

Laut Khaled Khiari erhöhen Störungen Energie, Transport und Versicherung. Sie bedrohen auch die Ernährungssicherheit, insbesondere weil Düngemittellieferungen nach wie vor stark eingeschränkt sind. Seine Intervention bedeutet keine einheitlichen Mehrkosten für alle Länder oder Waren.

Die Vereinten Nationen fordern die Wiederherstellung der Durchfahrt von Schiffen in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht. Er fordert auch eine Zusammenarbeit mit der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation, IMO, um die Sicherheit der Schifffahrt zu verbessern. Diese Anträge stellen nicht die Ankündigung einer tatsächlichen Wiedereröffnung oder die Ankündigung eines bereits betriebsbereiten neuen Systems dar.

Dokumentierte Schäden, Verantwortlichkeiten zu unterscheiden

Das öffentliche Register der IMO zu Ormuz und dem Nahen Osten, das am 14. November konsultiert wurde, meldete 25 bestätigte Todesfälle unter Seeleuten. Diese regionale Überprüfung ist nicht der einzige Tag des 13. November. Detaillierte Einträge unterscheiden Schäden, Verletzungen, Vermisste und Verschmutzung, anstatt diese Situationen unter einer Formel zu gruppieren.

Der Tarif ist ab dem 7. November in der Straße von Ormuz, mit Schäden und keine Verschmutzung gemeldet. Der Velos Saphir erscheint am 4. November 50 Seemeilen nördlich von Madinat Ash Shamal, Katar. Seine Zeile erwähnt Schäden, die Abwesenheit von Verschmutzung und den Tod eines Matrosen.

Diese Beispiele dokumentieren Pre-Khiari-Vorfälle. Sie erlauben nicht, neue Angriffe zu präsentieren, wie am Samstag, den 14. November. Die Tabelle reicht auch nicht aus, um jeden Vorfall derselben verantwortlichen Person zuzuordnen.

London unterstützt katarische Mediation

In seiner Erklärung vor dem Sicherheitsrat am 13. November forderte die britische Botschafterin Sarah MacIntosh die Wiedereröffnung von Ormuz. Sie verurteilte die Angriffe, die sie dem Iran zuschrieb, und bekräftigte Londons Unterstützung für die Golfstaaten. Dieser britische Vorwurf muss von der technischen Volkszählung der IMO unterschieden werden.

Der Vertreter des Vereinigten Königreichs lobte auch die Bemühungen der Vermittler, insbesondere Katar, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Khaled Khiari ermutigte den Iran und die Vereinigten Staaten, diplomatische Möglichkeiten zu ergreifen. Die untersuchten Interventionen geben keine Vereinbarung zur Aufhebung der Navigationsbeschränkungen bekannt.

Illustrationsfoto: Öltanker, Libnanews-Archiv veröffentlicht im Juni 2019. Datum und Ort der Schießerei nicht festgelegt. Es besteht kein Zusammenhang zwischen dem vertretenen Schiff und den erwähnten Vorfällen. Redaktionskleid Libnanews.

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